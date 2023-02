La Mesa Nacional del Gobierno avivó las diferencias internas entre los movimientos sociales que forman parte del Frente de Todos

Con críticas y expectativas dispares, los movimientos sociales en el Frente de Todos observan el devenir de la mesa política convocada por Alberto Fernández, que el jueves tuvo su primer encuentro con la inesperada presencia del diputado nacional Máximo Kirchner. Solo mostraron su conformidad los referentes de las organizaciones albertistas como el Evita y Somos Barrios de Pie, representados por Fernando “Chino” Navarro, funcionario nacional, uno de los líderes del Evita y armador del brazo político de esas organizaciones, La Patria de los Comunes.

Para ellos el principal punto de consenso fue el compromiso de realizar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la elección de la fórmula presidencial. Sin embargo, siguen con atención el devenir de las PASO en distritos como la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, para la competencia interna en los municipios.

La Patria de los Comunes ya decidió competir de igual a igual contra los “barones del Conurbano”, como, por ejemplo, Fernando Espinoza en La Matanza, el distrito de mayor peso electoral en territorio bonaerense.

Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, calificó como “muy positiva” la cumbre oficialista de ayer y opinó: “Tenemos que ordenar la fuerza para ganar las elecciones”. También aseguró que “no es contradictoria” la posible postulación del Jefe de Estado y de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Muy distinta es la posición del resto de los movimientos populares que también integran el FdT: el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) referenciado en Juan Grabois y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete.

Mesa Nacional del Frente de Todos

Grabois es uno de los conductores del Frente Patria Grande, una expresión política que supo alinearse con Cristina Kirchner y que tiene, por ejemplo, tres diputados nacionales y una legisladora porteña.

Por su parte, Alderete lidera el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), también brazo político del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

En diálogo con Infobae, Grabois fue contundente. No tiene ninguna expectativa por lo que se pueda resolver en esos encuentros. “No voy a estar siguiendo muy de cerca todo ese proceso y lo argumento de esta manera: un viejo dirigente peronista me enseñó que en el peronismo una mesa de más de cinco personas, no sirve para nada”.

Fernando "Chino" Navarro: "Tenemos que ordenar la fuerza para ganar las elecciones”

El jueves, alrededor de la larga mesa estaban sentados treinta y tres (33) dirigentes del Frente de Todos. Entre otras figuras destacaban Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el de Chaco, Jorge Capitanich y el bonaerense Axel Kicillof; la intendenta camporista de Quilmes Mayra Mendoza; el matancero Fernando Espinoza; el líder cegetista Héctor Daer; el titular de La Bancaria y diputado nacional, Sergio Palazzo; el líder camionero Pablo Moyano, la titular de AySA, Malena Galmarini; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el también kirchnerista y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque.

Juan Grabois sin expectativa por la reunión política del Frente de Todos: "Un viejo dirigente peronista me enseño que en el peronismo una mesa de más de cinco personas, no sirve para nada”

“No estoy en esa rosca, no me interesa”, recalcó el referente del MTE y afirmó que “no integraría la comisión esa que escuché pide la candidatura de Cristina”.

Sobre el tema, el diputado nacional Itai Hagman le dijo a este medio: “Esas mesas son más para la foto que otra cosa”. Y sobre la posición del Frente Patria Grande, adelantó: “Nuestra estrategia por ahora es Juan XXIII, Grabois como candidato dentro del Frente de Todos. Si luego hay otros candidatos que nos expresan, como podría ser Wado u otros, nos fusionaremos ahí. Pero si no, pediremos competir en las PASO”.

El izquierdista Alderete, integrante del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados fue más critico aún. “Lamentablemente la mesa del Frente de Todos de ayer no fue de TODOS y nosotros, como otros sectores del Frente, no fuimos invitados”, expresó a través de sus redes sociales.

“Es equivocado el sectarismo. No es momento de mezquindades, todo lo contrario, es momento de profundizar la unidad, de ampliar y sobre todo de escucharnos”, concluyó.

