Javier Milei habló con Jair Bolsonaro y coincidieron en unir fuerzas para “luchar contra el socialismo”

Javier Milei ya había tenido contactos previos con el entorno de Jair Bolsonaro que facilitaron la videollamada de hoy (Alejandro Beltrame)

Este miércoles, se concretó el anunciado encuentro entre el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El diálogo entre los dos políticos se llevó adelante por medio de una plataforma de videollamada, y coincidieron en trabajar de manera conjunto contra el socialismo

“Nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad”, manifestó el libertario argentino. Y amplió: “También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo”.

Asimismo, el líder de La Libertad Avanza felicitó a Bolsonaro por su trabajo en la parte económica en el complicado contexto mundial actual. “Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados”, aseguró Milei.

Jair Bolsonaro, por su parte, realizó su análisis sobre la crisis económica por la que atraviesa la Argentina, de la cual se mostró preocupado producto del aumento sostenido de la inflación y los índices de pobreza.

Los medios de comunicación fue otro de los temas que abordaron en la comunicación mediante videollamada, en torno a lo sucedido en los últimos meses en el vecino país y el tratamiento de esa información.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró preocupado por la inflación en la Argentina y el índice de pobreza (REUTERS/Adriano Machado)

La comunicación con el candidato a Presidente de la Argentina, se dio luego de las declaraciones del ex mandatario de Brasil en las que confirmó que volverá a Brasil en marzo. Aseguró que regresará para encabezar la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y defenderse de las acusaciones de que incitó ataques de manifestantes contra edificios gubernamentales el mes pasado de enero.

“El movimiento de derechas no está muerto y seguirá vivo”, le dijo a The Wall Street Journal, en su primera entrevista desde que abandonó Brasil para trasladarse a la Florida a finales del año pasado tras perder las elecciones por un estrecho margen frente a Lula.

Cabe mencionar, que antes de lo que fue la primera comunicación directa entre Bolsonaro y Milei, existieron “contactos comunes” que facilitaron una conversación telefónica, según sus declaraciones.

“La Izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. ¿Qué decían en Cuba? ‘Venezuela no va a ser Cuba’ y ahora dicen: ‘Argentina no va a ser Venezuela’ y Chile dice: ‘Chile no va a ser Argentina’”, señaló Milei en su momento.

Javier Milei sumó un nuevo frente a su partido

El diputado Javier Milei sumó oficialmente al frente de La Libertad Avanza al partido con el que el empresario Francisco de Narváez se presentó como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2007 y del 2011.

Unión Celeste y Blanco (UCyB) se unirá a La Libertad Avanza, que tiene como líder a Javier Milei (Christian Heit)

Se trata de Unión Celeste y Blanco (UCyB), un sello que tiene personería nacional, ya que está legalmente constituido en cinco provincias -Catamarca, Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero y el territorio bonaerense-, aunque también tiene estatus provisorio en Santa Fe.

El espacio, que desde su fundación, en 1987, formó alianzas con el PRO de Mauricio Macri; la Unión Cívica Radical; algunos sectores del peronismo, como fue el caso de Juan Manuel Urtubey; el Frente Renovador de Sergio Massa e independientes, como Roberto Lavagna.

