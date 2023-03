Santiago Maggiotti: “Cristina dijo que no iba a ser candidata, que no iba a ser mascota de nadie, y yo le creo”

El ministro Maggiotti habló sobre la interna del Frente de Todos.

Santiago Maggioti fue intendente bonaerense y es hijo de padre y madre, también, fueron intendentes. Tres veces electo en Navarro, se sumó al gabinete de Alberto Fernández en 2010, primero como secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat. Tras la renuncia del cristinista Jorge Ferraresi, asumió el último noviembre en la cartera que tiene nombre largo pero todos llaman Ministerio de Vivienda. Habla de gestión pero también de política, que en épocas electorales, cuando el peronismo pierde los buenos modales, son importantes las palabras pero más las omisiones y silencios.

En momentos en que el Frente de Todos cruje por las internas, Maggiotti se reivindica por sobre todo intendente y peronista. En una entrevista con Infobae, y ante la pregunta de qué candidatura elegiría si tuviera que votar ahora, Cristina Kirchner, Alberto Fernández o un gobernador, habla de construir viviendas y pide “no hacer futurologías”. Si era un partido de fútbol, la tiró a la tribuna.

Ni agua. Cristina Kirchner y un rechazo a Alberto Fernández que es mucho más que agua.

Lo que sí definió su posición es qué piensa sobre la proscripción de vicepresidenta y de la candidatura que agita, para irritación del camporismo, el presidente. Maggiotti se pregunta y contesta: “¿Alberto puede ser de vuelta candidato? Sí. ¿Cristina se puede presentar? Sí. Hay una ley que permite las PASO”. Justo lo que el kirchnerismo duro no quiere escuchar. Son las rebeldías que el albertismo planta en el escenario ante los “cuervoslarroques” que hablan de un candidato de 5%.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat apunta contra la oposición de Juntos por el Cambio como responsables de los males pasados y los peligros futuros y le agrega la pandemia y la guerra europea para cerrar un círculo que sirve quizás para exculpar al gobierno de lo que es imposible evitar, más allá de quien es responsable de los actos: sus efectos.

El 6 de diciembre pasado, Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata a nada. Veinte días después afirmó que, en realidad, está "proscripta".

- Hay mucha tensión en el Frente de Todos. El kirchnerismo le pide al Presidente que se baje y el Presidente se resiste. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene que ser o no candidato?

Nosotros estamos gobernando y por eso hay mucha exposición sobre lo que pasa en el Gobierno, pero si miramos el frente electoral del primer partido de oposición, tienen opiniones en muchos temas totalmente distintas, pero no están en el centro de la escena porque no son gobiernos y el periodismo y la sociedad mira más al gobierno.

¿Alberto puede ser de vuelta candidato? Sí. Hay una ley que permite las PASO y él ha dicho muchas veces que no lo tiene definido, pero si tiene que ser, va a ser. También hubo una mesa política en donde se debatió esto y donde él plantea que si hay alguien que mide mejor, él no tiene problema.

Me parece que lo más sólido para nuestro proyecto político, y lo ha dicho el presidente muchas veces, es que va a trabajar para que el próximo presidente sea alguien de nuestro espacio político, porque sabemos lo que pasó cuando gobernó la oposición.

- Dejame que te interrumpa...

La oposición hoy nos pueden decir todas las cosas maravillosas que harían si fuesen gobierno, pero la realidad es que los argentinos tienen una memoria fresca, porque hace muy poquito tiempo fueron gobierno y saben qué fue lo que hicieron.

Con mucha tranquilidad, plantean que van a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Todas las pymes que cerraron en cuatro años ¿cerrarán el primer año? Todos los tarifazos que hubo en cuatro años ¿lo harán el primer año? ¿El desempleo va a aumentar en el primer año?

La entrevista de Facundo Chaves a Santiago Maggiotti.

Sabemos que el país que recibimos en el año 2019, tuvimos un contrato social con la sociedad y en el medio tuvimos la pandemia y cuando la pandemia empezó a bajar su impacto, vino la guerra. La pandemia había bajado su impacto porque se consiguieron las vacunas, porque se transformó la obra pública en dar respuesta a la salud, construyendo hospitales modulares, construyendo hospitales nuevos o poniendo en marcha hospitales que el gobierno anterior había dejado parado. También porque se compraron respiradores, la vacuna, siendo uno de los principales países de más de 30 millones de habitantes con más vacunación.

Sabemos que falta mucho, pero avanzamos en la generación de empleo, en la tasa de actividad, en la inauguración de nuevas pymes o en la construcción de obra pública, en la exportación. ¿Falta un montón? Sí, falta un montón.

Pablo Moyano, Andrés Larroque, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, líder de La Cámpora.

- Te pregunto porque Andrés Larroque, el secretario de La Cámpora, dijo en las últimas horas que si la gestión del presidente hubiera sido buena nadie estaría discutiendo su candidatura y se estarían ahora imprimiendo los afiches.

No lo escuché a “El Cuervo” diciendo eso. La realidad es que hay que analizar el contexto que pasamos. El Fondo Monetario no cambió. Nunca de ser lo que era y el pensamiento nuestro para con el Fondo es el mismo. El FMI para un país es lo mismo que el prestamista. Cuando ya no se puede ir más al sistema financiero terminás yendo al prestamista y le llevás la escritura de tu casa. Sabés que eso no termina bien. Si vas a un prestamista de última instancia es porque no estás bien y sabés cómo termina. Uno como intendente sabe qué pasa cuando una familia va al prestamista, porque vienen a uno como intendente y te dicen “mirá, la verdad que me mandé una macana y terminé llevando la escritura, me estoy por quedar sin la casa”.

El Fondo Monetario era eso. En ese contexto acordamos lo mejor que se podía, en ese contexto acordamos lo mejor que se podía con los bonistas y nos ahorramos 35.000 millones de dólares. Con el Club de París, a todo eso se le sumó la pandemia y se le sumó la guerra.

- ¿No es facilista vincular siempre los problemas a la guerra o a la pandemia, cuando hay una responsabilidad del Gobierno en el estado de cosas actual?

Nunca sacamos la responsabilidad. La gente nos votó para que nos hagamos cargo. Yo como intendente Navarro soy intendente cuando inauguró una calle, pero también soy intendente cuando en el 2012 tuvimos la peor inundación desde el año 67. Estaba con el agua en la cintura y ayudando a los vecinos a salir de su casa. En la buena y en la mala sos el intendente. En la buena y en la mala sos gobierno.

- ¿Hay un poco de crueldad de parte de algunos sectores del kirchnerismo, específicamente de La Cámpora?

Tenemos diferentes visiones en algunas cuestiones y está bien, porque es un frente electoral. No somos un partido, fue una coalición de Gobierno, donde eran diferentes expresiones. Estaba Sergio Massa, estaba Alberto Fernández, estaba Cristina Kirchner, los intendentes, todos coincidimos que hacer una coalición de gobierno a la Argentina le iba a hacer mucho mejor a que vuelva a ganar la derecha.

Hoy tenemos que trabajar para que quien gobierne en el período que viene sea alguien de nuestro espacio, que tenga la vocación de que el Estado tiene que estar presente, que tenga la vocación para invertir en obra pública, en viviendas.

- ¿Todas estas críticas y descalificaciones pueden complicar la unidad? ¿Puede haber alguna ruptura dentro del Frente de Todos?

No, no lo creo. El peronismo siempre tuvo discusiones públicas. Históricamente los peronistas somos así. Alguna vez se dijo que cuando nos estamos peleando en realidad nos estamos reproduciendo. Está bien plantear las cuestiones y más en un frente electoral, donde no coincidimos en todo y tenemos diferentes miradas. Pero todos tenemos claro cuál es el objetivo y qué es lo que la Argentina necesita.

- Wado Pedro dice que Cristina Kirchner está proscripta y Aníbal Fernández dice que no. ¿Qué posición tenés sobre esto?

Pulgar arriba. Wado De Pedro sostiene que Cristina Kirchner está proscripta. Aníbal Fernández, dice que no.

Cristina explicó por qué no iba a ser candidata. Claramente dijo que no iba a ser la mascota de nadie. Cuando Cristina hizo eso estaba pensando en qué es lo que le conviene a la Argentina y no que se mezclen las cuestiones personales con un proyecto de país.

Claramente, Cristina como vicepresidenta tuvo una persecución y está con una sentencia que todavía no se leyó cuáles fueron sus fundamentos. La sentenciaron y cuando empieza el año electoral te van a dar... Cristina sabe que la Justicia tiene a la mano lo que pasó con Lula, que puede ser candidata y al otro día no...

- ¿Pero está proscripta, sí o no?

No. Creo que tiene una persecución judicial. ¿Se puede presentar? Sí. Ahora, en el momento en que se presenta puede haber alguna acción rápida para sacarla, también.

Cristina por eso planteó lo que planteó. Yo creo que lo mismo que dijo en Pilar lo dijo en Avellaneda, con otra ejemplificación.

- ¿Qué pensás de este operativo clamor que hay para que esa supuesta proscripción se caiga -no sé cómo- y sea candidata?

Sin ser abogado, siendo economista, lo que no tiene que haber es persecución.

- ¿Estás de acuerdo con que Cristina sea candidata?

Creo en lo que dijo ella. Lo que dijo el año pasado fue claro y Cristina siempre ha hecho lo que dice, no me cabe duda y ve más allá que muchos de los que estamos en política. Tiene mucha más experiencia y lo ha demostrado.

A mí me preocupa más que haya una persecución política sobre la vicepresidenta, pero por sobre todo por ser alguien que encarnó un proyecto de país que vino a dar derechos. Eso me parece lo más preocupante.

- El Presidente en la Asamblea Legislativa arrancó hablando de su estilo moderado y terminó a los gritos contra la Corte. ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández?

Alberto es moderado. No le gritó a la Corte, planteó lo que la Justicia ha hecho. Planteó cuando se juntan en algún lugar la política, los jueces, operadores. Y en realidad sube el tono también porque la oposición -se habló de los hospitales parados en la provincia de Buenos Aires, se habló del endeudamiento, se habló del blanqueo de la familia Macri- pero levantó la voz en el momento en que se habló de la Justicia.

También por ese tema, la oposición hacía seis meses que no se juntaba el Congreso. No por una cuestión de la ex presidente, sino porque hablaron de la Justicia.

El Presidente no dijo que hay que echar a nadie. El juicio político se puede desestimar si creen que no pasó nada. Y no pasa nada, si no encuentran las pruebas. Es una acción que está en la Constitución y que se puede hacer.

La embestida de Alberto Fernández contra la Justicia en la Asamblea Legislativa.

- ¿Cómo imaginás el 11 de diciembre?

Acompañando a un candidato de nuestro espacio asumiendo como Presidente.

- Si tuvieras que votar Cristina Kirchner, Alberto Fernández o a un gobernador. ¿A quién elegís?

Estoy enfocado en mis funciones y en lograr que tengamos la mayor cantidad de viviendas terminadas para que el candidato nuestro pueda mostrar la gestión que hemos hecho desde el Ministerio.

Y por sobre todas las cosas, mostrar cuántos argentinos lograron tener el sueño de la casa propia.

- No me respondiste. ¿A quién votarías?

Al que mejor esté y que nos represente en ese momento. Me parece que la PASO nos permite eso. Creo que tiene que haber PASO, nos va a dar volumen, nos va a permitir poder llevar adelante diferentes propuestas.

- Perdoname que te insista con Larroque, porque es quien tal vez expresa públicamente el pensamiento real del kirchnerismo. Él dice que Alberto Fernández tiene 5%, que no tiene sentido que sea candidato.

No me consta. Cristina dijo que no va ser candidata, Alberto no me dijo que va a ser candidato y ningún gobernador me dijo que va a ser candidato.

Cuando llegue el momento, después de que se presenten las listas -si es que tenemos PASO- te puedo decir a quien acompaño, a quien voto. Antes es hacer futurología y lo que tenemos que hacer es dar respuestas a la gente, seguir gestionando.

En la apertura de sesiones, el presidente mostró toda la gestión del Gobierno con casos concretos, las familias estaban ahí los beneficiarios de alguna política pública estaban ahí, eran de carne y hueso, familias o argentinos que se les había cambiado la vida con esa política pública o que consiguió un empleo o que se le reconoció un derecho o que tuvo su propia vivienda o que se invierte en educación con dos rectoras de la Universidad del Norte y del Sur, todo lo que el Estado es capaz de hacer cuando llevamos adelante políticas públicas que crean que todos los argentinos tenemos que ser ciudadanos de primera y que todos tengamos las mismas posibilidades.

La gestión del Ministerio

Jura. El día que Alberto Fernández nombró a Santiago Maggiotti nuevo ministro de Hábitat

- Hablemos de gestión ¿Cuál es la tarea que estás desarrollando, cuáles son los planes concretos y cuáles son los principales objetivos que tiene que tiene el Ministerio?

Hay 90.000 familias que concretaron el sueño de la casa propia. Entregamos junto al presidente en Salta, en La Poma, la vivienda número 90.000, 90.000 familias argentinas tuvieron la posibilidad de tener una vivienda a través del financiamiento del Estado nacional con los diferentes programas que se llevan adelante. ¿Alcanza, es suficiente? Es el mojón y el comienzo de una política pública que nosotros creemos que tiene que durar los próximos 20 años para recién empezar a pensar que no tenemos déficit habitacional en Argentina.

Si uno compara en los tres años de nuestro gobierno, entrando en el cuarto en el cuarto año que entregamos la vivienda 90.000, y que a fines de marzo vamos a estar entregando la llave 100.000. 100.000 familias argentinas que van a ver concretados ese sueño

Si lo comparamos con el gobierno anterior -lascomparaciones no son buenas- pero en cuatro años anteriores se entregaron 14.000 viviendas y es la primera vez en la historia argentina que hay un Ministerio que exclusivamente se encarga de la vivienda.

- El gobierno anterior tenía el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. ¿Y qué pasó, entonces?

Exactamente. Era una secretaría la de vivienda, pero tiene que estar la decisión política y la voluntad política de destinarle recursos. El gobierno anterior creía que el mercado solucionaba todo y nosotros creemos que hay que tener un Estado presente y un Estado que tiene que articular en la definición de las políticas públicas, entendiendo que la vivienda tiene que ser una política pública que la garantice el Estado y en donde hay que tener la decisión política con los recursos.

Con la vivienda no solamente se le cumple el sueño de esa familia que tiene la posibilidad de acceder, sino que también la construcción de vivienda genera empleo y genera reactivación económica. Además de las 90.000 viviendas que ya entregamos, estamos construyendo 140.000 más.

- ¿Esa construcción de 140.000 qué plazo de finalización tiene?

Una parte importante, cerca del 70%, se va a estar terminando en torno al mes 11 de este año, porque tiene que ver con el momento en que arrancaron su construcción. Dentro de estas 140.000 hay viviendas que se arrancaron en diciembre y en enero.

- Claro.

Por lo tanto, hasta diciembre de este año o enero próximo no se van a terminar. Estas viviendas se construyen en las 24 provincias, con municipios, y muchas de estas viviendas también son créditos de construcción a tasa cero, con un índice de variación que tiene que ver con el salario.

- Quería que detalles un poco esto que te preguntaba recién de los programas y los planes. Me interesa hablar de los créditos a tasa cero: ¿cuántos son y cómo se acceder?

Dentro de los 90.000 viviendas entregadas existen viviendas del programa Reconstruir, que es terminar las viviendas que había dejado paradas el gobierno anterior. Existen los créditos de construcción, todas aquellas familias que ya terminaron su casa; existe el Procrear I y el Procrear II; existe el Casa Activa, que son las viviendas para la tercera edad, que entregamos en Catamarca el primer complejo hace poco menos de un mes. Existe el Habitar Comunidad, que son las viviendas que entregamos en Salta, que son viviendas para las comunidades rurales o pueblos aborígenes, existen los planes nacionales de vivienda.

El Casa Propia es la marca del mayor programa que tiene nuestro gobierno, pero todos con diferentes subprogramas. Este es un subprograma más de todas las viviendas que construimos y entregamos.

La metodología de la construcción de nuestras viviendas de diferentes programas es para todos los sectores de la sociedad. Quien tiene más de un salario mínimo o dos se pueden acceder a los créditos, que tienen cuotas de un máximo del 25% del ingreso, y lo mismo ocurre con el Procrear.

Maggiotti estuvo con Alberto Fernández y Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta la semana pasada.

- ¿Qué cantidad de gente está anotada?

Los 88.000 son los que ya le hemos otorgado el crédito. Por ejemplo, el último sorteo nuestro fue de 536 viviendas del programa Procrear II, que a medida que se van terminando, se van haciendo más sorteos, para no esperar a que se termine todo el complejo. En ese programa había cerca de 70,000 familias argentinas inscriptas. Quiere decir que todavía tenemos construir muchas más viviendas.

Esos programas son para los diferentes sectores de la sociedad: para tercera edad, para comunidades rurales, para relocalización, en el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde estamos construyendo viviendas en los municipios para la relocalización de familias que están en los arroyo.

Hay programas que firmamos con Provincia y con Nación, en donde por ahí los beneficiarios no tienen un salario en blanco, pero después pagan su cuota a la provincia o al municipio. Todas las viviendas que nosotros construimos tienen una cuota que se paga tanto al Banco Hipotecario -cuando es Procrear o crédito de construcción- y cuando es convenio firmado con provincia o municipio, a la provincia o al municipio.

- Son iniciativas que se dan en una economía que está, casi a la mitad, en la informalidad. ¿Cómo se hace una política de viviendas con este escenario?

Hay programas que los hacemos a través de un fideicomiso en el Banco Hipotecario, que son para aquellas personas que tienen salario en blanco, antigüedad de 12 meses en su empleo, que tienen una buena calificación crediticia, que no tienen ninguna vivienda. Esos son los créditos de construcción y son las viviendas que se entregan por el Procrear I, Procrear II, Casa Propia.

El resto de los financiamientos de viviendas que hacemos con provincias y municipios son ellos quienes eligen a los beneficiarios, cumpliendo con cupos que le exige el Ministerio, que tiene que ver con discapacidad, tercera edad, jóvenes, madres solteras, jefes de hogar con familia constituida y con personas víctimas de trata o de violencia de género. Tienen diferentes porcentajes, eso se termina seleccionando en el municipio o en la provincia y ellos son los que después le cobran hasta el 25% de su ingreso la cuota de la casa.

- Escucho estos planes y pienso en lugares como la ciudad de Buenos Aires, donde hay miles de viviendas vacías, conviviendo con miles de familias con problemas graves de viviendas.

Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos dos desarrollos urbanísticos que entre los dos suman algo así como 3.500 viviendas: es el desarrollo urbanístico de estación Buenos Aires y de estación Sáenz. A su vez tenemos convenio con la ciudad de Buenos Aires en Villa Zabaleta, donde tenemos un convenio firmado y vamos a financiar la construcción de viviendas y estamos trabajando también en otras localizaciones en la ciudad de Buenos Aires para cumplir con la manda judicial.

Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo como Gobierno Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Pero no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino que lo hacemos en todo el país, en las 24 provincias.

Para ver la distribución federal de la construcción de vivienda: la Argentina tiene 2.156 municipios y en más de 2100 hay al menos una casa que se está construyendo con financiamiento nacional, que tiene que ver con los créditos de construcción, en donde quien es el beneficiario de ese crédito tiene un lote propio o puede construir en la casa de los padres o puede construir en la casa de los hijos.

- ¿La decisión es construir, no es generar una política de créditos para comprar viviendas usadas?

Hoy no tenemos esa decisión por una razón: una vivienda, cuando se construye, genera empleo y genera reactivación económica y vale un 60% de lo que vale una vivienda terminada.

Hoy se construye por algo así como 500 o 600 dólares o mil dólares oficiales y cuando vas a comprar la vivienda, el metro cuadrado vale entre 1500 y 2.500 dólares.

- El doble.

Vale el doble en dólares. El Estado genera reactivación económica, genera empleo, genera un círculo virtuoso.

- ¿Cómo construye el Estado viviendas con estos niveles de inflación?

Nosotros ya entregamos 90.000 viviendas y estamos construyendo 140.000 viviendas. Antes existían lo que llamaban re-determinaciones, pero las viviendas que nosotros construimos son con UVI, que es una cotización de la Unidad de Vivienda. La cotización la da el Banco Central, todos los días modifica su precio y se va adecuando a esas realidades. Es una autorización automática para los que están construyendo sobre el valor de la vivienda.

- ¿Alcanza con el Estado para resolver la falta de viviendas?

La decisión de generar un ministerio es novedosa, porque es un organismo que exclusivamente se encarga de la vivienda y del hábitat. La decisión de poner los recursos para tener 90.000 viviendas entregadas y 140.000 en ejecución significa que una decisión política como gobierno de fomentar la construcción de vivienda.

Ahora creemos que también hay que buscar los mecanismos para contagiar al sector privado, al sector financiero, claramente. Y que esta política pública continúe en el tiempo. Estamos trabajando como gobierno en conjunto con las provincias, con una secretaría de Desarrollo Territorial, planificando el uso del suelo.

A partir del año que viene, aggiornando las leyes, poniendo los técnicos y analizando todo lo que tiene que ver con loteos privados, el Estado tiene una oportunidad de generar lotes para los bancos de tierra municipales y provinciales para tener disponibles 100.000 lotes para poder construir 100.000 viviendas por año.

- La estimación es que entre dos millones y dos millones y medio de familias tienen problemas de hábitat. ¿Es correcto?

Sí, más o menos. Es lo que se maneja, porque dependemos del dato final que va a dar el Censo.

- Estamos hablando de que va a haber en total 200.000 viviendas más o menos construidas. Menos del 10% de lo que falta.

Por eso te dije que la política pública tiene que durar 20 años. Esto lo está haciendo el Estado con recursos solamente del Estado. Tenemos que generar los mecanismos para que el sector privado se involucre.

- ¿Pero cuáles son esos incentivos para que un banco privado asigna recursos para este tipo de políticas?

En los países desarrollados hay agencias hipotecarias, que otorga un crédito hipotecario se da vuelta y lo coloca en el mercado. ¿Por qué funciona el crédito de construcción que tenemos como Gobierno o los desarrollos urbanísticos? Porque se ajusta por salario.

El argentino que toma el crédito o que va a ese desarrollo urbanístico, sabe que va a pagar el 25% de su ingreso, la cuota va a ser el 25% de su ingreso y después el valor de la cuota se va a ajustar de acuerdo al salario. Sabe que a lo largo de todo el tiempo que dure el crédito no le va a modificar su calidad de vida. No va a tener que dejar de comprarle la ropa a sus hijos, o un teléfono o salir a comer con su familia, porque tiene la cuota de crédito, eso da tranquilidad.

- ¿Qué mirada tenés sobre el sistema que tenía el gobierno de Macri de los créditos UVA?

Desde el Ministerio los 6.700 créditos que teníamos con fórmula UVA los pasamos a fórmula Hogar y después a fórmula Casa Propia, para que se ajuste por salario, porque entendemos que ese sistema fue más pensado en el sector financiero, en el sector privado, que en quien tomó el crédito.

Si bien hay una resolución del Banco Central y si bien es un contrato entre privados, la resolución del BCRA dice que la cuota no debería pasar el 35% del ingreso y, en caso que eso ocurriese, cada uno de los bancos que dio esos créditos tiene una alerta temprana para renegociar el plazo de crédito tomado.

“Para nuestro modelo de país es importante que la familia puedan tener un techo propio, que se genere empleo y que se genere reactivación económica. Más del 90% de los insumos de una vivienda son de producción nacional. Cuando uno construye una casa están los albañiles que consigue un empleo, pero también están el cemento, los ladrillos, el vidrio, el aluminio, la chapa, en definitiva toda una economía que no solamente se mueve la economía del lugar donde se construyen, sino que diferentes regiones del país tienen una mejora”.

- Los ex funcionarios que integraron el gobierno anterior dicen que esos datos no son ciertos, que no saben de dónde los sacan.

Lo sacamos del ministerio. Cuando llegamos, 55.000 viviendas estaban con expediente abierto. Muchas de esas viviendas las terminaron los municipios y las provincias.

- ¿Y por qué creés que pasó?

Porque la decisión política fue no poner plata en vivienda para la gente, porque el concepto del modelo anterior era que el mercado tiene que solucionar todo.

Muchos municipios y muchas provincias comprometidos con sus vecinos usaron recursos propios para poder terminar esas viviendas. De hecho todavía estamos llevando adelante este programa Reconstruir de viviendas que todavía no se terminaron, por diferentes motivos.

- Fuiste intendente de Navarro y ahora sos ministro. De esa experiencia en el municipio ¿qué te sirvió para aplicar en el ámbito nacional?

En mi casa se hablaba de política, no se hablaba de fútbol. Mi viejo fue intendente y mi vieja también, en los 90. Hice toda el recorrido: fui concejal, fui intendente, reelecto tres veces, me tocó ser secretario, que me dio una visión nacional, y hoy me toca ser ministro.

Entiendo que cuando viene un intendente con un problema, al haber estado ahí, sé que ese pedido viene por la demanda de un vecino, y entiendo la urgencia que debemos tener a la hora de dar respuestas.

- ¿Golpean mucho la puerta los intendentes?

Siempre, pero no todos. Particularmente en el área de vivienda tiene que ver con aquellos intendentes que toman la política de vivienda y la respuesta a su comunidad como una política pública y con un grado responsabilidad. Hay municipios que no vieron nunca a ofrecer lotes o a venir para ver si podían conseguir viviendas para sus localidades. Construimos en todas las provincias.

- ¿Decís que son de Cambiemos?

Sí, pero por ahí puede haber alguno también más cerca de nosotros, porque no es una política que les interese. Para nosotros creemos que el Estado tiene que dar el piso de igualdad y después va a depender del esfuerzo de cada uno, pero el piso debe ser el mismo para todos, vivan donde vivan.

- Estamos todos conmocionados por los terribles episodios de Rosario. El narcotráfico está perforando sobre todo barrios humildes, asentamientos y villas de emergencias. ¿Cómo se puede hacer para acelerar la urbanización de esos lugares donde la inseguridad pega tan fuerte?

Estamos trabajando en Rosario en la urbanización de barrios populares, donde seguro el 90% de la gente que vive allí es gente de trabajo y como Estado debemos llegar, hacer calles, veredas, urbanizar, dar servicios y conexiones domiciliarias.

Seguramente que hay que hacerlo con más intensidad, que deberíamos tratar de conseguir más recursos, con fondos internacionales.

- Son décadas y décadas de postergación.

Lo que no puede pasar en Argentina es que en un momento con construyamos viviendas, hagamos urbanismo y viene otro gobierno que cree que todo lo resuelve el mercado y que hay ciudadanos de primera y segunda y que deje hacer estas cuestiones. Nos tenemos que poner de acuerdo porque el tema de la vivienda es una prioridad y tiene que ser una política pública de todos los gobiernos y lo mismo con el urbanismo.

