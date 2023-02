Dos funcionarios encabezarán el partido político de los movimientos sociales que buscará competir en la PASO del FDT

Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, uno del Movimiento Evita y el otro de Somos barrios de Pie, presidirán el partido La Patria de los Comunes para competir en las PASO del Frente de Todos

La Patria de los Comunes, el partido político que surgió desde el Movimiento Evita, toma mayor volumen y suma voluntades dentro de las organizaciones sociales oficialistas y agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular. El sábado por la tarde, y después de una extensa reunión de la mesa nacional, Somos Barrios de Pie, la agrupación liderada por Daniel Menéndez, se sumó al nuevo espacio político que competirá en las tumultuosas Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) del Frente de Todos.

Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita, será el presidente del flamante partido político que se lanzará al ruedo de manera oficial el 17 de marzo durante un acto en el estadio de San Lorenzo de Almagro. El vicepresidente será Menéndez. La información fue confirmada a este medio por el propio referente social.

Las designaciones tienen una particularidad, ambos son funcionarios de Alberto Fernández desde su llegada a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019. El primero es el secretario de Economía Social; el segundo, subsecretario de Políticas de Integración y Formación. Las dos áreas forman parte del organigrama del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

El acto de lanzamiento de La Patria de los Comunes, el partido político impulsado por el Movimiento Evita será el 17 de marzo desde el estadio de San Lorenzo de Almagro, ubicado en el barrio porteño de Flores

“Cerramos un acuerdo con el Movimiento Evita para ser parte del partido La Patria de los Comunes. Emilio va a ser el presidente y yo el vicepresidente. Somos un conjunto de organizaciones sociales dispuestas a avanzar para oxigenar el Frente de Todos con este nuevo espacio”, le dijo Menéndez a Infobae. En los próximos días, y antes del lanzamiento del partido desde “el Nuevo Gasómetro”, firmarán una declaración política con eje en los 40 años de recuperación de la democracia en el país; la necesidad de expresar una agenda social que entienden “no está representada” en el frente gobernante; “revalorizar la democracia como un instrumento de los más humildes para hacer frente a una agenda de propuestas que hoy no están resueltas”; como, por ejemplo, el proyecto de ley “Tierra, Techo y Trabajo” que incluye el salario básico universal y el monotributo gratuito para los quienes se desempeñen en la economía popular.

El acto de lanzamiento, desde el estadio ubicado en la avenida Francisco Fernández de la Cruz, entre Perito Moreno y Varela, en el barrio porteño de Flores promete ser multitudinario. Lo han demostrado en otras movilizaciones en apoyo a Alberto Fernández, por ejemplo, cuando este fue fustigado desde el kirchnerismo o en el relanzamiento de su gobierno después de perder las pasadas elecciones de medio término.

Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Juan Carlos Alderete, el diputado nacional de la CCC y líder del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP) y Juan Grabois, referente del MTE y el también partido político Frente Patria Grande, tres espacios que disputan territorio y poder en el Frente de Todos

Hasta ahora el partido de los movimientos sociales oficialistas no apoyan a ningún precandidato a la presidencia dentro del Frente de Todos. Si bien han sido aliados indispensables de Fernández, observan con desconfianza las posibilidades de reelección del actual Jefe de Estado.

De todos modos no dudarían en militar a su favor si Fernández se enfrentara en elecciones internas del Frente de Todos a Juan Grabois, el líder del MTE y del Frente Patria Grande; o el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. El funcionario kirchnerista del Gabinete Nacional por el momento no expresó públicamente su voluntad de jugar en las PASO. Sí lo hizo Grabois quien le confirmó a este medio que se enfrentaría a Fernández o al ministro de Economía Sergio Massa si De Pedro decide no participar.

“Hoy estamos detrás de armar una agenda de los movimientos para fortalecer al Frente de Todos en general y esperar a ver cómo evoluciona la mesa electoral convocada por Alberto Fernández. Va a ser muy importante analizar el devenir de la mesa política”, opina Menéndez quien insiste en que “la unidad del Frente de Todos para hacer frente a la oposición en las próximas elecciones que no se pueden perder” y “llevar una agenda propia con disputa en el territorio”.

Daniel Menéndez será el vicepresidente de La Patria de los Comunes y precandidato a intendente en el partido bonaerense de Tres de Febrero (@bdp_daniel)

Con el lanzamiento de La Patria de los Comunes, el Evita y Somos Barrios de Pie recalentaron la interna oficialista. Como ya informó este medio, decidieron disputarle territorio, de igual a igual, a los “barones del conurbano” peronistas, como Fernando Espinoza en La Matanza y buscar la reelección de la intendenta de Moreno y dirigente del Evita, Mariel Fernández. También están decididos a dar batalla en Tres de Febrero, con el propio Daniel Menéndez como precandidato.

En esa lucha de poder chocarán con la agrupación kirchnerista La Cámpora, liderada por el diputado Máximo Kirchner, “Wado” de Pedro y Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro del gobernador Axel Kicillof. También deberán realizar alianzas distritales, o enfrentarse a movimientos populares con los cuales suelen marchar en la misma dirección, como la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, también máxima expresión del Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Es muy posible que la CCC acompañe a La Patria de los Comunes en La Matanza. Allí la designada para enfrentar a Espinoza es la diputada provincial Patricia Cubría, la pareja de Pérsico.

El nombre del partido político La Patria de los Comunes "expresa las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina que sueñan con construir, desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro, un país con tierra, techo y trabajo para todos”, se sostienen desde el Movimiento Evita

La atención del flamante partido de los movimientos sociales también se centrará en San Martín, donde fue intendente el actual ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. Allí el candidato es el diputado nacional Leonardo Grosso. Otras apuestas, pero no las únicas, serán Partido de la Costa, Lanús y Vicente López.

Según Gildo Onorato, referente nacional del Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), “el nombre del partido político expresa las ideas e intereses de los y las humildes de la Argentina que sueñan con construir, desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro, un país con tierra, techo y trabajo para todos”, y recuerda que el lanzamiento del partido político el 17 de marzo será “junto a las organizaciones políticas, sociales, sindicales, feministas y estudiantiles con las que venimos construyendo este camino”.

