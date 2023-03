El Gobierno creó el “Comando Unificado Conurbano” para tareas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires

Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, lo anunció el pasado 9 de marzo. Y se oficializó en el Boletín Oficial de este lunes. El Gobierno nacional creó el “Comando Unificado Conurbano” (CUC) en busca de potenciar las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

“Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, fueron las palabras del ministro en su momento.

La resolución 186, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Aníbal Fernández, confirma lo anunciado en su momento por el ministro de Seguridad. En el mismo, se aclara el alcance que tendrá y las áreas en las que operará cada uno de los centros:

Comando 1: Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz.

Comando 2: Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

Comando 3: Suroeste, con funciones en La Matanza.

Comandos 4: Sur, con funciones en Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza.

Comandos 5: La Plata, con funciones en La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas.

Aníbal Fernández confirmó “cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda" (Foto: Maximiliano Luna)

La palabra de Aníbal Fernández

Aníbal Fernández aseguró en diálogo con Infobae que el nuevo programa no busca replicar el reciente desembarco de efectivos en Rosario: “Es otra cosa. No estamos mandando fuerzas al Conurbano. Estamos reorganizando las que ya están”.

“Cuando asumimos el 20 de septiembre de 2021, me reuní con las fuerzas. Berni no hablaba con Sabina Frederic. Entonces, lo charlamos, quedamos que lo íbamos a ordenar, le dije que estaba habilitado a hablar con cualquier miembro de las fuerzas, tratamos de avanzar con esa posición. Así, Berni mandó a sus funcionarios. Se reunieron con Mercedes La Gioiosa, secretaria de política criminal. No pidieron un solo efectivo”, continuó.

“En ese marco, lo que decidimos es avanzar con el control de las estaciones de trenes, se sumó Gendarmería a la estrategia de estaciones seguras, con buenos resultados. Este año, por una propuesta de Martín Insaurralde, comenzamos a estudiar un formato distinto. El tema lo charlamos con los intendentes a partir de Insaurralde, definimos las cabeceras. En La Matanza y Avellaneda, las intendencias van a aportar, la propuesta viene de los intendentes. El Ministerio de Seguridad bonaerense no lo pidió, lo hizo el jefe de gabinete de ministros de la provincia. Hay participación activa, la PFA quiere formar parte”.

Aníbal Fernández aseguró que "no estamos mandando fuerzas al Conurbano, estamos reorganizando las que ya están” (Foto: REUTERS)

Qué dice la resolución del Boletín Oficial

En el texto oficial se aclaró que “todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”.

La coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

La coordinación institucional del Comando Unificado estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad

“Las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”, indica el Poder Ejecutivo en los considerandos.

No obstante, en el texto aseguran que “actualmente las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado ‘mapa de calor’ en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

En cuanto al desempeño de los centros operativos, confirmaron que “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

