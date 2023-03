Martín Insaurralde: “Queremos que la candidata a presidenta sea Cristina”

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se plegó hoy al sector dentro del Frente de Todos que empuja una candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones. “Queremos que sea la candidata a presidenta, es la persona más capacitada para gobernar la Argentina y construir un futuro mejor”, señaló el dirigente peronista en las redes sociales.

En este sentido, también respaldó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para su reelección. “Si Cristina es candidata a presidenta y considera que Axel sea el candidato en la Provincia, voy a ser el primero en acompañarlo, como lo hice en 2019 y en 2021 sumándome al equipo como jefe de Gabinete”, agregó.

Con estas declaraciones, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia su sumó al pedido de dirigentes como, entre otros, Andrés “Cuervo” Larroque, y Eduardo “Wado” De Pedro, ambos referentes de La Cámpora, para que la vicepresidenta revea su decisión de no competir en los próximos comicios.

Hace una semana, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires llamó a “romper la proscripción” de Cristina Kirchner con “una movilización popular” porque considera que “el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista” y la vicepresidenta es la que reúne “las cualidades” para ser la candidata del Frente de Todos.

El ministro del Interior, por su lado, sostuvo el fin de semana pasado que la militancia peronista reclama una candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Lo hizo en el marco de un plenario de la Juventud “Néstor Kirchner” en la localidad bonaerense de Moreno, en donde sostuvo que cuando “se camina un sindicato, una asamblea o las provincias, el amor y el vínculo de un sector del Pueblo con Cristina Kirchner es indestructible, es innegable”.

En esta línea, y en diálogo con la radio AM750, De Pedro señaló: “Adonde voy toda la militancia pide Cristina candidata”. En el mencionado acto, además, fue más allá cuando dirigió unas palabras a los militantes presentes: “Nos vamos a poner al hombro la campaña para que la compañera presidenta se pueda presentar si es que tiene ganas”.

La actual vicepresidenta había anunciado a través de un video publicado el 6 de diciembre del 2022 su decisión de “no ser candidata a nada”. “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, sostuvo en aquel momento, en medio del fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta de bienes del Estado. Desde ese momento, el kirchnerismo comenzó un operativo para posicionar a la ex mandataria como “proscripta” por la Justicia.

En este contexto, De Pedro indicó: “La proscripción tiene que ver con un mecanismo de persecución que no tiene que ver con los plazos y las fechas jurídicas, sino con una maquinaria que viene desde hace muchos tiempo intentando proscribir a Cristina Kirchner; consideramos que con esta sentencia políticamente está proscripta”.

Esta posición se contrapone con la visión de otros dirigentes dentro del Frente de Todos. Por ejemplo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”, afirmó el funcionario, quien se manifestó en reiteradas ocasiones a favor de la reelección de Alberto Fernández.

“Cada uno puede decir lo que piensa. Yo digo que, políticamente, cuando se dieron las elecciones, el General (Juan Domingo) Perón también tuvo la posibilidad de presentarse”, replicó De Pedro, que apuntó contra Fernández, aunque sin nombrarlo, por la falta de avances en la investigación por el atentado que sufrió la ex presidenta.Noticia en desarrollo.

