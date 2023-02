El gobierno asigna 10 millones de dólares en ayuda social a municipios oficialistas del conurbano

Victoria Tolosa Paz anunció el lanzamiento de otro plan social: el programa MejorAr Tu Hogar y firmó convenios con 15 municipios para mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas de los sectores más postergados

El escenario fue la Casa Rosada. La protagonista, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Los favorecidos, un grupo de selectos intendentes oficialistas del conurbano bonaerense. El importe para invertir en pleno año electoral, 10 millones de dólares. Los beneficiados, personas vulnerables, con discapacidad, enfermedades crónicas, oncológicas, diversidad funcional; que requieren cuidados específicos y que habitan en viviendas en situación de emergencia.

Ayer a media mañana, y al mismo tiempo que los piqueteros levantaban el acampe que realizaron frente a su ministerio por las cien mil bajas en el programa Potenciar Trabajo, la ex diputada anunció el lanzamiento de otro plan social: el programa MejorAr Tu Hogar y firmó convenios con 15 municipios para mejorar las condiciones de habitabilidad en las viviendas de los sectores más postergados.

Durante el acto, que se realizó en el salón de las Mujeres, la ministra presentó ante los intendentes el programa, y ponderó el acuerdo de 10 millones de dólares con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) para la instrumentación del programa. Es decir que el dinero no proviene de su carteta sino del banco de desarrollo subregional conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con el propósito de colaborar con la integración de los países miembros a través del financiamiento de proyectos de dimensión mediana y pequeña.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, una de las beneficiadas con la firma del convenio en la cartera de Desarrollo Social

Desde la cartera de Tolosa Paz explicaron que el programa, que recién ayer se puso en práctica, fue elaborado en el año 2020, durante la gestión de Daniel Arroyo al frente de Desarrollo Social. En una primera etapa del programa -no se precisó cuándo serán las próximas- el convenio se llevará a cabo con los municipios peronistas del conurbano bonaerense de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Quilmes, San Fernando, Tigre y San Miguel. Este último es la única excepción a la regla. San Miguel es gobernado, desde 2019, por Jaime Méndez. Si bien responde a la alianza opositora, viene del riñón peronista que tiempo atrás supo abrazar Joaquín De la Torre, actual senador, ex intendente de San Miguel, y ex ministro de Gobierno de la entonces gobernadora macrista María Eugenia Vidal.

Según el convenio firmado por Tolosa Paz y las alcaldía bonaerenses, la cartera social será la encargada de brindar el apoyo técnico a los municipios, verificar que se cumplan los criterios de elegibilidad de los hogares que serán beneficiados, evaluar y aprobar los proyectos de mejoras en las viviendas, y realiza el monitoreo, la licitación y la auditoría de la ejecución general.

Por su parte, las intendencias se encargarán a través de la Unidad Municipal de Ejecución de pre identificar los hogares, del diseño de obras, del relevamiento y acompañamiento de hogares, y la verificación del avance de las obras.

Además, la implementación del programa se realizará acordando criterios de actuación para priorizar casos urgentes con la Agencia Nacional de Discapacidad y con el Instituto nacional del cáncer.

En cuanto a las características edilicias de las mejoras se informó que se utilizarán materiales que garanticen la habitabilidad y seguridad de los espacios, se trabajará con perspectiva de diseño universal para que los espacios sean accesibles de acuerdo a las necesidades de las familias, y se promoverá el uso de materiales de bajo impacto para reducir la demanda energética y cuidar los recursos naturales.

"Los municipios fueron seleccionados según un análisis diagnóstico basado en indicadores socioeconómicos tales como: distribución del déficit habitacional cualitativo, niveles de pobreza e indigencia medidos por ingresos", explicaron desde la cartera social

“Estamos asistiendo a una nueva política social que comenzará por 15 municipios pero que luego llegaran las próximas etapas para otras regiones y otros conurbanos de la Argentina”, dijo Tolosa Paz durante la presentación del flamante programa que tiene como objetivo “la ejecución de obras con condiciones de habitabilidad mejoradas en 1090 hogares” en todo el país.

Según le explicaron a Infobae desde Desarrollo Social el programa MejorAR Tu Hogar “también tiene como propósito fortalecer las políticas focalizadas en los sectores más vulnerables que requieren cuidados específicos asistiéndolos y acompañándolos, y promover el diseño de políticas con perspectivas de abordaje integral y accesibilidad”.

En la firma del convenio estuvieron presentes todos los intendentes peronistas: Juan José Mussi (Berazategui); Alejandro Granados (Ezeiza); Andrés Watson (Florencio Varela); Juan Zabaleta (Hurlingham); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Mario Ishii (José C. Paz); Noelia Correa (Malvinas Argentinas); Mariel Fernández (Moreno); Juan Andreotti (San Fernando); Julio Zamora (Tigre). El único faltazo fue el del alcalde de San Miguel que en representación envió a su secretario de Gobierno, Juan Francisco Nigro.

-¿Por qué los municipios seleccionados son de extracción peronista y no fueron beneficiados, justo en un año electoral como este, intendencias opositoras como pueden ser la de La Plata, Tres de Febrero o Lanús, solo por poner algunos ejemplos?, le preguntó Infobae a un colaborador de Tolosa Paz.

-Los municipios fueron seleccionados según un análisis diagnóstico basado en indicadores socioeconómicos tales como: distribución del déficit habitacional cualitativo, niveles de pobreza e indigencia medidos por ingresos, situación sociolaboral medida por el acceso al mercado de trabajo y algunos indicadores de salud tales como tasa de mortalidad infantil y de enfermedades respiratorias, entre otro, respondió el funcionario.

Victoria Tolosa Paz anunció inversiones de 10 millones de dólares para intendencias justicialistas en plena campaña electoral (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

“Los intendentes tienen un rol clave. Son el eslabón fundamental para poder dar soluciones. Los 15 municipios de nuestra provincia de Buenos Aires con los que comienza el Plan, fueron seleccionados durante la gestión que me antecedió, tanto la de Daniel Arroyo como la de Juan Zabaleta, y a nosotros nos toca ejecutar parte de ese trabajo”, explicó a su turno Tolosa Paz y expresó: “No hay que dejar de pensar a la salud de manera integral como nos enseñara Ramón Carrillo (ministro de Salud de Juan Domingo Perón). No se puede mirar la condición de salud si no es de manera integral de las personas que le queremos brindar no solamente el derecho a curarse sino también reparar ese drama por el que están atravesando”, explicó.

El programa MejorAr Tu Hogar, según señaló la ex diputada, no es “modular” ya que “en algún caso será para la mejora de una habitación, de un baño, o la construcción de una rampa de acceso, es decir, lo que se modifica cuando hay personas que tienen que volver a la casa después del tratamiento de una enfermedad crónica” y recordó que “es un programa que los municipios no tenían cuando las personas iban a pedir ayuda”.

