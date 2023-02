Marcelo D’Alessandro: “Esto podría haber sido controlado con una pistola Taser, pero el kirchnerismo las tiene bloqueadas”

Marcelo Dalessandro Ministro de Seguridad y Justicia CABA -en uso de licencia-

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires -en uso de licencia tras la filtración de chats-, Marcelo D’Alessandro, reactivó la polémica por el uso de las pistolas Taser, cuyo ingreso al país está trabado por una decisión del gobierno nacional y a la espera de un fallo de la Justicia.

“Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial Maribel Salazar a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor”, manifestó.

“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, expresó.

Y agregó: “¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora? Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición”.

De acuerdo a los testigos, el asesinato ocurrió cuando Zalazar quiso intervenir en una discusión entre el atacante una trabajadora de EMOVA (concesionario del Subte de Buenos Aires). El atacando le robó su arma reglamentaria y efectuó varios disparos: dos de las balas alcanzaron a la oficial, una en el tórax y otra en el cuello; y otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario que se encuentra fuera de peligro.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta había tramitado en 2020 una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para comprar 60 pistolas. Ramiro Urristi, el funcionario que firmó la habilitación, fue eyectado del cargo a los pocos días de haber consentido el acto administrativo y la nueva conducción del organismo que depende del ministro de Justicia Martín Soria nunca permitió el ingreso del cargamento al país. La Ciudad pretende destrabar la cuestión con un amparo que fue presentado en octubre del año pasado.

En caso de que se destrabe el ingreso de las pistolas, el gobierno porteño tiene un proyecto para crear brigadas Taser que serán desplegadas en las 15 comunas para intervenir en casos especiales como hechos violentos causados por personas enajenadas o bajo una crisis nerviosa.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también lamentó el asesinato de la oficial Maribel Nélida Zalazar, ocurrido esta mañana en la estación Retiro de la línea C de subtes y pidió un fallo ejemplar de la Justicia.

“Mi más sentido pésame y todo mi apoyo para la familia de la Oficial Maribel Salazar, cobardemente asesinada hoy en Retiro”, escribió el alcalde porteño en redes sociales. Además, pidió un rápida intervención de la Justicia sobre el hecho. “El delincuente fue detenido en el momento del hecho y espero que la justicia actúe rápido y con todo el peso de la Ley”.

También se expresó el secretario de Asuntos Públicos porteño, Waldo Wolff, quien consideró que “para que esto deje de ocurrir, la burocracia gubernamental debe aprobar urgente la entrada de pistolas Taser. Nuestras fuerzas de seguridad no tienen por qué seguir desamparadas frente a violentos o delincuentes que son capaces hasta de matar. La negligencia política mata. Acabo de recibir la dolorosa noticia de que falleció la oficial Zalazar. Mis condolencias a sus seres queridos y a toda la familia policial”.

