En su gira por la Sexta sección electoral, Axel Kicillof se llevó el respaldo de un intendente vecinalista para ir por la reelección

El intendente de Torquinst que abandonó Juntos por el Cambio, Sergio Bordoni, pidió por la reelección de Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cosechó este jueves el respaldo de un intendente vecinalista -que no forma parte del Frente de Todos y que llegó a la intendencia desde Juntos por el Cambio- para ir por la reelección a la gobernación en las próximas elecciones. Se trata de Sergio Bordoni, jefe comunal de Tornquist, en la Sexta sección electoral y donde Kicillof estuvo este miércoles encabezando una serie de reuniones con empresarios y productores de la región.

En el marco de las recorridas por la temporada de verano, Kicillof llegó a Tornquist donde se encuentra la comarca turística Sierra de la Ventana y Villa Ventana. Allí, el mandatario llevó adelante algunas reuniones junto a parte de su gabinete donde anunció la tercera convocatoria del programa Arriba Parques, una iniciativa de asistencia a los parques industriales que en esta edición tendrá una inversión de $1.380 millones. Tras ello realizó una conferencia junto al propio intendente, el ministro de Producción Augusto Costa y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. Frente a intendentes oficialistas y el propio Kicillof, el jefe comunal de Tornquist cruzó a la oposición de su distrito; espacio político al cual pertenecía. “Que se fijen todo lo que se ha hecho. Me tiene sin cuidado lo que opinen y cuando las obras son realidades ni siquiera las reconocen”, dijo.

“Axel va a ser gobernador por cuatro años más, no tengo ninguna duda de eso”, se animó a pronosticar. “Todo el distrito de Tornquist lo tiene que acompañar porque las obras que han llegado al distrito se lo debemos al gobernador y aún sabiendo que yo no era del mismo color político que él y eso no tuvo nada que ver”, agregó.

Kicillof con dirigentes de la Sexta sección electoral

Seguidamente, también posicionó en el mismo lugar a su par de Carmen de Patagones, José Luis Zara, otro intendente que llegó a la intendencia en 2015 en acuerdo con Juntos por el Cambio. “Con José fuimos compañeros cuatro años y hemos coincidido en que esta gestión de gobierno nos trató mejor que la gestión anterior -en referencia a María Eugenia Vidal-. Sé que a José le puede traer dolores de cabeza, pero es la realidad lo que digo”, enfatizó. Zara también participó de las reuniones que Kicillof tuvo con algunos representantes de su gabinete en Tornquist.

El pedido de Bordoni se da en medio de la discusión de candidaturas en la que está ingresando el oficialismo. Si bien las intenciones del mandatario provincial es ir por otro mandato y así lo viene marcando al menos desde la última semana del 2022, todavía no está confirmado que en las próximas elecciones vaya por otro mandato en la esfera bonaerense.

Aunque el empuje de un grupo de intendentes peronistas del conurbano de ungir al jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, como el candidato provincial -en caso de que Kicillof dispute la elección nacional- se enfrió en las últimas semanas; el gobernador sigue reconociendo que será “una discusión del espacio” su candidatura o no. Sin embargo está dispuesto a ir por cuatro años en la provincia de Buenos Aires y según deslizan en su entorno es el dirigente mejor posicionado dentro del oficialismo para esa tarea.

Te puede interesar: Desde la Antártida, Alberto Fernández habló del futuro en medio de la interna del Frente de Todos por las candidaturas

La semana pasada, en la antesala de la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos, Kicillof llevó su recorrida al distrito de San Pedro, en la Segunda sección electoral. Allí la lógica se repitió: reunión con productores y empresarios de la región y un encuentro con algunos intendentes oficialistas de la zona noreste de la provincia. Los intendentes de esa zona del interior bonaerense y dirigentes de los municipios donde no gobierna el Frente de Todos respaldaron que Kicillof vaya por la reelección.

Este miércoles, el mandatario provincial estuvo acompañado por los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Benito Juárez, Julio Marini; de Tres Lomas, Jorge Carrera; de Saavedra, Gustavo Notararigo; de Tres Arroyos, Carlos Sánchez; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Monte Hermoso, Marcos Fernández; de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira; de Patagones, José Luis Zara; y de Laprida, Pablo Torres.

“Sigamos construyendo”, lanzó Kicillof al cerrar su discurso en el que repasó los números que dejó tanto el fin de semana largo de carnaval como la temporada de verano en materia de turismo. Según informó el gobierno bonaerense, en la primera quincena de febrero, la provincia recibió a 2,86 millones de visitantes, superando en un 8% al promedio de los últimos cinco años en ese periodo. Durante el fin de semana largo de carnavales el número de turistas fue de 1,3 millón. Se informó que el acumulado desde diciembre alcanza a los 15 millones de turistas.

Seguir leyendo: