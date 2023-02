Horacio Rodríguez Larreta continúa recorriendo el país: visitó a Luis Juez, Mario Negri y Rodrigo de Loredo en Córdoba

Junto a Luis Juez y Rodrigo de Loredo

Poco antes de anunciar oficialmente su precandidatura a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta visitó en Córdoba a los jefes de los bloques de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y de Evolución, Rodrigo de Loredo, y al senador Luis Juez.

En medio de la interna en Juntos por el Cambio, el dirigente del PRO volvió a mostrarse junto a los principales referentes del radicalismo, después de haber estado el sábado en Jujuy junto al gobernador local y presidente del partido centenario, Gerardo Morales.

Antes de anunciar el miércoles su decisión de competir por suceder a Alberto Fernández, también viajará a Entre Ríos para compartir actividades junto al ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezó en Villa Carlos Paz una reunión con Juez y De Loredo, en la que reafirmaron su compromiso de trabajar en forma conjunta con el objetivo de ganar la provincia.

Posteriormente, el mandatario porteño fue a visitar a Negri a su casa, donde se encuentra recuperándose de una reciente operación, acompañado por su hijo, el concejal radical Juan Negri.

Rodríguez Larreta también visitó a Mario Negri en su casa

“Junto a Horacio Rodríguez Larreta compartimos una visión de la situación de la provincia de Córdoba y del país. Ratificamos la unidad de Juntos por el Cambio y la necesidad de avanzar en un acuerdo en Córdoba para recuperar la provincia”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter tras la reunión.

Luego, el dirigente mantuvo un almuerzo con referentes territoriales, como el ex intendente y actual presidente del Concejo Deliberante de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, y los diputados nacionales Héctor “La Coneja” Baldassi, Soher El Sukaria, Gustavo Santos y Adriana Ruarte, con quienes conversó sobre el armado cordobés de cara a las próximas elecciones.

De ese encuentro también participaron el presidente provincial del PRO, Javier Pretto; el vicepresidente primero del mismo partido, Oscar Agost Carreño; los legisladores provinciales Silvia Paleo y Alberto “Tucho” Ambrosio; el ex intendente y ex diputado nacional Gabriel Frizza; el ex intendente de Oliva Omar Tamis; el presidente de la Juventud PRO Córdoba, Ángelo Cornaglia, concejales y otras autoridades departamentales.

Antes de eso, Rodríguez Larreta recorrió la zona gastronómica de la costanera para hablar con vecinos y con turistas que disfrutaban de los últimos días de la temporada de verano, en uno de los destinos serranos más elegidos para descansar.

Por la tarde, se trasladó a Villa María, donde desplegó una agenda junto al referente del PRO, Darío Capitani, que incluyó la asistencia a la sexta edición del Festival Costa Explota, organizado por el municipio a la vera del río Calamuchita; una ronda de medios y una reunión con el nadador olímpico, Maximiliano Sigfredo, clasificado para el mundial de Natación de Japón 2023. Además, caminó por la ciudad y se reunió con un grupo de villamarienses.

Su presencia en Córdoba, por segunda vez en lo que va de 2023, forma parte de una gira que emprendió durante el fin de semana de carnaval por el interior del país, que inició el pasado viernes al norte, en Jujuy, y culminará el próximo martes en Entre Ríos, donde se mostrará con Frigerio.

