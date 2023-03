La interna de Juntos por el Cambio complica la definición de un candidato a gobernador en Salta

Miguel Nanni junto a Ines Liendo (Prensa JxC Salta)

“Esto no tiene que ver con Inés Liendo o con Miguel Nanni, a nosotros nos está arrastrando la interna a nivel nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta”. La afirmación realizada a Infobae pertenece a un dirigente de Juntos por el Cambio y describe el escenario del frente político en Salta, distrito en el que la alianza opositora aún no logró definir su candidato a la gobernación. Las razones: falta de acuerdo a nivel local por divisiones en el plano nacional, una problemática que JxC replica en varias provincias.

Las elecciones en la provincia están pautadas para el 14 de mayo y Gustavo Sáenz —Unidos por Salta— parece encaminado a una reelección como gobernador ante una oposición que no logra dar señales de solidez. Según indica el Tribunal Electoral de la provincia, la fecha límite para la presentación de alianzas es el 15 de marzo —60 días antes del acto eleccionario—. Faltan diez días y aún no se sabe si el PRO y la UCR romperán o irán unidos en representación de Juntos por el Cambio.

En territorio salteño, el PRO quiere que la candidata a gobernadora sea la dirigente Inés Liendo pero el radicalismo apunta a que el candidato sea Miguel Nanni, quien es diputado nacional y titular del partido centenario en la provincia. La pelea ya lleva largas semanas y “ninguno da el brazo a torcer”, tal como indicaron desde el partido amarillo.

En mayo, Salta también elegirá intendentes y concejales, además de diputados y senadores provinciales. Ante esta proyección y en el marco de las negociaciones puertas adentro en Juntos por el Cambio, también se analizó la opción de encabezar las boletas con Nanni y buscar la intendencia de la capital con Liendo, aunque esta no es una opción que tiente a la abogada. “Está complicado el tema porque se están peleando las candidaturas”, describen desde el PRO local.

En la última semana, Liendo enfatizó su intención de ir por la gobernación. Tanto es así que lanzó su candidatura el martes y en los días posteriores reforzó la idea con un con un raid mediático, además de una campaña en redes sociales. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal entraron en escena el jueves y viernes, respectivamente. Ambos respaldaron a la dirigente en su carrera electoral.

“Quiero mandarle un cariño muy grande a mis queridos salteños. Quiero decirles que tienen la suerte inmensa de contar con Inés Liendo en el equipo: una verdadera guerrera, la verdad que yo le tengo mucha fe. Está trabajando para gobernar la provincia de Salta, una provincia que he disfrutado muchas veces, especialmente he disfrutado de su cariño. Salta tiene todo para salir adelante”, comentó el ex mandatario y fundador del PRO en el inicio de un breve video que circuló en Instagram.

Si bien el titular del partido centenario no realizó una campaña similar en las últimas semanas, desde la UCR aseguran que mantiene firme su intención de suceder a Sáenz en la gobernación. La postura es rígida desde ambas partes y el cortocircuito se agravó ante la falta de unas PASO que resolvieran la disputa. “Nosotros no vamos a romper Juntos por el Cambio. Esto se arregla o se arregla”, indican desde el radicalismo salteño, mientras pasan los días y la solución al conflicto no llega.

Entre correligionarios creen que tienen más volumen político para traccionar votos y están más afianzados en el territorio que el PRO, además de confiar en que la trayectoria del diputado nacional marcará la diferencia a la hora de definir al candidato dentro de Juntos por el Cambio.

Más allá de las intenciones de Liendo, puertas adentro de la UCR salteña confían en que la definición estará en las lapiceras de los actuales interventores del PRO en la provincia: Antonio Demarco, cercano a Rodríguez Larreta, y Alejandro Ávila Gallo, hombre de confianza de Bullrich.

“El PRO y la UCR tienen una simbiosis obligatoria. No queremos romper eso, porque las dos somos fuerzas en crecimiento”, insisten en la postura desde el partido centenario, mientras esperan una resolución. La semana entrante será clave, aseguran desde ambos partidos, para la resolución del conflicto.

