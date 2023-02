Nuevo foco de tensión entre el larretismo y Patricia Bullrich, ahora por las pistolas Taser

Patricia Bullrich le aconsejó a Horacio Rodríguez Larreta que "no le pida más permiso a nadie” para usar las pistolas Taser

En medio de la interna en Juntos por el Cambio por la candidatura presidencial, la líder del PRO, Patricia Bullrich y el entorno del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, protagonizaron un nuevo foco de tensión.

Bullrich, que aspira a ganar las primarias y convertirse en la postulante de Juntos por el Cambio para suceder a Alberto Fernández, acusó a la administración porteña de no tener la decisión política de utilizar las pistolas Taser. “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie”, planteó en una entrevista televisiva en A24.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, actualmente a cargo de la conducción del Ministerio de Seguridad y Justicia por la licencia de Marcelo D’Alessandro, fue el encargado de contestarle. “CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”, planteó en redes sociales.

“Como todos saben, la importación de armas en Argentina requiere la autorización del Gobierno Nacional”, sostuvo. Y agregó: “La traba a la importación de las pistolas taser está en la Justicia. Hace dos semanas hubo, ante un amparo de CABA, una sentencia judicial que ordena al ANMAC a definir la situación”.

Asimismo, fue contundente sobre la verdadera intención que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el uso de las pistolas Taser. “Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas taser las va a usar”, dijo.

Y concluyó: “Sin dudas las transformaciones que la Argentina necesita requieren firmeza y seriedad para llevarlas adelante”.

“Clarifiquemos la confusión. La Corte Suprema nunca se pronunció sobre las Taser. CABA consiguió sentencia favorable de un juez federal para importar las Taser el 8/2/23. El Gobierno apeló el 9/2/23 y suspendió la autorización. Sin sentencia firme ningún gobierno puede comprar Taser. Gobernar bien en democracia supone el respeto de la ley. Se llama Estado de Derecho: las leyes están por encima de la voluntad discrecional de las personas, especialmente de quienes gobiernan. La firmeza con templanza es distinta de la temeridad”, agregó Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño.

En ese sentido, el secretario de Asuntos Públicos Waldo Wolff recordó que las pistolas fueron compradas pero que “la importación está frenada porque el gobierno nacional tiene, como todos sabemos, el monopolio de la autoridad aduanera. Logramos convertir la Ciudad en la más segura de América Latina, segunda del continente y seguiremos trabajando para cuidar más y mejor a todos. Desde la Ciudad estamos dispuestos a dar todas las discusiones con la verdad sobre la mesa y la seriedad del caso”.

“Hace años Ciudad decidió usar las Taser. Lo sostenía Mauricio Macri incluso antes d tener policía propia pero fue Larreta quien las compró y pelea judicialmente para que Nación habilite la importación. En el PRO decir la verdad y cumplir la ley son valores innegociables”, agregó la diputada Silvia Lospennato.

El diputado Álvaro González agregó: “Frente a la erronea afirmación de Patricia Bullrich con la que le pedía decisión a Horacio confundiendo los tribunales (TSJ de CABA con la Corte Suprema) para el uso de algo prohibido: Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que utilicen armas prohibidas?”.

“A menos que quieras ingresar las Taser de contrabando, no van a entrar al país hasta que el gobierno nacional lo autorice. El 8/2 obtuvimos fallo favorable de juez federal, y el kirchnerismo lo apeló suspendiendo importación. Ah, no hay ningún fallo de la Corte”, sumó Eduardo Macchiavelli, el secretario de Proyección Federal del gobierno porteño.

El debate sobre las pistolas Taser resurgió la semana pasada luego de que asesinaran a una policía porteña en la estación Retiro del subte C en una situación que hubiera sido fácilmente controlable con ese tipo de armamento no letal.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta había tramitado en 2020 una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar 60 pistolas. Ramiro Urristi, el funcionario que firmó la habilitación, fue eyectado del cargo a los pocos días de haber consentido el acto administrativo y la nueva conducción del organismo que depende del ministro de Justicia Martín Soria nunca permitió el ingreso del cargamento al país. La Ciudad pretende destrabar la cuestión con un amparo que fue presentado en octubre del año pasado.

En caso de que se destrabe el ingreso de las pistolas, el gobierno porteño tiene un proyecto para crear brigadas Taser que serán desplegadas en las 15 comunas para intervenir en casos especiales como hechos violentos causados por personas enajenadas o bajo una crisis nerviosa.

Bullrich vs. Felipe Miguel round 2

Patricia Bullrich discute con Felipe Miguel

No es la primera vez que Bullrich y Miguel protagonizan una pelea pública. Ambos dirigentes protagonizaron una discusión en noviembre del año pasado que quedó registrada en una grabación.

Durante la presentación del libro “Para qué” de Mauricio Macri, Bullrich miró al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, y sin disimulo, espetó: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

El enojo de la ex ministra de Seguridad tenía como antecedente un reportaje televisivo en donde Miguel la había cruzado por su reacción frente a los operativos que había realizado la Policía en Recoleta, frente a la casa de Cristina Kirchner, durante la vigilia realizada por militantes antes del fallo de la causa Vilidad.

