Cristina de Kirchner y Mauricio Macri ya no son dueños de la lapicera electoral

Mauricio Macri y Cristina Kirchner durante el traspaso de mando (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hay un punto de inflexión en el frente oficialista: Cristina Fernández de Kirchner ya no es dueña absoluta de la lapicera electoral. La reunión en Matheu logró coincidir en un documento con cuatro ejes: unidad. Proscripción CFK. PASO. Reconocimiento de la gestión del gobierno a pesar de las dificultades.

La convicción del presidente Alberto Fernández de no claudicar en el mantenimiento de la convocatoria a internas abiertas y obligatorias (PASO) en el partido Justicialista que preside, es un gran logro luego de una larga pulseada que deterioró en parte su gobierno. Es un hecho significativo para que no se disgregue el Frente, pero fundamentalmente para motivar a toda la sociedad en la recuperación de espacios políticos, ya que las PASO movilizan dirigencia y militancia.

En el caso específico del oficialismo, sin lugar a dudas, se advierte la necesidad de una renovación a 20 años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Las PASO obligan a debates internos en un Frente que podría dividirse -según encuestas- entre cristinismo y peronismo por partes iguales. Cabe recordar que, desde aquellas elecciones donde por defección del ex presidente Carlos Menem llegó al poder Kirchner, nunca más el peronismo pudo ir a una interna presentando listas de candidatos por fuera del “dedo armador” de Néstor, Cristina y/o La Cámpora. Este hecho –que el Presidente no haya sucumbido al pedido de bajar las PASO-, acomoda las reglas de juego para todas las expresiones del mundo PJ que quieran participar, sin la necesidad de hacer rancho aparte.

El flamante jefe de Gabinete Agustín Rossi consultado por Infobae sobre el discurso oficialista de la proscripción de CFK, manifestó: “Cristina tiene una condena en 1ª Instancia. Previó con inteligencia alejarse de una candidatura para evitar, tal vez, que la Justicia acelerara los tiempos de las otras instancias”. La pregunta que se hace esta cronista es ¿si la proscripción existiera, como lo manifiesta el jefe de Gabinete, perjudicaría o beneficiaria al candidato del oficialismo electo en las PASO? Otra pregunta que surge es: ¿si la proscripción es factible, por qué se resolvió constituir una comisión para que la Vicepresidente revea su postura de no participación?

En la oposición, específicamente en el PRO, esta semana Horacio Rodríguez Larreta oficializará su candidatura a presidente. El hecho de avanzar sin esperar la decisión de su jefe político Mauricio Macri, también demuestra que, al igual que Cristina de Kirchner, Macri ve diezmada la tinta de su lapicera electoral. El diputado Álvaro González, hombre de Larreta, le dijo a Infobae: “En el oficialismo, aun tapándose la nariz, se juntaron en Matheu, acordaron sobre el relato de la proscripción de CFK, etc. En la oposición también necesitamos ordenarnos. Horacio representa el modelo original del PRO, con el valor agregado de poder mostrar un modelo de gestión. En el caso de Patricia Bullrich es un modelo alternativo”.

Va quedando claro, por lo que muestran cientos de encuestas, ante la realidad compleja de la Argentina y al no haber liderazgos claros y mayoritarios, que a quien le toque ganar no le alcanzará con lo propio, es decir, aunque la palabra consenso no figure en la intención real de los candidatos 2023, la realidad se lo impondrá.

El diputado González continúa diciendo: “Horacio quiere ampliar la base electoral, no dejó de sentarse con nadie. Hace cuatro días lo visitó a (Facundo) Manes. Quiere mostrar a los argentinos que su modelo es el de crear puentes para cruzar la grieta, mientras se trabaja para cerrarla definitivamente. Mientras que el modelo de Bullrich es agigantar la grieta”.

Observadores honestos y conocedores de JxC, creen a hoy que en las PASO ambos candidatos están parejos, pero que Rodríguez Larreta tiene más chances de acercarse al radicalismo, mientras que Bullrich lo haría hacia el sector de Javier Milei.

A la principal oposición y por distintas razones, le pasa lo del opositor Milei –ambos, tienen el favor de la opinión pública, pero no logran concretarlo-. En el primer caso, la centralidad la ocupa las disputas internas, alejándose –así lo muestran las encuestas- de la expectativa electoral generada en gran parte de los ciudadanos. Milei tiene el favor del voto creciente, pero su esquema de armado electoral es un misterio. Suena raro que en algunas provincias, Santa Fe por ejemplo, no tendría candidato a gobernador. El FdT ante esto demuestra que “no está muerto quien pelea”.

La semana pasada fue de gran intensidad, tanto para el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, como para el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a la hora de solicitar al gobierno nacional un mayor involucramiento ante el desafío que el crimen organizado genera a diario. Perotti, en un mano a mano con el Presidente, detalló la situación solicitándole acciones claras y concretas a efectuar sobre su territorio. Un hecho no menor fue la charla que mantuvo el Gobernador con Agustín Rossi, dejando de lado viejas inquinas de la última elección. Perotti le pidió que le cuente al Presidente lo que se vive y se siente en Rosario con el valor agregado de ser vecino de Rosario, y, fundamentalmente, lo que pide la gente: la presencia de fuerzas federales. Perotti percibe no ser entendido por el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández. El intendente Javkin celebra que esta semana se retome la mesa Multiagencial y el trabajo intenso entre provincia y municipio.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, le dijo a Infobae: “Estamos reforzando operativos de seguridad en los barrios de mayor vulnerabilidad social. Reabrimos la comisaría 7ª en Santa Fe, la 13ª en Rosario y en breve la 1ª en esta ciudad. El plan de seguridad está listo y lo presentaremos ante la Junta de Seguridad provincial la semana próxima. Las fuerzas federales ya no están en Oroño o Pellegrini, sino en los barrios conflictivos como Empalme, Vía Honda; pero el principal problema es la falta de vehículos”.

Infobae ha podido ver como en los barrios Tablada, Ludueña, Larrea, gendarmes y prefectos patrullan en forma pedestre. Las cárceles de Piñero y Coronda cuentan con escáner para el control de visitas, de efectivos policiales, etc. Falta la autorización del ministerio de Salud sobre el nivel de radiación de los mismos.

