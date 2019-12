Entonces, Iúdica le preguntó al periodista si se había inhibido a la hora de invitar a salir a quien por entonces comandaba la provincia más importante del país. Pero Sacco no dudó en su respuesta. “Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”. Él la “admiraba mucho”, al tiempo que ella no lo conocía personalmente, solo “por su carrera pública”, siendo un referente del periodismo deportivo.