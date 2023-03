Eduardo de Pedro: “Nunca soñé con ser presidente”

Wado de Pedro en el documental "Memoria en primera persona"

El ministro del Interior y Justicia de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, protagonizó una extensa entrevista, de casi una hora, en La Mañana de CNN, conducida por Nacho Girón, en donde dejó varias definiciones tanto de su militancia, gestión del Frente de Todos como de su vida personal, más allá de las insignias partidarias. “Soy un joven dirigente, pertenezco a una generación que tiene ganas de aportar cosas nuevas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, inició su relato.

“¿Se debería bajar Alberto Fernández de la carrera presidencial?”, le preguntó el conductor en relación a la negativa del ex presidente Mauricio Macri de competir por una reelección. “Es una decisión de él, todos tienen derecho a participar, a ser partes de una PASO, lo que nosotros venimos diciendo es que una coalición arma mejor cuando tiene una estrategia conjunta y no separada“, sostuvo De Pedro.

Otra pregunta punzante fue si se ve como presidente, a lo que el funcionario kirchnerista, luego de algunas chanzas y esquivar el interrogante, respondió: “Nunca soñé con serlo, lo que hago es poner el cuerpo, pensar la Argentina, ser parte de los proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los argentinos desde el lugar que me toque”, expresó pidiendo salir de los “personalismos”

“¿Cómo lo ves al Frente de Todos? Para mí nació roto, está astilladísimo”, sostuvo Girón dándole pie al dirigente oficialista a que profundice en si hay, o no, grieta de cara a las elecciones 2023. “Argentina es un país presidencialista, esta es la segunda vez consecutiva que hay un gobierno de coalición, en donde los radicales se iban de la Casa Rosada disconformes con las políticas que tomaba Macri”. Y agregó: “Esas son discusiones sanas, no hay que dramatizar cuando manifestamos opiniones o disidencias internas. Es sano ya que la gente ve quién es quien. El Presidente no tuvo palos en la rueda (por el lado del FdT) para gobernar y, si los tuvo, fue por la oposición”, afirmó en CNN Radio Argentina.

Una imagen del video del ex presidente Mauricio Macri anunciando que no se iba a postular en las Elecciones 2023

Con respecto a la reciente no postulación de Macri y el efecto rebote en el oficialismo, de Pedro sostuvo que “tenemos nuestras estrategias y tiempos, recordemos que hay una valoración muy negativa de la gestión de Cambiemos con lo cual esos que dicen que ´es un gesto de altura´, fue una lectura de la realidad”. Y amplió el concepto: “endeudaron a la Argentina por 100 años con el FMI que nos generó un problemón. Desarmó y destruyó un modelo que venía generando autonomía, crecimiento e inclusión”.

Y ancló con la actualidad. “Macri se chocó con la realidad, intentó aprovechar una coyuntura internacional muy compleja, una guerra, una pandemia y la mayor sequía en la historia y, aún así, no le alcanzó para postularse. No le cambia al oficialismo que él no esté. Tenemos que ver cómo resolvemos los problemas que dejó Macri, cómo arreglamos el auto que chocó y no quedarnos en discutir cuestiones filosóficas sino en el daño, por varias generaciones, que dejó Cambiemos“.

Justicia y FMI

En palabras de Wado, “el ataque del Poder Judicial se usó, no solo en Argentina [y cita la Operación Autolavado o Lava Jato que llevó a prisión a Lula da Silva] sino también el del poder mediático para tratar de que, lo que no se puede resolver en las urnas, se haga en los Tribunales“.

Y recordó que “tenemos que pelear en contra de la proscripción, porque no nos gusta esa Argentina como tampoco la de los discursos de odio y el de la violencia: hay que aceptar, las elecciones se ganan y se pierden. Son pequeños sectores los que, cuando pierden una elección, ponen todo para que el otro no pueda gobernar. Las reglas de juego tienen que ser las de la Constitución y de las instituciones”.

¿Cómo ves la negociación con el FMI? fue otra de las preguntas durante la entrevista a lo que el funcionario kirchnerista dividió la respuesta. Por un lado apuntó a analizar que, la discusión con el Fondo, partía de un sector del Frente de Todos, pero sin querer imponer una ideología. “Recordemos que Néstor y Cristina le pagó al FMI y pudieron construir una economía con una relativa autonomía. No hay nada ideológico sino con ideas concretas“, argumentó.

Y, por el otro lado, trajo a colación la crítica oficialista ultra K hacia el convenio actual con el Fondo Monetario Internacional. “Cuando se dio la discusión, varios sectores del Frente de Todos dijeron que el acuerdo es uno que, por las características, parece que va a ser inflacionario”. Y completó: “Lo mejor que nos puede pasar es que el Presidente en su gira tenga éxito, y pueda convencer al FMI para que comprendan la situación difícil en la que está la Argentina”.

De el campo a La Cámpora

Cuando se le preguntó sobre aquella presencia, en la apertura de la última edición de ExpoAgro, en donde se lo vio junto al secretario de Agricultura del gobierno nacional, Juan José Bahillo; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; y directivos del Grupo Clarín (José Aranda y Jorge Rendo) y La Nación (Fernán Saguier), de Pedro naturalizó su vinculación con el campo. “Soy cuarta generación de productores agropecuarios, es parte de mi identidad y de mi esencia: junto a la industria, el campo es clave para el progreso de un país: genera trabajo, producción y arraigo”.

“En los ´90 nos fundimos con un tambo”, recordó y enfatizó que durante los primeros años de gobierno de Néstor Kirchner, los campos de su familia pasaron a valer “diez veces más”. Por eso hizo una crítica social pidiendo el “despolitizar las políticas económicas”. Y agregó: “Hay que desideologizarlas porque en Argentina hay un exceso de eso, que solo sirve para frenar procesos productivos que funcionan bien”.

Máximo Kirchner, en la columna de La Cámpora, durante la última marcha del Día de la Memoria (Nicolas Stulberg)

De Pedro expresó con orgullo el decirle que “no a los espejitos de colores de Cavallo y de un montón de dirigentes más” como así también “en 2001 le dijimos basta al corralito, al megacanje, al blindaje a las políticas de la Alianza”, en referencia al ex presidente Fernando De La Rúa y su por entonces vice, Carlos “Chacho” Álvarez. “Soy de una generación que viene dando gestos de que participa de la gestión pública”, enfatizó al aire.

Otro de los interrogantes de Girón fue que, según las personas que consultó, muchos le remarcaron que “cuando hablás con de Pedro, no parece ser de La Cámpora”, la facción ultra K liderada por Máximo Kirchner. “¿Hay algo de eso en tu construcción?”, se le indagó. Y para responder, Wado citó dos ejemplos: “El primero es que mi hermano es el intendente de la ciudad de Mercedes y los habitantes de allá le dicen que no es de La Cámpora porque no asocian su gestión con la imagen construída sobre esta agrupación. El segundo, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, cuando una vecina le dijo ´te voy a votar por lo que hacés y no por lo que pensás´ mientras él le respondió que ´hago lo que pienso´”.

El ministro del Interior amplió esos antecedentes recordando que “hay una disociación muy fuerte”, producto desde que se desplegó por primera vez el cartel de Clarín miente, en abril de 2008. “A partir de ahí fuimos declaradas personas y organización no grata y empezamos a recibir toneladas de fake news, de horas en medios de TV. La gente cree que eso somos pero, en la vida real y en el territorio, somos esto“.

Para ello, de Pedro afirmó que tanto él como Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque piensan lo mismo, “reivindicando” los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y enumeró los logros del mandato del ex presidente fallecido: “sacó a Argentina del infierno, con empresarios, con trabajadores, con industria, con tecnología. El que comenzó la Ley de Software, se crearon los unicornios que están hoy. Hay una distorsión entre lo que somos y lo que dicen que somos. La gente tiene que ver qué es verdad y que no a la hora de buscar un candidato y un frente político”.

La militancia, el cine y la disfluencia

“Ser hijo de desaparecidos, genera algo distinto, marca a la persona”, explicó de Pedro sobre el secuestro y muerte de su padre en 1977 y su madre, un año después. “Cuando era pibe, elegí pelear por una Argentina sin impunidad. No solo era sano para mí, vivir sin esa sensación, el riesgo que significa eso para un sistema democrático. Me marcó de adolescente de pensar en Argentina, que nunca más suceda eso”, afirmó.

Cuando se le preguntó si le gustó el filme Argentina, 1985, él respondió que le “encantó”. “Poder ver que la sociedad quiere saber, esa película es un llamado de atención. Para nuestra generación, era algo obvio, pero no para las nuevas. Si dejamos ese lugar vacío, corremos el riesgo que lo ocupen algunos con discurso de odio, negacionistas y con mala intención”, comentó sin dar nombres.

Eduardo "Wado" de Pedro junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo

Otro pasaje interesante de la entrevista fue cuando Girón ahondó, con respeto, en la dificultad en la fluidez del habla que acompaña desde pequeño al ministro. ¿Cuánto te marcó la disfluencia? se lo interrogó recordando una arenga que Néstor Kirchner le hacía a de Pedro que se anime a hablar en público. “Mi condición, para cualquier cargo, era no hacerlo. La disfluencia te deja con una capacidad mucho más amplia de escuchar que de hablar. Así elegís un poco más otro rol, el de articular y potenciar al otro: te hace más generoso”, sintetizó y recordó que la pandemia lo ayudó a desenvolverse más por zoom.

Y también aportó un dato de color: “Muchos padres y madres me dijeron que hable más, que tenían hijos con disfluencia. Hicimos una campaña en contra del bullying en Salta y ahí me di cuenta que lo sentía, me hacía muy bien y vi que no lo tenía resuelto, me generaba mucha emoción”.

