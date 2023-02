Gerardo Morales eligió el candidato a sucederlo en Jujuy y prepara su lanzamiento presidencial para el 15 de marzo

Gerardo Morales eligió a su ministro de Economía, Carlos Sadir, como su candidato a gobernador en Jujuy

Gerardo Morales lanzará su candidatura a presidente el próximo 15 de marzo en un acto que realizará en el Gran Rex, donde buscará dar un discurso enfocado a mostrar la musculatura radical, territorialidad y propuestas económicas, según pudo saber Infobae. A su vez, el presidente de la UCR bendijo a su ministro de Economía, Carlos Sadir, como el postulante oficialista para sucederlo en la provincia de Jujuy. El anuncio coincide con la oficialización de las intenciones presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio.

El próximo 7 de mayo la provincia de Jujuy votará por gobernador, diputados provinciales, jefes comunales y concejales. Ante la imposibilidad de reelegir, Morales ungió a su ministro en acto realizado en el Hotel Altos de La Viña. “Estoy seguro que Sadir es la expresión de continuidad de la transformación”, expresó durante su discurso y agregó: “Es un hombre que remó y empujó mucho, es de los más trabajadores, con el mayor compromiso, sin horarios y haciendo lo que debe hacer para motorizar la transformación de Jujuy”.

A nivel nacional, el partido centenario comenzó a mostrar musculatura a partir del triunfo en La Pampa y presiona para ordenar las internas en provincias como Mendoza y Córdoba. Además, Morales logró reunir a la mesa chica -integrada por los gobernadores radicales, jefes de bloques y dirigentes de peso- donde iniciaron conversaciones para acordar la estrategia electoral que les permita ganarle la pulseada al PRO en la pelea por liderar Juntos por el Cambio.

El tuit de Gerardo Morales con su candidato a sucederlo en Jujuy

En ese contexto, el gobernador de Jujuy prepara un discurso para su lanzamiento del 15 de marzo enfocado a las medidas que necesita Argentina, entre ellas, un ordenamiento de las cuentas públicas y la necesidad implementar políticas de recuperación de la clase media. Según detallaron a Infobae, también reforzará la visión que comparte con Rodríguez Larreta: terminar con la grieta y apostar al desarrollo productivo.

Este martes, Morales aprovechó la presentación del “Polo de Desarrollo Jujuy”, una iniciativa que tiene como fin atraer a empresarios, industriales, prestadores de servicios y emprendedores de todo el país para que inviertan en la provincia norteña, para dar señales sobre su proyecto nacional. Consultado por la grieta y su discurso acuerdista, el radical aclaró: “No soy paloma, pero el diálogo es necesario. Este país necesita diálogo, acuerdos y mirar a 10 y 15 años”.

En ese sentido, el presidente del partido centenario criticó a los dirigentes sociales Emilio Pérsico y Juan Grabois, al considerar que la “política asistencialista no sacó a la gente de la pobreza, si no que se convirtió en un negocio” por lo que resaltó que se necesitan “medidas para que la economía crezca y no corten la calle”. También dijo que no descarta impulsar consultas populares -en caso de llegar a la Presidencia- para impulsar medidas que limiten sus acciones.

Gerardo Morales en el lanzamiento Jujuy Polo de Desarrollo

Respecto a sus proyecto económicos para el país, Morales mencionó como ejemplos a Chile, Brasil y Paraguay, respecto a las relaciones exteriores. En ese sentido, resaltó la necesidad de implementar “cambios en la normativa laboral”, sobre todo en las Pymes, y cambiar la legislación para darle otra capacidad a las pequeñas empresas. “La transformación productiva que está generando el litio, el cannabis Cauchari, requieren transformar la educación, son desarrollos que reclaman un nuevo modelo educativo”, agregó.

Durante el encuentro, que tuvo como invitado al embajador de Estados Unidos Marc Stanley, el gobernador jujeño contó que en su provincia “el nuevo régimen de promoción de inversiones propone un 100 x 100 de exención de impuestos provinciales por 10 años prorrogable por otros 10, 100 x 100 de devolución de contribuciones patronales, 30 de devolución de impuestos a las ganancias que puede llegar al 60 si se reinvierte”.

“Es una herramienta para dar trabajo, el nuevo paso que da ahora Jujuy después de restablecer el orden y transformar su matriz productiva. Generar más producción y más trabajo es ahora nuestro desafío”, finalizó.

