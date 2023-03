Pablo Moyano: “Para ganar las elecciones hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente”

El referente de Camioneros, Pablo Moyano, pidió ponerle "guita en el bolsillo" a la gente para ganar las elecciones (Foto NA): DAMIAN DOPACIOzzzz

El dirigente de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, realizó este miércoles fuertes declaraciones en relación a las próximas elecciones, al afirmar que para ganar hay que “ponerle guita en el bolsillo a la gente”. Además pidió que en las PASO se presenten varios referentes del Frente de Todos, para que el candidato sea elegido por el voto del peronismo”.

El gremialista primero hizo referencia al pedido que se le realiza al Gobierno para que otorgue una suma fija o bono para los trabajadores. “Yo estoy totalmente de acuerdo con que haya una suma fija de forma urgente, no para Camioneros que tiene buenos salarios y bonos. Nosotros lo estamos reclamando para aquellos gremios que no pueden empatar y mucho menos ganarle a la inflación”, expresó en diálogo con Radio 10.

En este marco, Moyano aseguró: “Hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente si se quiere ganar las elecciones. Ojalá el esfuerzo de Massa se vea reflejado en la baja de la inflación; el problema es que vos podés firmar con los empresarios un montón de acuerdos, pero te das vuelta y faltan productos o los remarcan”.

Pablo Moyano hizo referencia a las posibilidades del Frente de Todos en las próximas elecciones

Asimismo, el dirigente de la CGT también realizó un pedido a los integrantes de la coalición del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. “No hay un candidato de consenso. Por eso, para mí tendría que haber PASO y que se presenten Sergio (Massa), Daniel (Scioli), el Presidente (Alberto Fernández), Wado (De Pedro), algún gobernador, y así definimos nosotros los peronistas”.

En referencia a las posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata a Presidenta, Moya sostuvo: “Es la gran duda que tenemos todos, en cada acto hablo con los compañeros que están en el entorno y muchos dudan de que revea la situación. Pero pasan tantas cosas en nuestro país, que no se puede descartar nada. Ella hoy reúne dentro del Frente de Todos y la oposición la mayor cantidad de votos, pero no estoy dentro de la mente de ella para saber qué va a hacer”.

Y concluyó sobre este tema, con las posibilidades que tiene el Frente de Todos de imponerse en las próximas elecciones. “Yo no me doy por perdido, yo no estoy resignado como muchos dirigentes que dan como que estamos perdidos. Yo creo que si se mejora la economía, el Frente de Todos es competitivo. Estamos militando para que la derecha no vuelva, pero a uno lo que lo pone contento es que lo que están enfrente son impresentables”, manifestó.

Dura crítica por el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El martes se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en la que se aprobó que desde abril será de $80.342, en mayo aumentará a $84.512 y en junio a $87.987, en base a incrementos del 15,6%, 6% y 5%, respectivamente. Pablo Moyano formó parte del plenario y lo definió como “penoso”.

Moyano definió la reunión de ayer del Consejo del Salario como "penosa"

“Participé un rato de la reunión por el Consejo del salario, fue penosa. Estuvimos todas las centrales sindicales, la UIA, el Gobierno, cuatro horas discutiendo por 18 mil pesos. Participé un rato y después no quise seguir participando. Esto no quiere decir que me voy a ir de la CGT. Esas 18 lucas son para morfar. Si hubiera votado habría votado negativo”, aseguró el gremialista.

Y agregó sobre el tema: “Un gobierno peronista discutiendo esto... A mí me dio vergüenza, se lo dije a la ministra (Kelly Olmos) y a los compañeros. Ojalá que todo el esfuerzo que está haciendo Sergio Massa se vea reflejado en la baja de inflación, le dije directamente a la UIA que ellos eran los responsables”.

