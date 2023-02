El Presidente pierde apoyo en la interna oficialista: los movimientos sociales afines no lo acompañarán en la apertura de sesiones

Los movimientos sociales oficialistas no marcharán al Congreso el 1 de marzo en apoyo a Alberto Fernández NA

Será un claro mensaje hacia el interior del Frente de Todos y la primera medida política fuerte que toman desde que fundaron La Patria de los Comunes: las organizaciones sociales oficialistas, y hasta ahora las que eran más cercanas al Jefe de Estado, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, no desplegarán su aparato militante en los alrededores del Congreso de la Nación el próximo miércoles 1 de marzo, cuando Alberto Fernández dará su discurso inaugural de apertura de las sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo. Así se lo confirmó a Infobae Gildo Onorato, uno de los referentes del Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“No movilizamos el 1° de marzo porque es un escenario que intenta convalidar una candidatura de Alberto Fernández y eso hoy divide al Frente de Todos. Nosotros queremos que haya unidad y vamos a trabajar para que, por intermedio de las PASO o por consenso, podamos construir una propuesta competitiva”, expresó el líder social y uno de los dirigentes que asiste a la reuniones entre el Primer Mandatario y las organizaciones sociales.

Hasta ahora estas agrupaciones, las más allegadas al Presidente, marcharon en su apoyo cada que que Fernández se lo pidió o por motivaciones propias; por ejemplo, cuando era atacado por el kirchnerismos o por la propia Vicepresidenta de la Nación. Esta es la primera vez que no lo hacen y lo sostienen de manera expresa y pública.

Fernando "Chino" Navarro, Emilio Pérsico y Gildo Onorato, tres de los líderes del Movimiento Evita. “No movilizamos el primero de marzo porque es un escenario que intenta convalidar una candidatura de Alberto Fernández y eso hoy divide al Frente de Todos", explica Onorato

Desde el partido La Patria de los Comunes, que el viernes se presentó en sociedad, el Evita y Somos Barrios de Pie intentarán tallar en la interna del Frente de Todos con candidatos propios en algunas provincias y municipios de la provincia de Buenos Aires. Para eso exigen las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en todas las categorías y, si esto no ocurre para la categoría presidencial, que el nombre del candidato surja “por consenso”. Para Onorato y la mayor parte de las organizaciones sociales dentro del Frente de Todos, Alberto Fernández no es la figura que los pueda llevar a un triunfo electoral.

El albertismo -y a eso se refería Onorato- pretende hacer de la apertura de las sesiones ordinarias un acto en apoyo a la figura del mandatario que busca su reelección. “No nos vamos a prestar a ese juego”, dicen desde la Patria de los Comunes y agregan: “Tampoco al juego de La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza, que busca imponer a Cristina 2023. Para nosotros ellos no son figuras que le puedan ganar al macrismo, sin importar cual sea su candidato, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o el que fuera”, insisten.

El dato político es fuerte y no debe pasar desapercibido. Emilio Pérsico, el presidente de La Patria de los Comunes, y Daniel Menéndez, su vice, son funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los nombró Fernández cuando llegó al poder y hasta ahora permanecen en el cargo. De hecho, por esa cartera pasaron tres ministros: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta, y Victoria Tolosa Paz. Todos ellos permanecen en sus cargos: secretario de Economía Social el primero; y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, el segundo. Pérsico es uno de los líderes del Movimiento Evita y Menéndez el Coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie.

Este año las organizaciones sociales oficialistas no asistirán a los alrededores del Congreso para apoyar el discurso de Alberto Fernández y abalar un posible candidatura reeleccionista

“Vamos a estar expectantes sobre lo que plantee el Presidente en su discurso, pero nosotros no vamos a movilizar, como sí lo hicimos el año pasado. Desde la Mesa del Frente de Todos tampoco se planteó hacerlo. Nosotros decidimos que en esta oportunidad no es conveniente acompañar”, expresó Menéndez al ser consultado por Infobae.

De manera sobrada, estas dos organizaciones demostraron su poder de convocatoria y movilización. Son, fuera de la CGT, los que más militantes aseguran. Eran (¿lo son aún?) el poder territorial del que carece el Jefe de Estado. De hecho, salieron a golpear puertas en los barrios populares del conurbano bonaerense cuando el Frente de Todos sufrió una derrota abrumadora en las PASO de hace dos años para elegir a los precandidatos para las legislaturas. Esa militancia logró que en las elecciones legislativas se achicara cinco puntos en territorio bonaerense.

“No tenemos candidato a presidente; nos une el espanto. Estamos tratando de buscarlo en unidad y vamos a apoyar al que esté en mejores condiciones de ganar para evitar volver al macrismo. Si eso no es posible, se competirá en las PASO”, dijo Emilio Pérsico durante la presentación de La Patria de los Comunes

La Cámpora, por razones obvias, no movilizará al Congreso el próximo miércoles. Tampoco lo harán otros movimientos sociales del Frente de Todos como el Movimiento de Trabajadores Excluidos o su expresión partidaria, el Frente Patria Grande que tiene tres diputados nacionales y cuyo referente social es Juan Grabois.

Así las cosas, y si Fernández quiere darse un baño de masas, los militantes deberán llegar de los municipios del Gran Buenos Aires con los que el ex jefe de Gabinete tiene mejor trato. Pero hasta ahora no confirmaron si movilizarán o no. “Hasta ahora nadie nos pidió que aportemos gente para la asamblea legislativa de Alberto”, le dijo a este medio un estrecho colaborador de Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza.

“No tenemos candidato a Presidente; nos une el espanto. Estamos tratando de buscarlo en unidad y vamos a apoyar al que esté en mejores condiciones de ganar para evitar volver al macrismo. Si eso no es posible, se competirá en las PASO”, le dijo el viernes pasado a Infobae Emilio Pérsico, durante la presentación en sociedad de La Patria de los Comunes y detalló: “Encontrar un candidato va a ser más fácil para el Frente de Todos que para la oposición, que es un quilombo, son un gallinero; a nosotros nos une el espanto ante esa oposición y tenemos el convencimiento de que todos juntos triunfaremos”.

