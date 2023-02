El respaldo de Carrió, Luis Juez y otros dirigentes de Juntos por el Cambio a Rodríguez Larreta tras el anuncio de su precandidatura presidencial

El posteo de Rodríguez Larreta, publicado a las 20.23, los números del año electoral

Por medio de una foto y un breve texto, Horacio Rodríguez Larreta anticipó en redes sociales el lanzamiento de su candidatura presidencial. “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”, señaló el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y acompañó su posteo con una foto del kilómetro cero de la ruta nacional 40, en Santa Cruz. Elisa Carrió respaldó el anuncio del referente de Juntos por el Cambio.

También a través de Twitter, la líder de la Coalición Cívica compartió el tuit de Rodríguez Larreta y acompañó el posteo con un comentario. “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina. Un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina”, indicó.

Vale recordar que Carrió había anticipado a principios de mes que también será candidata a Presidente en las PASO de Juntos por el Cambio. “Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”, aseguró entonces “Lilita” en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Te puede interesar: La foto y el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta para anticipar el lanzamiento de su candidatura presidencial

Minutos después de haber compartido el tuit, el senador nacional Luis Juez sumó su respaldo al replicar literalmente lo que escribió Rodríguez Larreta.

El respaldo de Elisa Carrió al mensaje de Rodríguez Larreta

La sugestiva publicación del alcalde porteño, con la que anticipó el lanzamiento de su candidatura oficial a la presidencia, se da en el marco de una fuerte interna a nivel nacional de Juntos por el Cambio, en la que sus integrantes se disputan el nombre del referente que representará al espacio en las elecciones de octubre. En este escenario, el protagonismo está en manos del enfrentamiento entre Patricia Bullrich (Presidenta del PRO) y Rodríguez Larreta.

Tal como adelantó Infobae, el equipo estratégico del jefe de Gobierno porteño tiene preparado para mañana jueves un video con un discurso enfocado a transmitir una visión de gobierno, que buscará apelar a la épica y emotividad. Allí hablará sobre cómo se preparó a lo largo de su vida para convertirse en presidente y dará un mensaje anti grieta, de unidad y consenso.

El video será difundido al mediodía y, por la tarde, aprovechará para dar una conferencia de prensa en Tres de Febrero, donde encabezará una recorrida de campaña. Allí se espera que el lanzamiento de su precandidatura sea más explícito, en un mensaje de la propia boca del jefe de Gobierno porteño.

Te puede interesar: Se quebró el bloque del Frente de Todos en el Senado: cinco legisladores formarán una bancada propia

Tras el respaldo de Elisa Carrió y Luis Juez, quien también se sumó a través de su cuenta oficial en Twitter fue Waldo Wolff, ex diputado nacional del PRO, quien actualmente forma parte del gabinete porteño. Al igual que el cordobés, Wolff replicó literalmente lo compartido por Larreta.

El anuncio de la candidatura de Rodríguez Larreta, como adelantó este medio, generó ruido dentro de la interna del PRO. De hecho, este martes protagonizó un fuerte cruce con Bullrich por la implementación de las pistolas Taser. Durante una entrevista televisiva, la ex ministra de Seguridad acusó a la administración porteña de no tener una decisión política ante la negativa del gobierno nacional: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”.

Por la tarde de aquel día, ambos referentes del PRO nacional se reunieron por Zoom para resolver la interna entre Alfredo Cornejo y Omar de Marchi en Mendoza. En breve acto, acordaron firmar la unidad en siete departamentos que desdoblan sus elecciones de las provinciales, lo que podría ser una principio de acuerdo con repercusión nacional.

Seguir leyendo