Fuerte crítica de Aníbal Fernández a Kicillof por la inseguridad en el Conurbano: “Es un profundo desconocedor de lo que sucede”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó hoy tanto al gobernador bonaerense Axel Kicillof como a su par provincial, Sergio Berni, en medio de la discusión política a raíz del asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, en La Matanza. El pedido del envío de las fuerzas federales a varios puntos del conurbano, por parte del funcionario nacional, generó una serie de cruces mediáticos que tuvo esta mañana un nuevo capítulo en Radio Con Vos.

A la pregunta del periodista Jairo Straccia -que acompaña a Ernesto Tenembaum en el programa ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?- acerca de la “novela con los gendarmes”, el ministro de Seguridad señaló: “No hay novela, soy amigo desde hace muchos años con Berni y yo le tenía prohibido hablar con las fuerzas federales. No tengo un concepto módico de la autoridad, en los lugares donde yo trabajo, las decisiones las tomo siempre yo“, explicó.

Y amplió: “Su gente se vino a reunir con la Secretaría de Seguridad como cuatro o cinco veces porque somos amigos de la militancia, hablamos a calzón quitado”.

Al ser consultado por las críticas que Berni le dedicó en su momento -le dijo “le miente al pueblo bonaerense”-, el ex ministro del Interior respondió: “Ese es un tema que dice él, yo te voy dar datitos para ver quien de los dos miente”, desafió. “Me reuní con el Presidente y con Martín Insaurralde [Jefe del Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires] y acordamos entre los tres, si él viene a plantear esta tarea y nosotros estamos desarrollándola en conjunto”, completó.

Luego de esta sentencia, le apuntó directo al gobernador provincial. “Él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´ ¡hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos! desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones en donde bajamos el delito a un número importantísimo”.

“¿Pero cómo Kicillof no va a saber lo que hacen en la Provincia?”, le repreguntaron. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: “nosotros venimos reclamando los 6 mil....”, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos. Hace rato que están trabajando en la Provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano”.

“¿Es cierto que hace tres meses no habla con Berni?”, le indagaron. “(Silencio) Hableeé [estira la e], no sé si tanto, el día que pasó esto [en referencia al crimen de Daniel Barrientos durante la madrugada del lunes y la posterior agresión a Sergio Berni] le escribí nueve veces y no me respondió. Hice captura la pantalla, se la envié y le dije: “Che: si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo hacé lo que quieras”. Y prosiguió: “Ayer me entró un mensaje que decía: ´Uy, perdón, no te había visto´. Yo tampoco porque tenía el mensaje archivado y miro, veo que era éste y le respondí”.

“¿Para que quiero un mensaje de alguien que no te contesta?, estaba archivado, me contestó, le contesté y me dice: ´Estoy en TN, cuando salgo te llamo´. Se ve que todavía esta ahí o lo tienen secuestrado”, cerró con cierta resignación.

