Nueva presión del kirchnerismo a Alberto Fernández: “Ayudaría al espacio si tomara la decisión de no ser candidato”

Sergio Palazzo dijo que el Presidente "ayudaría mucho al espacio político si tomara la decisión de no ser candidato" (Maximiliano Luna)

Sergio Palazzo, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Asociación Bancaria, aseguró que “ayudaría bastante” a la coalición gobernante que el presidente Alberto Fernández “tomara la decisión de no ser candidato” en las próximas elecciones.

El dirigente gremial consideró que, si el jefe de Estado tomara una decisión de ese calibre, colaboraría para “reconstruir el Frente de Todos y, a partir de ahí, con tranquilidad, tomar la decisión de si es Cristina Fernández de Kirchner u otro el candidato del espacio”.

Asimismo, el diputado nacional criticó la reunión que convocó el Presidente para los máximos referentes del Frente de Todos. “Yo no me quedo conforme con que haya pasado más de un mes de la reunión y no hayamos hecho ningún acto útil tratando proseguir con esa mesa de diálogo”.

En los últimos días, la Asociación Bancaria, entidad que lidera Sergio Palazzo, acordó una paritaria fraccionada cerca de los parámetros sugeridos por el Ministerio de Economía, de un 30% por los primeros 6 meses.

Para el titular de la Asociación Bancaria hay que definir si la candidata es Cristina Fernández de Kirchner u otro dirigente

“Ya habíamos planteado que, más allá del porcentaje, para nosotros era vital discutir algún tipo de compensación por el impuesto a las ganancias que golpea fuerte en el salario de muchos trabajadores bancarios. Obviamente hubo una negativa muy cerrada de las empresas para acceder a ese pedido, hubo una medida de fuerza, allí llegó una propuesta de una sola cámara, que la consideramos insuficiente, y sobre esa primera propuesta volvieron a ofrecer hasta seis veces más”, dijo Palazzo en diálogo con Futurock.

No obstante, se mostró a gusto con el acuerdo al que llegaron: “Estamos satisfechos, creo que es un alivio importante para aquellos que tributan ganancias y con relación al porcentaje, nosotros hemos suscripto un 32,5%, que ya totaliza un 24,5% para el primer trimestre, que ya estaría cobrando ahora, con algún retroactivo también. Esperamos no habernos quedado cortos, pero sino tenemos la posibilidad de revisarlo dentro de un mes y medio”.

Respecto a los datos de inflación que manejan de la Asociación Bancaria, el Secretario General sostuvo: “A mí lo que me preocupa con una inflación alta es poner fecha de revisión. El REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que mide inflación para el Banco Central está estableciendo una inflación bastante por encima del 60% anual. Ellos están dando más del 94% en promedio de todas las consultaras de bancos y universidad que presupuestan inflación”.

Los empleados bancarios recibirán un aumento salarial del 32,5% para el período enero-mayo de 2023 y el pago extraordinario de una compensación por el Impuesto a las Ganancias. Así, la Asociación Bancaria, acordó una paritaria fraccionada cerca de los parámetros sugeridos por el Ministerio de Economía, de un 30% por los primeros 6 meses.

Sergio Palazzo y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos

El acuerdo, firmado en el Ministerio de Trabajo, contempla que el incremento salarial, sobre la base de los sueldos de diciembre pasado, se pagará en cuatro tramos: a partir de enero, un 6%; desde febrero, un 7%; desde marzo, un 11% y desde mayo, un 8,4 por ciento.

El acuerdo además incluye la revisión de las paritarias 2022 (se pactó un incremento salarial del 0,7% para alcanzar la pauta salarial total de 94,8%) y el incremento del 32,5% para enero-mayo.

La cartera laboral, encabezada por Kelly Olmos, informó que también se acordó el pago de un reconocimiento de gastos correspondientes al período 2020/2022 y de una gratificación extraordinaria de pago único e irrepetible, de carácter no remunerativo, como reconocimiento especial por “los esfuerzos realizados y los gastos adicionales ocasionados durante la pandemia”: se abonará un 50% en mayo y el 50% restante en septiembre próximo. Este último punto es, según el sindicato, la compensación por Ganancias que varía según las escalas salariales y oscilará entre 50.000 y 450.000 pesos (se aclaró, además, que esos montos estarán exentos del impuesto). Fuentes empresariales aclararon que se trata de “un bono por trabajo en pandemia” y no por Ganancias.

Seguir leyendo: