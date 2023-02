Andrés Larroque: “El pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista”

Andrés Cuervo Larroque

Andrés “el cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, llamó a “romper la proscripción” de Cristina Kirchner con “una movilización popular” porque considera que “el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista” y la vicepresidenta es la que reúne “las cualidades” para ser la candidata del Frente de Todos.

El funcionario del gobierno de Axel Kicillof se refirió a la situación político-judicial de la ex mandataria y señaló que “Cristina lo ha explicado con toda claridad” en el acto que encabezó en Avellaneda cuando dijo que no había renunciado a ser candidata y apuntó hacia la “proscripción” hacia su persona. “Quizás hubo alguna malinterpretación y ella misma aclaró que su planteo no tenía que ver con una decisión personal”, agregó Larroque.

“La condena se da en un contexto de gobierno peronista y es de extrema gravedad para la democracia, hay una actitud de hostigamiento que llegó a un punto cúlmine con el intento de asesinato”, analizó el ministro provincial.

En diálogo con el periodista Tuny Kollmann, por Radio 10, Larroque planteó que “la proscripción se rompe con la movilización popular” y “la toma de conciencia”. “Agustín Rossi dijo algo muy importante que es que lo que estamos enfrentando es un sistema de poder. Nosotros no podemos solo discutir en términos electorales. Hay factores del poder judicial, del económico, del poder mediático...”, continuó Larroque advirtiendo por “una discusión muy profunda” que “requiere una movilización popular”.

“Si entramos en la discusión de si es o no proscripción, le hacemos el juego al enemigo. Pareciera que es una cuestión de lo que quiere La Cámpora, el kirchnerismo o el peronismo, pero es lo que necesita el pueblo: el pueblo necesita un gobierno peronista y kirchnerista, y la persona que tiene más porte y capacidad es Cristina Kirchner”, enfatizó el ministro bonaerense.

El kirchnerismo impulsa que CFK sea la candidata del Frente de Todos

“Cristina sigue siendo la figura con más intención de votos, no solo en nuestro espacio, en la Argentina. Lo que se generó en términos de su gestión es notable”, agregó.

Al respecto del armado electoral del oficialismo, Larroque apuntó contra quienes dentro del propio Frente de Todos “hablan que el techo de Cristina es de 40 puntos y pareciera que eso es un problema y que la solución es ir a buscar a dirigentes que miden 5 puntos... es muy raro como se da el debate político en Argentina”. “Parece que hay una obsesión que termina permeando en nuestro espacio político”, consideró.

“Yo quiero que ella sea candidata a presidenta, no tengo dudas. De ninguna manera le voy a regalar al sistema de poder la posibilidad de vetar a Cristina, después estará la decisión de ella, la estrategia, es ella quien conduce”, continuó y resaltó que el kirchnerismo “no está buscando candidato” sino que se está “enfrentando a un sistema de poder que requiera que nosotros tengamos las mejores referencias para el día después”.

En ese sentido dijo que “hay que evitar que el macrismo vuelva a gobernar”, remarcó que “Cristina es la que tiene todas las cualidades para lograr eso” pero advirtió: “Hay que tener cuidado en no caer que por combatir al macrismo vamos también a arrinconar al kirchnerismo”. “El pueblo argentino necesita un gobierno kirchnerista y peronista -insistió-, se necesita mucho coraje. Si hay otro compañero o compañero con el mismo coraje o capacidad de Cristina, bienvenido sea”, declaró al tiempo que señaló que “es difícil construir eso de un día para el otro”.

Larroque también se refirió a quienes consideran que la Vicepresidenta no debe postularse. “Tienen que caminar los barrios, la gente pide por Cristina. En la gente que la está pasando mal la única que genera expectativa y esperanza es Cristina. No nos encerremos en discusiones de super estructura política porque muchas veces eso dice una cosa y la realidad de la gente dice otra”, concluyó el referente de La Cámpora.

