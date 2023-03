Miguel Ángel Pichetto anunció que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio

Miguel Ángel Pichetto anunció su precandidatura en Juntos por el Cambio

Cuatro años después de haber sido el compañero de fórmula de Mauricio Macri en la derrota frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto vuelve a ponerse el traje de candidato. El auditor general de la Nación se suma a la lista de postulantes que irán a las PASO en Juntos por el Cambio.

En un acto que encabezó este jueves en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de la Ciudad de Buenos Aires, el líder de Encuentro Republicano Federal “ratificó” su “voluntad” de participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Quiero ser Presidente porqué sé que tenemos destino como país. Una Argentina grande es posible”, manifestó a través de sus redes sociales emulando el eslogan inmortalizado por el ex mandatario estadounidense Donald Trump, Make America Great Again.

“Si hay PASO voy a competir. Quiero ser Presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista, un equipo preparado y porque creo que la Argentina tiene destino”, había manifestado horas antes.

En medio del ataque al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza narco a Lionel Messi, el ex legislador del kirchnerismo dijo que si llega a Casa Rosada “el narco no va a ganar en la Argentina”. “Para eso crearemos la Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con los mejores cuadros de las FFSS. También impulsaremos la eliminación del narcomenudeo como competencia de las policías provinciales”, adelantó.

Tweet de Miguel Ángel Pichetto

“Además crearemos juzgados federales especializados en esta temática exclusivamente. Para reclusión de los delincuentes, construiremos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los condenados no tendrán salidas transitorias ni podrán utilizar dispositivos electrónicos”, agregó en su plataforma electoral.

De esta forma, Pichetto se suma a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Elisa “Lilita” Carrió quienes ya hicieron públicas sus intenciones de competir en las PASO de JxC, a la espera que María Eugenia Vidal oficialice su pretensión electoral y sobre todo que Macri tome una decisión en el mismo sentido. De hecho, el ex senador peronista fue de los primeros en plantearle al ex presidente que debe decidir si será candidato o no en los comicios 2023.

Por lo pronto, en mayor o menor medida, Macri se dedicó a enviar mensajes de apoyo a las aspiraciones de sus socios en la coalición y Pichetto no fue la excepción: “Valoro el compromiso de Miguel Ángel y la responsabilidad que mostró siempre para defender sus ideas. Sé que sueña con una Argentina conectada al mundo para crear oportunidades reales”, expresó Macri en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Miguel Ángel Pichetto y su mirada sobre los mapuches en la Patagonia: “Sin duda, Roca es un héroe y no un genocida”

Días atrás, el auditor General de la Nación habló de la diversidad de postulantes de Juntos por el Cambio que aspiran a la Presidencia y consideró que “no está bien” que haya tantos, pero señaló que “es la forma en la que se presentan las cosas en una coalición de partidos”. No obstante, puntualizó que “para ser gobierno es imprescindible tener un líder político indiscutido por todos los sectores y un programa”.

También consideró que la coalición opositora “tiene mucho desorden en las provincias porque la cuestión de los liderazgos es algo que no está definida” y es algo que se definirá en las primarias”.

Por otro lado, Pichetto pidió “no subestimar al peronismo” y aventuró que “no va a haber PASO en el Frente de Todos (FdT), tendrá un candidato único”.

”El Frente de Todos tiene 28 o 30 puntos de piso y a la larga va a tener un candidato en la cancha, que no sé quién será. Yo espero que en nuestro espacio podamos tener una opción competitiva”, concluyó.

Seguir leyendo: