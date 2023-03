El reclamo por seguridad salta la grieta y gana más espacio en la agenda de campaña del Gobierno y la oposición

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández

La agenda de seguridad parece imponerse por estos días e irá en aumento a medida que avance la campaña electoral. Y en las últimas 24 horas hubo pruebas evidentes de que así será.

El gobierno nacional oficializó ayer el despliegue de fuerzas federales a partir de la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC), cinco centros operativos que funcionarán en los municipios de La Plata, Tigre, La Matanza, Avellaneda y Pilar, pero que abarcarán varios distritos más. Se trata de una reorganización de los efectivos que ya se encuentran prestando servicio en la zona metropolitana. El tema había generado un contrapunto con el gobierno bonaerense.

En paralelo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a su nuevo Ministro de Seguridad y Justicia, Eugenio Burzaco, quien advirtió que será implacable con el narcotráfico.

Todo sucedió mientras persiste la polémica por el envío de efectivos federales al conurbano, que escaló en la interna del Frente de Todos. Había sido el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quién planteó públicamente días atrás que hacía tres años que estaban con el pedido de gendarmes para fortalecer las tareas de prevención y seguridad ciudadana, pero que hasta el momento el gobierno nacional no había enviado “ni un solo efectivo”.

Fue el punto más alto de una discusión que iba tomando volumen al calor de la interna política del Frente de Todos, entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

Luego de eso, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, optó por el silencio y en el inicio de la semana se publicó en el Boletín Oficial la puesta en marcha de los Comandos Unificados del Conurbano que se dividirán en 5 puntos nodales con despliegue en zonas de adyacencias. Quedaron ordenados de la siguiente manera:

Comando 1: Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz.

Comando 2: Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Comando 3: Suroeste, con funciones en La Matanza.

Comandos 4: Sur, con funciones en Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza.

Comandos 5: La Plata, con funciones en La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.

Quién llevó adelante el diálogo con la cartera que maneja Fernández fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Más allá de su rol como funcionario provincial, el intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora ofició de representante de sus pares del conurbano que venían reclamando en distintas reuniones -incluso con Alberto Fernández- el envío de fuerzas federales.

“En La Matanza y Avellaneda, las intendencias van a aportar, la propuesta viene de los intendentes. El Ministerio de Seguridad bonaerense no lo pidió, lo hizo el jefe de gabinete de ministros de la provincia. Hay participación activa, la Policía Federal Argentina quiere formar parte”, le dijo Aníbal Fernández a Infobae una vez oficializado el CUC.

El jefe de Gabinete, Martín Insaurralde junto a Sergio Berni, Axel Kicillof y Aníbal Fernández

Pero el tema también lo había puesto sobre la mesa la vicepresidenta, Cristina Kirchner, durante el acto que encabezó el 17 de noviembre del año pasado en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata con un debate un tanto más profundo. Allí, la ex mandataria planteó que una de las deudas que tenía la democracia -al cumplirse 40 años de su regreso como sistema de gobierno- era justamente la inseguridad. “La inseguridad, los vecinos y las vecinas de la República Argentina, y fundamentalmente de los grandes centros urbanos la sufren todos los días”, dijo y tras pedir que las fuerzas de seguridad deben “respondan efectivamente a las autoridades civiles”; recordó que “cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el Conurbano bonaerense en el Operativo Centinela”, y que “la gente lo pedía porque tenía más confianza”.

“Esto todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, desplegar miles de gendarmes, aquí en el conurbano bonaerense, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo”, dijo. Ese pasaje del discurso fue reconocido por los intendentes peronistas quienes tras aquel acto compartieron una cena con la vicepresidenta y el gobernador Axel Kicillof.

Te puede interesar: Diputados debate el proyecto para crear juzgados y fiscalías en Santa Fe ante la escalada de violencia narco

Según Aníbal Fernández, los intendentes están al tanto de lo que será el funcionamiento de los Comandos Unificados. Pero los jefes comunales de los distritos gobernados por el PRO salieron a exigir ser convocados para coordinar las tareas de los efectivos. “No puede ser que el gobernador, y nosotros los intendentes, nos enteremos por los diarios. Son necesarias las fuerzas federales en el conurbano y en una coordinación permanente entre los tres niveles de gobierno”, planteó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El distrito que gobierna estará abarcado por el Comando Unificado Noreste.

Disputa a la interna del PRO

El avance del narcotráfico también será insumo de campaña y tema recurrente en la interna del PRO, donde una de las candidatas presidenciales es la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patria Bullrich, quién en la discusión interna de Propuesta Republicana busca erguirse como la figura de la dureza, en desmedro de la estrategia dialoguista.

Ante estas señales, Larreta intenta dejar de lado el perfil moderado. Así lo dejó entrever el nuevo ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco. El flamante funcionario llega a su cargo en reemplazo de Marcelo D’Alessandro que renunció envuelto por la polémica de los chats filtrados del viaje a Lago Escondido y eventuales conversaciones con el operador de la concesión de las grúas, Marcelo Violante en las que se hablaba de presuntos envío de sobres en dólares, en pesos y la posibilidad de hacer negocios con Horacio Rodríguez Larreta. D’Alessandro dejó su cargo para “no entorpecer en la campaña” de Larreta, pero seguirá formando parte de los equipos de seguridad.

Horacio Rodríguez Larreta presentó a Eugenio Burzaco como nuevo ministro de Seguridad y Justicia

Burzaco, por su parte, planteó que parte de su nueva tarea será continuar con el plan de seguridad ideado por su antecesor. “Los policías que cumplen bien su tarea van a tener el 100% de respaldo, los agentes van a estar cerca del vecino. Y no tendremos piedad con el narcotráfico, vamos a buscar al poder narco y lo vamos a detener, acá y en todo el país junto con Horacio”, explicó Burzaco en el día de ayer, luego de ser presentado oficialmente.

De hecho, el nuevo funcionario porteño había acompañado a Larreta durante su visita a Rosario el último 4 de marzo en donde se reunieron con el intendente Pablo Javkin como una señal de respaldo de parte del presidenciable del PRO al jefe comunal rosarino.

Seguir leyendo: