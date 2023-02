La oposición criticó la reunión del PJ: “Hay inflación, inseguridad pero ellos discuten la proscripción de Cristina Kirchner, que no existe”

La primera reunión de la mesa política del Frente de Todos que se realizó en la sede del PJ, en Matheu 130.

La primera reunión de la mesa política del PJ que convocó el presidente Alberto Fernández recibió duras críticas de altos dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes resaltaron que Cristina Kirchner no tiene legalmente ninguna “proscripción” y le reclamaron al gobierno nacional que se enfoque en resolver la “inflación, la inseguridad y la pobreza”, en vez de sus internas.

Las reacciones surgieron de referentes del PRO y el radicalismo -la Coalición Cívica de Elisa Carrió evitó pronunciarse públicamente sobre el encuentro- y si bien abundaron los cuestionamientos y manifestaciones que lo ocurrido anoche en la sede del Partido Justicialista no cambia el escenario, se encendieron luces de alerta sobre el posible impacto en la estrategia de campaña de un peronismo unificado.

En diálogo con Infobae, la precandidata presidencial María Eugenia Vidal afirmó: “El presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, funcionarios y sindicalistas discutiendo hasta la 1.30 de la mañana si tienen que condenar o no la proscripción de Cristina Kirchner, que no está proscripta legalmente y lo saben. Y habilitando una PASO que está establecida por ley. Actualmente, a cualquier candidato de un Frente que se quiera presentar le tienen que habilitar un PASO”.

“Mientras tanto, 100% de inflación, 40% de pobreza, inseguridad como nunca en la propia provincia de Buenos Aires, en Rosario, en gran Córdoba o en gran Tucumán, pero ellos están abocados a discutir eso”, afirmó la diputada y ex gobernadora bonaerense.

Hace un año. Cristina Kirchner le muestra el camino a Alberto Fernández en la última asamblea legislativa.

El diputado Federico Angelini, vicepresidente del PRO e integrante de los equipos políticos de Patricia Bullrich, advirtió que en el peronismo “ya demostraron y lo estamos viendo ahora que están dispuestos a hacer cualquier cosa para perpetuarse en el poder, sin importar las consecuencias, por eso Juntos por el Cambio tiene que estar preparado para priorizar la unidad por sobre las diferencias”.

“Ninguno piensa que el peronismo se va a dividir, por eso estamos obligados a mantener la unidad y sostener que es muy importante estar juntos, pero más importante aún es el cambio”, aseguró el dirigente santafesino, quien resaltó: “Cristina Kirchner va a ser candidata si le conviene a ella y a sus hijos, para tener impunidad, no porque sea bueno o malo para la Argentina”. Y agregó: “El PJ dice que está proscripta, pero arman una comisión para pedirle que sea candidata. Entonces, la proscripción no existe”.

En el equipo de Horacio Rodríguez Larreta evitaron dar declaraciones públicas sobre la reunión del PJ, a la que calificaron “como una muestra más de la rosca y de dirigentes que están desconectados de la realidad de la gente”. Según pudo saber Infobae, el jefe de gobierno porteño mantuvo una reunión con sus asesores y colaboradores de la campaña en la sede de la calle Olázabal, ajustando los preparativos para su lanzamiento formal como precandidato.

En el bunker de Mauricio Macri, por su parte, al ser consultados sobre el documento del Frente de Todos -donde lo nombran específicamente al ex presidente- respondieron que “el peronismo cada día más demuestra que es una máquina de poder de destrucción de todo lo que tiene adelante y las pruebas de que son eso es que la pobreza ya supera el 40%, la inflación está en el 100% anual y construyen una bomba económica sin importarles las consecuencias”.

Larreta, Macri y, detrás, Patricia Bullrich, las figuras centrales del PRO. (foto Franco Fafasuli)

El senador Martín Lousteau afirmó que “en la desesperación por la perpetuación en el poder y la impunidad el kirchnerismo es capaz hasta de banalizar la historia del peronismo”, por eso pidió que “reflexionen porque del único lugar que no se vuelve es del ridículo: dicen que proscriben a Cristina Kirchner que es vicepresidenta de la Nación y preside el Senado”.

“Argentina debe ser el único país en el mundo en el que se habla de proscripción de la persona que ocupa el segundo lugar en importancia de un cargo institucional”, explicó Lousteau. Y agregó: “Está condenada en primera instancia pero no hay ninguna ley que le prohíba continuar ejerciendo su cargo ni ser candidata este año”.

“Banalizan su propia historia porque el ex Presidente Juan Domingo Perón sufrió efectivamente una repudiable proscripción luego del golpe de 1955 por el que se debió exiliar y se llegó al extremo de prohibir la utilización de su nombre”, consideró.

También desde el radicalismo, un dirigente experimentado y con amplia influencia en la coalición opositora expresó ante una consulta de Infobae que la reunión de la mesa política del PJ no resuelve el principal problema que es “que el peronismo necesita un jefe que conduzca y que sea reconocido, seguido y aceptado por todos”.

“Si se acepta que Cristina está proscripta y la llevan de candidata ¿sirve para tener una nueva jefatura? Si eligen a Sergio Massa, que viene con el acuerdo con el FMI abajo del brazo, ¿sirve? El consorcio oficialista está a cargo de un gobierno que está bloqueado y que no genera expectativas, que no genera futuro. ¿La mesa política puede modificar eso? No lo veo”, reflexionó.

Según esa perspectiva, “el presidente sigue débil, incapaz de tomar decisiones o imponer condiciones a su grupo, ni tiene forma de darle a la población expectativas positivas. Da la sensación de un equipo que va perdiendo 4 a 0, saca los delanteros y se ponen todos atrás para que no le hagan más goles”.

Otra mirada analítica

El analista político y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, explicó que la novedad que produjo en el escenario la primera reunión de la mesa política en el PJ de cara a las elecciones es que “veníamos de una etapa en la que el oficialismo mostraba públicamente sus diferencias y se pasó a una foto del oficialismo unido”.

Según esa mirada la incipiente convergencia que se registra en el peronismo “obliga a la oposición a mostrar mayor capacidad unidad”, en momentos que se multiplican las diferencias y crecen las tensiones entre precandidatos. “Es clave para Juntos por el Cambio transmitir que hay unidad de concepción, más allá de las diferencias circunstanciales”, explicó Romero.

Subrayó que para la oposición “todo lo que ocurra en el oficialismo tiene impacto tanto en la coalición como en la estrategia: no es lo mismo competir contra Cristina Kirchner que contra Sergio Massa o contra los dos si van a internas. Son alternativas distintas y la oferta electoral, como así también la estrategia que resuelva esta mesa condiciona los márgenes de competencia”. De todos modos, el titular de Synopsis advirtió que por ahora el clima social y las encuestas y sondeos de opinión indican una mayoría que se inclina por la oposición y es crítico con el gobierno.

