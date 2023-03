Cerruti habló de los dichos de Larroque contra Alberto Fernández: “El Presidente no le responde a un ministro de una provincia”

Gabriela Cerruti

Gabriela Cerruti, durante las conferencias semanales que encabeza en Casa Rosada, se refirió a los dichos de Andrés Larroque —ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires— sobre una posible candidatura de Alberto Fernández. Sin embargo, la Portavoz del Gobierno, primera dirigente que habla al respecto, eligió ningunear al funcionario de La Cámpora y del riñón de Cristina Kirchner.

“Hay millones de personas que integran la coalición, no podemos responderle a todos. El Presidente no responde declaraciones de un ministro de una provincia”, sentenció.

Días atrás, Larroque, habitual vocero del kirchnerismo duro en la interna del Frente de Todos, había insistido con “romper la proscripción” de Cristina Kirchner para que se postule a la presidencia y había considerado “surrealista” que Alberto Fernández compita en las PASO: “Tiene un rol para jugar, pero no creo que sea el de ser candidato”.

Además, el ministro bonaerense apuntó entonces contra los dirigentes del propio oficialismo que niegan que la Vicepresidenta esté proscripta: “Ese esfuerzo que hacen compañeros de nuestro espacio de querer confundir, no tiene ningún tipo de sentido o raya con la canallada, está claro que hay una proscripción. Cristina lo explicó con total claridad, aclaró que no había renunciamiento sino una proscripción”.

En conferencia de prensa, la Portavoz de la Presidencia también se refirió a los fundamentos de la Causa Vialidad por la que fue condenada la Vicepresidenta de la Nación. Sobre ello, sentenció: “El Presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para proseguir a CFK e inhabilitarla para ejercer funciones políticas. También es una forma de intentar aleccionar a otros dirigentes políticos”.

“El Presidente ya dijo en más de una oportunidad, que entiende que esta causa no tiene pies ni cabeza —detalló al respecto Cerruti—. Como él dice, la vicepresidenta ha sido traída de alguna manera para ser metida en esta causa, en la cual no tiene ningún tipo de relación. Claramente esto está expuesto hoy en los fundamentos de la causa, donde en varias oportunidades queda claro que no hay ninguna prueba para que esté allí la Vicepresidenta. No hay ninguna prueba concreta de todo lo que allí se sostiene”.

“El presidente sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta. Cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia y la búsqueda de que quede demostrada y clara su inocencia”, enfatizó la Portavoz.

Cerruti también se refirió a la situación de creciente violencia narco en la ciudad de Rosario y el envío de fuerzas federales a aquel territorio, además del Ejército. “No están yendo las Fuerzas Armadas. Está yendo una división del Ejército que se ocupa de acompañar la urbanización. Es el mismo sector del Ejército que ayudó en la pandemia en la construcción de hospitales o llevando comida, por ejemplo”, aclaró en este sentido y señaló: “Estas Fuerzas Armadas de la democracia, no participan de la seguridad interior”.

