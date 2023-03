Aníbal Fernández expone en Diputados en medio de la escalada narco en Rosario

“Me importan un carajo las críticas”, aseguró Aníbal Fernández y dio detalles del operativo en Rosario El ministro de Seguridad habló sobre el anuncio del Presidente, quien adelantó que enviará más fuerzas federales a la ciudad santafesina y al Ejército

“Me importan un carajo las crítica”, aseguró Aníbal Fernández y dio detalles del operativo en Rosario (Archivo)

“A mí me importa un carajo las críticas. Lo que yo quiero decir es que hace 20 años que no hacen nada: los mismos que me critican, hace 20 años no hacen nada”. Con esa frase, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se despachó contra la oposición en el marco de una conferencia en la que dio detalles del operativo que mañana desembarcará en Rosario, tal como lo adelantó en la mañana el propio Alberto Fernández.