Interna del PJ: Olmos dijo que “nadie puede negar la figura de Cristina” pero advirtió que el peronismo no puede “dejar de hacer política”

"Nadie puede discutir el peso y la figura de Cristina Kirchner", dijo Olmos, pero pidió debatir ideas y programas (Radio Splendid)

El presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente del PJ, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el peronismo no puede desconocer el peso interno de Cristina Fernández de Kirchner, pero rechazó que su situación judicial paralice la discusión política y afirmó que, si el espacio ordena un programa y define una candidatura en competencia, puede volver a ganar en 2027.

Olmos, un histórico negociador político del PJ, planteó que la centralidad de la exmandataria convive con otra necesidad: debatir una propuesta económica y electoral capaz de recuperar la confianza social.

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En una entrevista con Radio Splendid, también vinculó ese debate interno con el balance del último ciclo peronista y con la necesidad de evitar una reedición de los mecanismos de selección que, a su juicio, sirvieron para ganar en 2019 pero no para gobernar. Su planteo fue que la legitimación de un liderazgo futuro debe surgir de votos y no de acuerdos cerrados.

El dirigente forma parte del denominado PJ Federal, un espacio político dentro del justicialismo que busca diferenciarse del kirchnerismo, con una mirada enfocada en la representación de las economías regionales y la integración de sectores alejados del esquema predominante. Este sector propone discutir un nuevo programa económico y pretende ser un punto de encuentro para dirigentes del interior del país que no se sienten representados por las principales corrientes del peronismo tradicional, priorizando la horizontalidad y el debate federal.

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El dirigente agregó un punto de contraste con el Gobierno nacional al reivindicar dos obras que, según dijo, hoy explican los beneficios del superávit energético: Vaca Muerta y el gasoducto construido durante la gestión anterior. En ese tramo, afirmó que el oficialismo cambió nombres de obras ya realizadas y definió a la administración de Javier Milei como un “gobierno de nomenclatura” en materia de obra pública.

Juan Manuel Olmos acusa al Gobierno de Javier Milei de cambiar nombres de obras ya realizadas y lo define como un “gobierno de nomenclatura” (REUTERS/Martin Cossarini)

Dijo que Cristina conserva un lugar insoslayable dentro del peronismo, pero negó que eso impida discutir candidaturas, programa y estrategia electoral. La tensión que planteó es que el espacio debe hacerse cargo de la situación de la ex presidenta sin convertirla en el único tema de su agenda.

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Ignorar a Cristina “es estar fuera de la realidad”

Frente a la idea de que no puede haber debate interno con Cristina detenida, como han señalado dirigentes como Mayra Mendoza, Olmos trazó una distinción entre reconocer liderazgo y suspender la política. “Ignorar el peso y la figura de Cristina en el peronismo es un error, es estar fuera de la realidad. Ahora, dicho esto, a mí me parece que no es así”, afirmó.

“Y yo pienso en la historia del peronismo y Perón también estuvo proscripto y Perón también estuvo exiliado. Y sin embargo, Perón siempre alentó que el peronismo se presentara a elecciones y siempre dio la discusión”, señaló.

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Desde esa comparación, rechazó que la situación judicial de Cristina clausure el resto de las discusiones. “Dejar de hacer política y no discutir más de nada, no discutir ni este programa económico, ni cuál es la propuesta para el ’27, nada, a mí me parece que eso no es un programa de gobierno”, dijo.

Olmos precisó que quienes busquen representar al peronismo deben pronunciarse sobre el caso de la expresidenta, aunque sin volverlo excluyente. En esa línea, sostuvo que el espacio necesita ofrecerle a la sociedad un programa para volver a generar confianza, porque “por algo” perdió las elecciones.

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La apuesta por ordenar una competencia interna de ideas y candidaturas

Juan Manuel Olmos plantea que el Partido Justicialista puede volver a ganar en 2027 si ordena un programa y una competencia interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tramo dedicado a la reorganización del PJ, Olmos sostuvo que la salida no pasa por una síntesis previa entre dirigentes sino por un proceso de autocrítica, debate programático y selección abierta de candidaturas. Su diagnóstico fue que el peronismo necesita reconstruir conducción con legitimidad electoral.

Al hablar del método, defendió la competencia interna como herramienta para ordenar al espacio. “Si nos organizamos, ganamos. Si nos organizamos y hacemos una competencia de ideas y de programas con un candidato que lo lleve adelante, en el ’27 vuelve a ganar el peronismo”, afirmó.

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La idea apareció asociada a una crítica al esquema que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia. Olmos dijo que ese método sirvió para ganar una elección, pero no para gobernar, y señaló que la próxima etapa exige presentar “este programa con esta persona” para que la sociedad decida con su voto.

También sostuvo que el Gobierno de Javier Milei todavía no encuentra un capitalizador claro de su desgaste porque la definición presidencial en la Argentina ocurre “en la última milla”. Por eso insistió en que no hay que anticipar nombres, sino clarificar ideas y construir una alternativa antes que una mera oposición.

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Reivindicó obras del último gobierno y cuestionó el enfoque económico de Milei

Juan Manuel Olmos reivindica Vaca Muerta y el gasoducto como obras clave para el superávit energético

En su análisis sobre la coyuntura, Olmos dijo que la administración libertaria exhibe un orden macroeconómico apoyado en costos sociales altos, caída del consumo, cierre de comercios y mayor endeudamiento familiar. A la vez, reivindicó activos de infraestructura energética que atribuyó a gobiernos peronistas.

“Hoy estamos empezando a tener los beneficios del superávit energético, porque hay dos cosas que son fundamentales: Vaca Muerta y el gasoducto. Las dos las hizo el peronismo”, señaló. Luego añadió que el actual Gobierno solo modificó denominaciones de esas obras y del centro cultural ex CCK.

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Desde ese contraste, definió: “hasta ahora Milei es un gobierno de nomenclatura en términos de obras públicas”. En la entrevista también cuestionó la apertura de importaciones, el atraso cambiario y el perfil financiero de la gestión económica, al sostener que el ministro Luis Caputo actúa como “el jefe de la mesa de dinero”.

En el mismo tramo, dijo que la alternativa peronista debe conservar orden macroeconómico, pero con otra orientación: más actividad, más recaudación y sostenimiento de funciones estatales como educación superior, salud, discapacidad e inversión pública.

A Cristina no se le aplicó el debido proceso

El dirigente afirmó que la situación judicial de la exmandataria no debe paralizar el debate político en el Partido Justicialista

Sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, Olmos opinó que la ex presidenta no recibió las garantías del debido proceso. Su argumento combinó una objeción a los tiempos en que actuó la Corte Suprema y una crítica al modo en que se resolvió el recurso extraordinario.

“A Cristina no se le aplicaron”, dijo al referirse a las reglas del debido proceso penal del artículo 18 de la Constitución Nacional. Sostuvo que el expediente se resolvió con “tiempos electorales” y no con tiempos judiciales, y cuestionó que la Corte no aplicara ni el rechazo habitual por el artículo 280 ni la apertura del recurso.

Según Olmos, esa salida fue excepcional y dejó la impresión de una decisión política. También argumentó que la falta de garantías para una ex presidenta afecta la seguridad jurídica en sentido amplio, porque ese principio no debería limitarse a los inversores o a los regímenes especiales para empresas.

En esa misma línea, vinculó el caso con la discusión sobre previsibilidad institucional. Dijo que, si a una ex mandataria elegida dos veces no se le aplican plenamente las garantías constitucionales, el mensaje sobre el funcionamiento de la Justicia argentina alcanza también a ciudadanos, empresas e inversores.