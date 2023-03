Marcelo D’Alessandro habló de los chats, de Lago Escondido y su renuncia: “Quiero que el autor de esta operación ilegal esté preso”

D'Alessandro se defendió de las acusaciones por el viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales, empresarios y un agente de inteligencia.

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, acusó al kirchnerismo de estar detrás de la “operación clandestina de inteligencia” que capturó sus comunicaciones telefónicas con jueces, fiscales y empresarios de medios y dijo que “no va a parar hasta que el autor intelectual de este espionaje ilegal esté preso”.

El funcionario, que estuvo de licencia casi tres meses, confirmó esta semana que no retomaría sus funciones y reconoció que dio un paso al costado porque no podría estar al 100% para cumplir sus obligaciones como ministro de Justicia y Seguridad y también porque no tenía intenciones de “ser un escollo en la campaña presidencial de Juntos por el Cambio”.

En una entrevista con Infobae, insistió con que son “falsos, adulterados o manipulados” los chats de Telegram que trascendieron públicamente y que lo muestran en conversaciones incriminatorias con figuras relevantes del ámbito judicial, de las telecomunicaciones, empresarial y de la política. Y habló de la existencia de “grupos de tarea que hacen espionaje ilegal y están a la venta al mejor postor”.

“El hackeo que me pasó a mí mañana le puede ocurrir a Alberto Fernández”, dijo Marcelo D'Alessandro.

D’Alessandro afirmó que la captura de sus comunicaciones, en realidad, buscó afectar a la Corte Suprema, con el supuesto fin último de tener argumentos para sentar a los magistrados en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. “Todo lo que el kirchnerismo no puede controla lo destruye”, manifestó el ahora ex funcionario.

De todos modos, resaltó que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de la coalición opositora, le pidió que se ponga al frente de los equipos de trabajo que están diseñado un plan de seguridad nacional. Y destacó que tanto Patricia Bullrich como Elisa Carrió le expresaron su respaldo.

Las definiciones salientes del reportaje

1- “Hace siete años que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es una función que demanda estar al 100% y no iba a poder estar al 100%. Y no estaba dispuesto a ser un escollo en la campaña, por eso di un paso al costado”.

2- “Fui víctima de una operación ilegal de inteligencia donde me utilizaron como vehículo para llegar a la Corte y hacerle juicio político, que es lo que buscan. Quieren ir por un sector de la Justicia que no conducen, porque el kirchnerismo lo que no controla, lo destruye”.

3- “No voy a parar hasta encontrar al autor intelectual y lograr que termine preso”.

4- “No podemos permitir que valga todo. Hay límites que hay que cumplir y esto, los grupos de tarea y tener servicios de inteligencia ilegales al mejor postor, no pueden existir más en la Argentina”.

5- “Mañana le puede pasar a Alberto Fernández que sea víctima de esto”.

6- “Hay grupos de tarea que hacen espionaje ilegal y están a la venta al mejor postor. Hubo una violación a datos personales de varias personas y lo que se usó fue difundido en cuotas, para que le sirva sólo a un sector: el kirchnerismo”.

7- “Hay chats que fueron tomados. Hay audios que fueron editados, hay audios que eran de otros chats y los pusieron en otro lado, que fueron cortados y hay algunos que están totalmente creados e inventados”.

8- “El de Lago Escondido fue un viaje que veníamos programando y se fue dilatando. Viajamos dos días y, nada, simplemente eso, fue un viaje, no hay delito alguno. El único delito hasta ahora que se pudo comprobar y que la Justicia determinó es el hackeo y la violación a la vida privada de los que sufrimos la vulneración de los teléfonos”.

9- “Cada uno se pagó el viaje a Lago Escondido. Eso fue acreditado en la causa, fueron presentadas las facturas. Hay gente con la que viajé a la que conozco hace 20 años. No es la primera vez que viajamos, y con ninguno de los jueces que viajé tengo o tuve una causa”.

Marcelo D'Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta.

10- “Ninguno de los jueces que viajaron me pudieron favorecer en causa alguna. Hablan de representantes de medios o gente que trabaja en los medios. ¿Qué vínculo como ministro de Seguridad yo puedo tener con el Grupo Clarín? Es casi irrisorio. ¿Le voy a poner un policía en la puerta como intercambio de algo?”.

11- “Era ministro de Justicia, ¿cómo no voy a tener relación con jueces? Si siempre y constantemente estamos trabajando en la ciudad con ellos”.

12- “Rodolfo Tailhade está llevando la estrategia de la Comisión de Juicio Político y es uno de los voceros directos con respecto a este tema”.

13- “En esos chats, que son los escandalosos, donde no hay audios ni hay nada. (Con el empresario de las grúas, Marcelo Violante) no tengo vínculo, contrato ni licitación y el Ministerio que conduje siete años no tiene vínculo comercial alguno. Es absolutamente burdo. Es todo mentira, todo falso.

14- “Los que fueron condenados por robo son ellos. Los que revoleaban bolsos con dólares son ellos. A mí, en todo caso, la Justicia hasta ahora, lo que ha determinado es la falsedad del ilícito de estos chats”.

15- “Rodríguez Larreta me dijo que quería que lidere los equipos técnicos de seguridad de Juntos por el Cambio y que siga trabajando en la campaña con el plan de seguridad y -lo dijo públicamente- que sigo siendo parte del espacio”.

16- “Agradezco y valoro mucho el apoyo de Carrió. Ella nunca dudó, ni un segundo, y desde el primer momento me acompañó, me apoyó y confió. Ella tiene bien claro cómo fue el tema de los chats y no dudó ni un segundo”.

17- “Hablé con Patricia Bullrich, con Macri no. A ella la conozco hace mucho y la respeto muchísimo. Le tengo un aprecio personal, trabajamos juntos y constantemente hablo con Patricia”.

La entrevista con Marcelo D’Alessandro

La entrevista de Facundo Chaves al ex ministro D'Alessandro en la redacción de Infobae.

- ¿Por qué tomó la decisión de renunciar? ¿No era posible seguir en el cargo y al mismo tiempo defenderse ante la Justicia?

Al principio, cuando surgió esta situación que es de público conocimiento -el hackeo no solo a mi teléfono, sino al de varios jueces y fiscales- tomé la decisión de pedir una licencia. El jefe de gobierno aceptó y me acompañó en esa decisión que tomé y, la verdad, que hubo un desenlace en estos días que fue que la investigación pudo ubicar a los autores materiales.

Para mí eso es muy importante, y entiendo que lo que pasó es gravísimo. Es luchar contra los sótanos de la democracia, es luchar contra grupos de tarea que son contratados para realizar inteligencia y esto no puede seguir en nuestro país. Tomé la decisión de presentarme como querellante en la causa y seguir hasta las últimas consecuencias para, ahora, identificar quién es el que el autor ideológico de esto, quién lo financió y quién lo pidió.

Hace siete años que vengo trabajando en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es una función que demanda estar el 100% y no iba a poder estar el 100%. Y tampoco estaba dispuesto a ser un escollo en la campaña. Estoy convencido de que el espacio que integro, que es Juntos por el Cambio, va a ser la alternativa para traerle a los argentinos lo que necesitan.

- ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la investigación sobre el hackeo? Se llegó hasta Eldorado, en Misiones, y se pudo identificar a varios involucrados en esto.

Después de la pandemia se hicieron trámites online para denunciar robos de línea para que se dieran a los abonados un nuevo chip, un nuevo SIM. Ese trámite online se hace validando identidad a través de bases de datos. Una de esas bases de datos es del Renaper (el Registro Nacional de las Personas), porque se exige el número de trámite del DNI, no el número de documento, sino el número de trámite que lo tiene el Renaper.

- El número largo que figura en el frente del DNI.

Claro. Pero cuando se hace un trámite -sea cambiar la cédula o lo que fuere- el Renaper lo tiene actualizado y no necesariamente es el mismo que está ahí. Por eso se valida con el con el Registro. Empezamos a investigar y llegamos a este grupo de cinco personas, que ya se les pudo determinar varios hechos, no solo el mío, las IP que usaban, los teléfonos que usaban, las claves que usaban.

El mismo día que a mí me roban el teléfono, lo mismo con Diego Santilli, y otros jueces y fiscales que sufrieron el mismo hackeo, ese día se hacen consultas en las bases de datos, a la misma hora. En esta base de datos, a la misma hora, la consulta que se hace es de un usuario que -como querellantes y la fiscal- exigimos saber y el Renaper envía un oficio que confirma que es un usuario de Jefatura de Gabinete de Nación.

Por lo pronto, es raro que alguien de Jefatura de Gabinete de Nación, el 19 de octubre, a las 15:25, se meta a ver mis datos en una base que es privada.

- Es una base pública de datos privados con acceso restringido, entiendo.

Son privados mis datos. Y tienen que ser utilizados sólo para validar identidad en algún procedimiento que esté justificado. Cuanto menos es raro. Y después la casualidad que se da el mismo día. Lo que tienen que hacer es contestar.

Marcelo D'Alessandro y el diputado ultra K Rodolfo Tailhade

- Hay un acusado de apellido Núñez, le pido que me corrija si es así o no, y otro Escobar.

Sí, y hay otros más.

- Recién comentaba que va a buscar a quienes están detrás de esto. ¿Estos acusados son los únicos o hay instigadores detrás de ellos?

Acá, el problema que vemos son los patrones que hay. ¿Y cuáles son estos patrones? Los que sufrieron el hackeo a sus teléfonos fueron jueces de la causa Vialidad, fiscales que investigaron la causa Vialidad, jueces de Casación que tuvieron también intervención, Santilli como ex ministro de Justicia y Seguridad y yo.

¿Cuál es el patrón que vemos y que se tendrá que investigar? Es que buscaron verificar o crear un vínculo para justificar el “lawfare” y terminar en el show del juicio político que viene realizando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Valerse de un delito -esto dicho por jueces de cuatro causas diferentes- para investigar algo (en contra de la Corte). Un informe técnico-jurídico determinó que al tomar posesión del teléfono se puede modificar, adulterar, crear y editar el contenido que hay en el teléfono. Y también se demostró en muchos de los chats que se difundieron que lo hicieron de forma burda.

Uno de los chats que dice que supuestamente yo chateaba con un empresario donde a mí me pagaría unas coimas en sobres, de una forma casi tragicómica, con sobres abiertos de una licitación que no ganó.

- Quiero que vayamos un paso atrás. El kirchnerismo recuerda que desde Eldorado también se detectaron maniobras de espionaje en causas que investigan a Mauricio Macri. ¿Hay una pyme de espionaje que trabajaría allí para el mejor postor?

Evidentemente sí. Hay algo en la zona que genera un ámbito propicio para hacerlo. Ahí los chips se venden casi a fasón. Una de las declaraciones (de uno de los presuntos involucrados) es que vendía por la calle y no podía determinar a quien le había vendido el chip con el que me habían robado la línea a mí, a Santilli y a algunos jueces.

En el lugar, por supuesto, no hay un control y les permite a ellos actuar de esta manera. Sí, por eso hablo directamente de grupos de tarea que hacen espionaje ilegal, y están a la venta al mejor postor. En este caso, los patrones demuestran que hay un direccionamiento.

- ¿Por qué dice que detrás de esto hay un vínculo con el kirchnerismo?

Eso lo va a determinar la justicia. De lo que sí estoy convencido, y se pudo ver hasta ahora, es que acá no hubo una extorsión, porque nadie pidió dinero. Acá hubo una violación a los datos personales de varias personas y lo que se utilizó fue difundido en cuotas, para que le sirva solamente a un sector, que es el kirchnerismo.

Además, fue utilizado por el kirchnerismo para generar esta Comisión de Juicio Político. Hay que fijarse los testigos que vienen citando en el juicio político, con tal de estirarlo, con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio a la Corte. Todo con la “suerte” de que ellos son los primeros que se enteran de todo. Al punto que se enteran muchas veces antes de que salga esta información.

- ¿Cómo? No entiendo.

Claro. Hay diputados que han manifestado en entrevistas “Ahora van a salir unos chats escandalosos” y los chats no estaban ni subidos, ni publicados.

- ¿De quién habla específicamente?

De Rodolfo Tailhade. Hay una denuncia penal que yo le hice para que explique.

- Hagamos un punto ahí. ¿Qué sería para usted el diputado Rodolfo Tailhade en todo este entramado?

Es uno de los que está llevando la estrategia de la Comisión de Juicio Político y es uno de los voceros directos con respecto a este tema. El kirchnerismo lo que no controla lo destruye y ellos tienen un problema con las instituciones independientes y con los poderes independientes, como lo es la Corte, como lo es algún sector de la justicia. Lo que están haciendo es ir por ellos.

¿De qué manera? Hicieron o se basaron en un espionaje ilegal, utilizaron un delito, porque la información, más allá de que está manipulada, editada y creada, es de origen ilícito con lo cual no se podría utilizar. Sin embargo, los representantes del pueblo lo utilizaron para hacer un juicio político a la Corte.

El viaje a Lago Escondido

- Vayamos al otro punto que es el tema del viaje a Lago Escondido, un tema que generó acusaciones y críticas del kirchnerismo. ¿Qué es cierto y qué no? ¿En qué condición viajó, si pagó ese viaje y qué fueron a hacer allí?

Cada uno se pagó el viaje. Eso fue acreditado en la causa, fueron presentadas las facturas. Hay gente con la que viajé a la que conozco hace 20 o 25 años. No es la primera vez que viajamos, y con ninguno de los jueces que viajé tengo o tuve una causa. De hecho, la primera vez que tengo una denuncia penal fue ahora, estas cinco que se cerraron. Nunca, en siete años que tengo a cargo la seguridad y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tuve una denuncia penal. Ahora tuve estas. Con lo cual, ninguno de los jueces que viajaron me pudieron favorecer en causa alguna.

Hablan de representantes de medios o gente que trabaja en los medios. ¿Qué vínculo como ministro de Seguridad yo puedo tener con el Grupo Clarín? Es casi irrisorio. ¿Le voy a poner un policía en la puerta como intercambio de algo?

Lo que hicimos, en realidad, fue un viaje que veníamos programando, que se fue dilatando. Viajamos dos días y, nada, simplemente eso. Fue un viaje, no hay delito alguno, el único delito hasta ahora que se pudo comprobar y que la Justicia determinó es el hackeo y la violación a la vida privada de aquellos que sufrimos la vulneración de los teléfonos.

- El kirchnerismo plantea que el viaje y sus participantes son la prueba que demuestra este “contubernio” o esta relación promiscua entre jueces, empresarios de medios, funcionarios opositores, coordinados con algún algún objetivo.

El jefe de Asesores del Presidente de la Nación que después el presidente lo termina echando, era gerente general de un grupo de medios importante. ¿Eso no es un escándalo? El día que yo juré como ministro, en el 2016, hubo funcionarios del kirchnerismo que participaron en una cena que hicimos y me felicitaron. Hay algunos que están tomando este tema sin darse cuenta de que cuando miran para el costado hay muchos que participaron de muchas reuniones y muchos vínculos, incluyendo ellos mismos.

El punto acá es ¿qué genera ese vínculo? ¿Qué están diciendo ellos? Afirman “acá hay un vínculo…” Yo era ministro de Justicia, ¿cómo no voy a tener relación con jueces? Si siempre y constantemente estamos trabajando en la ciudad con ellos. El punto es qué es lo que los jueces supuestamente hicieron por mí o que yo hice por ellos. No hay nada, no pueden decir nada.

Tenemos causas contra los policías, tenemos causas y siempre nos presentamos, estuvimos a derecho. En algunos casos nos ha ido mal y en otros nos ha ido bien. Nosotros lo que tenemos es gestión y no se pudo demostrar un solo delito o que ese vínculo termine en algún delito.

- Un tema también que apareció en estos chats tuvo que ver con las conversaciones con Silvio Robles, que es secretario y mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. ¿También son falsas esas charlas?

Horacio Rosatti, presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura. A siniestra, Silvio Robles.

Primero no era una charla, era un chat. Eso es un chat falso. Yo soy abogado y, hasta donde yo sé, Robles no es abogado, con lo cual ¿él me asesoraba a mí? Lo que se pasa es el extracto de una noticia que lo recibieron un montón de colegas tuyos. Muchas veces cuando sale algo, se difunde entre periodistas. Eso me llega a mí, el único agregado es que me decía supuestamente lo que tenía que hacer.

Por supuesto que es absolutamente falso. Nosotros no hablamos de la coparticipación. No hablamos de si iba a ser una competencia originaria o no. Hay libros escritos sobre este tema. Es faltarle el respeto a los integrantes de la Corte, que fueron constituyentes del 94 en la reforma, y escribieron libros con respecto a eso. Ya se sabe cómo piensa cada uno. Después el fallo, por supuesto, cada uno lo realiza conforme a su conciencia.

La verdad es que da mucha bronca, porque se basan en cosas irreales para generar esto. Insisto, desde un delito, poder llevar a la Corte a una situación de juicio político.

- Me señala varias modificaciones, alteraciones o falsificaciones de esos chats. De todo lo que trascendió ¿todo es falso?

No. Hay chats que fueron tomados. Hay audios que fueron editados, hay audios que eran de otros chats y los pusieron en otro lado, que fueron cortados y después hay algunos que están totalmente creados e inventados.

- Trascendieron también chats con el operador de la concesión de las grúas, Marcelo Violante. El envío de sobres en dólares, en pesos, que le entregaba sobres abiertos, le proponía negocios con Rodríguez Larreta. ¿Qué hay de verdad en todos esos chats?

Justamente en esos chats, que son los escandalosos, no hay audios ni hay nada. En este caso en particular, como comentaba antes, estamos hablando de un empresario con el cual no tengo vínculo, contrato, licitación, nada. El Ministerio que a mí me tocó conducir durante siete años no tiene vínculo comercial alguno, de licitación o nada con esta persona.

Supuestamente, a mí me daba según el chat una paga por una licitación que él termina perdiendo. Es burdo, es absolutamente burdo. Y también, no me acuerdo literalmente, pero dice “ahí te lo mando, dáselo”. ¿A quién, cómo, dónde? Verifíquenlo, obviamente es todo mentira, todo falso, pero ya desde el vamos, cuando la auditoría realiza el informe, lo que hace es demostrar que con esta persona desde el Ministerio de Justicia y Seguridad no hubo vínculo alguno.

- Sobre este tema se produjo un cruce bastante fuerte con la vocera del presidente, Gabriela Cerruti, que dijo tiene que explicar los bolsos.

Creo que se equivocó, porque habla de los bolsos. Ella se basó en un chat, creado por ellos, lo que no hay es una filmación de mí revoleando bolsos. Lo que le hice recordar es eso, que los que están condenados y siguen en su cargo son ellos. Los que fueron condenados por robo, son ellos. Los que revoleaban bolsos con dólares son ellos. A mí, en todo caso, la Justicia hasta ahora, lo que ha determinado es la falsedad del ilícito de estos chats.

- Cuando aparecieron los chats, lo tomó el propio presidente Alberto Fernández, que dio una cadena nacional hablando sobre esto y ordenó una serie de medidas para que se investigue su veracidad.

Con respecto a la actitud del presidente, me da tristeza que el presidente, que da clases de derecho, supuestamente, se base en un delito, en vez de solidarizarse por haber sido víctimas de este espionaje ilegal, por grupo de tareas contratados por alguien. Lejos de eso, mandó a su ministro de Justicia a denunciar. La verdad que es muy triste, muy triste. Porque mañana le puede estar pasando a él esta situación, o a cualquier otro. Y la verdad que nosotros no podemos permitir esto.

Siempre dije lo mismo: ¿como funcionarios públicos debemos dar explicaciones? Sí, pero primero tenemos que entender cuál es el origen de esto. Una cosa es que se solidarice como víctima, que fui de esto, como los otros que fueron hackeados. Después, si tengo que dar explicaciones, no tengo ningún problema, me presento donde me tenga que presentar y las doy.

Pero no perdamos el eje de cómo nace esto, porque si no vale todo, y no podemos permitir que valga todo. Hay límites que hay que cumplir y esto, los grupos de tarea y hacer servicios de inteligencia al mejor postor no pueden existir más en la Argentina, no pueden existir más. Se lo hicieron a Enrique Olivera se lo hicieron a De Narváez. Es una constante que tomaron para ensuciar, realizar este tipo de cosas. Eso no va más en la Argentina, no lo podemos permitir.

Hay una cosa que nos tiene que encontrar a todos en la misma vereda, y estoy convencido que es esta.

El día que Alberto Fernández habló sobre el contenido de los chats obtenidos de manera ilegal.

- ¿Cómo se vincula esto con el juicio político a la Corte?

Lo que hicieron fue crear el caminito que les permita llegar adonde querían llegar. El kirchnerismo lo que no controla lo destruye. En este caso, no puede controlar a la Justicia, no puede controlar a la Corte Suprema, entonces lo que está haciendo es ir a destruirla. Y uno de los mecanismos que encontró fue este.

- ¿Fue citado a la Comisión de Juicio Político de Diputados?

Todavía no.

- ¿Si lo citan, iría?

Lo tendría que ver, porque acá hay una dicotomía y una contradicción: por un lado me citan a la comisión como testigo y por otro me denuncian y me imputan. Para que la gente entienda, en derecho el único que está obligado a decir la verdad es el testigo. No se puede hacer las dos cosas, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional me ampara. Pero bueno, veremos llegado el momento cuál es la situación.

- Insisto con la pregunta ¿iría si es citado por la comisión?

Depende cuál sea mi situación procesal en ese momento, como esté la investigación.

- ¿Cree que se va a saber la verdad de quién está atrás? ¿Y a quién cree que se puede encontrar detrás de esto?

Decían que era imposible determinar quién lo había hecho materialmente. Después de cuatro meses de investigación, logramos determinar quiénes fueron los autores materiales. No tengo duda y no voy a parar hasta encontrar al autor intelectual. Y lo que vamos a encontrar es eso, un delincuente, que tiene que terminar donde tiene que terminar, que es preso.

- ¿Un delincuente poderoso, un delincuente vinculado al kirchnerismo, un delincuente que va por la suya, suelto?

El que realizó esto es un delincuente e insisto con esto: no podemos seguir aceptando este tipo de acciones como algo más de la política. A Enrique Olivera le crearon supuestas cuentas en el exterior, lo enfermaron. A De Narváez lo ligaron con el rey de la efedrina y hay otros casos más. Nos hacen esto a nosotros, a jueces, a fiscales. ¿Cuál es el límite? Por eso insisto, hay algo más allá de las diferencias en la visión y en la ideología. Hay algo que nos debe encontrar a todos los argentinos del mismo lado y son estos límites.

- ¿Se sintió respaldado por Horacio Rodríguez Larreta?

Totalmente y siempre lo que hizo fue aceptar mis decisiones. Por supuesto que él es el jefe del espacio y discutimos, pero cuando tomé licencia aceptó y entendió el por qué. Y ahora entendió por qué yo decidía dar un paso al costado.

De hecho, me dijo que quería que lidere los equipos técnicos de seguridad, que siga trabajando en la campaña, que estemos con el plan de seguridad y, lo dijo públicamente, que sigo siendo parte del espacio. Más allá de la relación personal con el jefe gobierno, de haber trabajado estos siete años, mi compromiso es con el espacio, con Juntos por el Cambio, porque estoy convencido que es el espacio que nos va a devolver a todos los argentinos, lo que necesitamos.

- Elisa Carrió publicó una foto este jueves en su casa. Una señal de apoyo.

La verdad que lo que tengo es agradecimiento. Ella desde el primer momento me acompañó, me apoyó y confió. Ella tiene bien claro cómo fue el tema de los chats y no dudó ni un segundo. Para mí realmente eso es muy importante y más viniendo de una dirigente de la talla y de la calidad de la doctora Carrió.

Lo que hizo ahora fue que me invitó a comer en su casa, estuvimos comiendo, estuvimos charlando y lo que hizo fue manifestarme y reafirmar su apoyo. Lo agradezco y lo valoro mucho.

Carrió recibió a D'Alessandro en su casa de Exaltación de la Cruz y le dio su respaldo.

- ¿Qué piensa de los que dicen que “el kirchnerismo se cargó a un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta con una operación ilegal de inteligencia”?

No. Esto fue una decisión mía. Obviamente las operaciones existen y siempre cada uno va a decir o “lo echó o se fue”. La realidad es que el jefe de Gobierno lo manifestó públicamente y yo sé perfectamente lo que hablé con el jefe de Gobierno. Esta decisión es tomada por mí y él la respetó.

Voy a dar un paso al costado pero voy a seguir en Juntos por el Cambio y voy a liderar los equipos técnicos. Estaré donde tenga que estar, no estoy atornillado a ningún sillón y a ningún cargo, a diferencia de los otros, porque somos diferentes….

- ¿A los otros quiénes?

Al kirchnerismo. Algunos están condenados y siguen ejerciendo el cargo. Yo, sin estar siquiera procesado, tomo la decisión de dar un paso al costado, no sólo para seguir la investigación, sino también -y esto lo dije- para no ser un escollo con el que constantemente estén atacando a la campaña presidencial del Jefe de Gobierno con este tema.

Más allá de que se vaya aclarando, más allá de la investigación y que hayamos descubierto a quiénes lo hicieron materialmente. La verdad que para mí es mucho más importante el futuro de la Argentina y el espacio de Juntos por el Cambio que un cargo.

Larreta y Macri. Patricia Bullrich, más atrás, mirando su teléfono celular. (foto Franco Fafasuli)

- ¿Habló con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri sobre esto?

Con Mauricio no hablé. Con Patricia sí hable, la conozco hace mucho y la respeto muchísimo. Le tengo un aprecio personal, trabajamos juntos y constantemente hablo con Patricia.

- Si tuviera que votar hoy. ¿Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal?

El voto es secreto. Hay que ver quién se postula. Lo bueno del espacio, de Juntos por el Cambio, es que tiene muchos candidatos y que todos tienen capacidad para conducir a la Argentina y sacarla de este fracaso estrepitoso en el que nos metió el kirchnerismo.

Hace siete años que trabajo con el jefe de Gobierno y estoy convencido que es la persona que puede llevar adelante este proceso. Pero, como dice Horacio, la que va a decidir es la gente y somos muy respetuosos de la gente.

- ¿Está amenazado, siente que pueden amenazarlo a usted o a su familia?

Después de siete años de estar a cargo de la seguridad, hemos desbaratado bandas de narcotraficantes, de algunos policías, lamentablemente, que se disfrazaban de policía, porque eran delincuentes, he sufrido todo tipo de amenazas. Estoy convencido de lo que hago, la decisión política la asumí el primer día, cuando me convocó el jefe de Gobierno en el 2016, y la verdad que los índices demuestran que el trabajo que hicimos es el correcto. No les voy a tener miedo y voy a ir hasta las últimas consecuencias.

- Si tuviera que resumir qué fue lo que le pasó? ¿Qué diría con todo esto?

Lo que me pasó es que fui víctima de una operación ilegal de inteligencia donde me utilizaron como vehículo para poder llegar a la Corte, a hacer el juicio político que, en definitiva, es lo que buscan, Lo que quieren es ir por un sector de la Justicia que no conducen porque el kirchnerismo lo que no controla, lo destruye.

La gestión en Seguridad

- Publicó por Twitter algo de información pero me interesa que comenten cuáles fueron los puntos importantes de su gestión.

En el 2016, el jefe de Gobierno tomó la decisión que ya venía de Mauricio Macri, que había creado la Metropolitana, pero en este caso, teniendo también el Gobierno Nacional, de cumplir con la manda constitucional de la ciudad. Lo que se hizo fue pasar la competencia de Seguridad y a mí me tocó el orgullo de ser convocado para liderar ese proyecto.

Hicimos un traspaso de gran parte de la Policía Federal, creamos la Policía de la Ciudad y la verdad que hicimos una revolución. Con un sistema integral de seguridad basado en la tecnología, en el despliegue, en la cercanía, en la proximidad con el vecino, en la capacitación, en la formación permanente y en el control civil de la fuerza.

¿Qué logramos con eso? Tener los mejores índices en materia de seguridad, como hace 28 años. Tenemos una tasa de homicidios por debajo de 3 cada 100.000. Eso nos colocó en la segunda capital de América más segura y también bajamos todos los índices de robo en la ciudad de Buenos Aires.

Lo hicimos con la decisión política del Jefe de Gobierno e, insisto, que a mí me llena de orgullo el privilegio de haber podido liderar a hombres y mujeres que todos los días ponen el cuerpo. Porque por más que uno tenga el plan, que adquiera la tecnología, si no está el compromiso y el profesionalismo de ellos, que todos los días ponen el cuerpo, esto no se podría cumplir.

Rodríguez Larreta y D'Alessandro, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad.

- Hago un racconto mínimo que me interesa compartir con usted. Maribel Zalazar, la policía que murió atacada en el subte. El asesinato del muchacho de Venezuela, Francisco Fernández Acosta, en Palermo. Y el jubilado baleado para robarle un reloj imitación en Recoleta. ¿Que pasó? ¿Volvieron a subir los índices?

No. Primero y principal que la ciudad de Buenos Aires no es una isla y siempre lo dijimos. Tenemos una de las pocas ciudades en el mundo que duplica su población todos los días. Viven tres millones de personas e ingresan casi 4 millones de personas. Por eso también decido correrme, porque es un Ministerio que hay que estar conduciendo 24 por 7.

Con el equipo arrancábamos a las 5 de la mañana y no teníamos horario para terminar. La verdad que hoy no estaba en condiciones de seguir en ese en ese ritmo en el 100%. Por eso tomé la decisión de comunicarle al jefe de gobierno mi decisión de dar un paso al costado. Por supuesto que él aceptó y me pidió seguir liderando los equipos técnicos de seguridad y planificar, si bien estaba trabajando en la planificación de un plan de seguridad a nivel nacional, este jueves me pidió el liderar eso y abocarme de lleno a la causa.

Realmente, hicieron mucho daño con esta causa que estamos investigando. Con el hackeo, con la edición y la manipulación de los chats.

- Retomo la pregunta: ¿Esto es una sensación o está pasando que cambió la tendencia y los índices de delitos volvieron a aumentar?

Marcaste los homicidios dolosos. Están, se dieron, el tiroteo en la Plaza Constitución se dio. Se está viendo más violencia y por eso hay que actuar rápidamente y hay que estar encima. Se tomó la decisión de que venga Eugenio Burzaco, que es una persona que está capacitada, es uno de los especialistas de nuestro espacio en materia de seguridad.

Ahora se va a conducir de forma más completa, porque hasta ahora el Ministerio de Seguridad estaba a cargo del jefe de Gabinete. Vamos a volver a los resultados, porque tenemos un sistema integral de seguridad que permite actuar rápidamente.

