María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco celebrarán su casamiento en una ceremonia íntima en San Antonio de Areco

Enrique "Quique" Sacco y María Eugenia Vidal

La diputada María Eugenia Vidal y el periodista Enrique “Quique” Sacco celebrarán este sábado por la tarde su casamiento en una celebración íntima y familiar que contará, además, con la participación de los dirigentes del PRO más cercanos a la ex gobernadora. Según pudo saber Infobae, estarán Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Vidal y Sacco dieron el sí de manera oficial el pasado jueves en el Registro Civil ubicado en la calle Uruguay de la ciudad de Buenos Aires. Ambos permanecieron sólo 5 minutos para cumplir con el trámite oficial y mantuvieron el bajo perfil acompañados por sus hijos.

La pareja festejará este sábado el matrimonio en una celebración íntima y familiar cerca del atardecer en la estacia El Rosario de San Antonio de Areco. El número de invitados no llega a los 100 y, del entorno de la política, Vidal privilegió a los dirigentes que fueron relevantes en su carrera en los últimos 20 años.

Te puede interesar: Quique Sacco habló sobre la boda con María Eugenia Vidal: “Estamos muy tranquilos”

En la lista de invitados del PRO están Macri, Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Salvai, Carolina Stanley, Emmanuel Ferrario, Darío Nieto y Alex Campbell. El festejo será austero, de hecho, se realizará en un formato descontracturado en livings y sin mesas formales.

Horacio Rodriguez Larreta, Milagros Maylin, Vidal, Quique Sacco, Emmanuel Ferrario en Don Julio

Según pudo saber este medio, Vidal usará un vestido del diseñador Gabriel Lage, quien tenía una relación amistosa con la periodista Débora Perez Volpin, la ex pareja de Sacco que falleció cuando le practicaban una endoscopía.

La pareja se conoció en 2019 cuando fueron invitados al programa de Mirtha Legrand, en medio de la campaña de la entonces gobernadora bonaerense por la reelección. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, suele relatar Sacco.

En aquella oportunidad, el periodista estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, Débora Pérez Volpin. “Estaba a punto de no venir. Habían sido días extenuantes. Estábamos de nueve de mañana a nueve de la noche”, contó Sacco en relación al proceso judicial. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses. Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, agregó el periodista deportivo sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, apuntó.

Vidal se separó de Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común. Por su parte, Enrique Sacco quedó viudo de la periodista Débora Pérez Volpin en febrero de 2018, tras una intervención quirúrgica “imprudente y negligente” del endoscopista del Sanatorio de La Trinidad, de Palermo.

El casamiento de Vidal coincide con el año electoral. La diputada ya expresó sus intenciones de pelear por la candidatura presidencial, que sólo dirimirá si Macri se sube a la pelea por volver a la Casa Rosada. En su equipo se entusiasman por una encuesta que realizó la consultora de Julio Aurelio Aresco.

En la intención de votos que mostró el sondeo, Vidal aparece a tres puntos de Rodríguez Larreta con el 7%. El jefe de Gobierno porteño llega la 10,3% mienstras que Patricia Bullrich lidera el podio con el 14%.

Seguir leyendo: