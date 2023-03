Quique Sacco habló sobre la boda con María Eugenia Vidal: “Estamos muy tranquilos”

Quique Sacco hablo de su casamiento con María Eugenia Vidal (Intrusos. América)

La diputada María Eugenia Vidal y el periodista Enrique “Quique” Sacco, se casarán el 25 de marzo luego de casi cuatro años de relación. La pareja se conoció en agosto de 2019 cuando fueron invitados al programa de Mirtha Legrand, en medio de la campaña de la entonces gobernadora bonaerense por la reelección y celebrarán su unión en la estancia El Rosario de Areco, en San Antonio de Areco, luego de haber mantenido la decisión en el más profundo hermetismo.

A menos días de la fecha señalada, la pareja fue a ver el ensayo general de Tootsie, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo y que se estrenará este jueves en el Lola Membrives. A la salida, el periodista fue sorprendido por el móvil de Intrusos.

“Queremos saber cómo estás, cómo están los preparativos para el casamiento”, le preguntaron en el ciclo de América. “La obra fue hermosa, con Nico. La disfrutamos”, respondió primero, elogiando la propuesta teatral. Y respecto a la boda señaló: “Estamos tranquilos y disfrutando hasta que llegue el momento”.

“¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el ánimo?”, indagó el cronista. “Bien, muy felices. Tranquilos y disfrutándolo. Consolidando lo que queremos”, cerró el periodista deportivo con una sonrisa.

Quique Sacco y María Eugenia Vidal

La historia de amor entre Vidal y Sacco se inició luego de haberse conocido en el programa de La noche de Mirtha Legrand a mediados del 2019. Luego de aquella primera cena televisada, ambos continuaron el contacto a través de mensajes. Pero la cita debió esperar: por entonces ella estaba en campaña, buscando un nuevo mandato. “Después de las elecciones volvimos a contactarnos”, explicó la dirigente. Y allí se produjo la segunda cena entre ellos, esta vez, sin testigos, “en un restaurante público ubicado en el centro de la Ciudad”. “(La pasamos) muy bien, y ahí nos empezamos a conocer...”, continuó Vidal sobre aquel encuentro.

“Nunca me fijé si era la gobernadora”, suele relatar Sacco cuando se refiere a aquel encuentro. “Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, añadió.

María Eugenia Vidal habló sobre el día que conoció a Enrique Sacco (El Trece)

Casi dos años después, los novios volvieron a visitar el programa, esta vez bajo la conducción de Juana Viale que impulsó al periodista deportivo a recordar aquel primer encuentro. “Sí, nos conocimos acá”, contestó el periodista. Y Vidal recordó que en aquellos más de tres años de soltería –tras separarse de Ramiro Tagliafferro, el padre de sus hijos–, Mirtha siempre le preguntaba si salía con alguien y ella le contestaba que no tenía tiempo. Todo sin imaginar que en la mesa que la conductora lideraba encontraría al amor. “Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”, rió la exgobernadora.

Enseguida, Quique recordó que en aquella oportunidad estuvo en el programa para compartir novedades porque el día anterior se había resuelto el juicio por la muerte de quien había sido su pareja, la periodista Débora Pérez Volpin. “Estaba a punto de no venir. Habían sido días extenuantes. Estábamos de nueve de mañana a nueve de la noche”, contó Sacco en relación al proceso judicial. “Yo venía de una pérdida. Habían pasado más de 18 meses... Pero conocer el fallo hizo que se generara un alivio. Te vas sacando un peso de encima”, agregó el periodista deportivo sobre cómo llegó a ese primer encuentro casual con Vidal. “La vida me dio una nueva oportunidad con María Eugenia”, cerró.

Seguir leyendo: