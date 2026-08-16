El Gobierno se aferra a la “estabilidad” de la imagen de Milei y en CABA arrancan las recorridas con ministros

Javier Milei y Karina Milei

Guardar

Con el prearmado ya iniciado —tanto en el oficialismo como en la oposición— de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en La Libertad Avanza admiten que la imagen de Milei no repunta y reconocen que las perspectivas sobre Karina Milei, la otra gran figura nacional del espacio, son altamente negativas. Sin embargo, se aferran a la estabilidad de los números de opinión pública sobre el Presidente, comparan su gestión con otras que estaban peor paradas en igual período y relativizan el impacto que pueda tener en los comicios la figura de la hermana presidencial.

“Si se considera la magnitud del enorme ajuste que tuvo que hacer Javier, es un milagro la imagen que conserva”, dijo esta semana, en pleno fervor electoralista, un alto asesor nacional, que recordó que los porcentajes de Alberto Fernández y Mauricio Macri estaban en declive total a mediados de sus respectivas administraciones. En el oficialismo insisten en que, a diferencia de esos antecedentes, la imagen de Milei “es estable: no repunta, pero tampoco empeora”.

PUBLICIDAD

Con los números actuales, sin embargo, no alcanza. De ahí surge la necesidad de sellar un pacto con el PRO.

En La Libertad Avanza CABA ponen en duda que el acuerdo se concrete, a pesar del encuentro que mantuvieron esta semana macristas y karinistas en la Casa Rosada. Pero en los despachos de mayor peso del Gobierno reconocen que lo más probable es que le dejen la Ciudad a Mauricio Macri: para el oficialismo, eso implica jugar juntos en la Capital, permitirle al ex presidente elegir al candidato a jefe de Gobierno y acordar la vicejefatura y una porción de legisladores. La condición es que Macri se comprometa a no presentar candidato propio a nivel nacional -coquetea Hernán Lacunza -y acepte unificar la fecha de la elección porteña con la nacional.

PUBLICIDAD

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Lule Menem, Fernando de Andrés y Martín Menem

Los desdoblamientos son la gran preocupación del Gobierno, que teme que unos comicios sin tracción de las fuerzas locales perjudiquen las chances de Milei en la batalla nacional. Ya son diez las provincias que amenazan con separar sus fechas.

En el Gobierno descuentan que a Macri no le interesan demasiado el interior o el Congreso, lo que allanaría el trato. Creen que aceptará correrse a cambio de quedarse con la Ciudad y asegurar la reelección de los diputados que ponen en juego sus bancas en la ciudad o PBA, como Cristian Ritondo.

PUBLICIDAD

La imagen de Karina

Tras la reunión con el PRO, algunos dirigentes se lamentaban fuerte por tener que plegarse otra vez a Karina Milei, de quien señalan tiene muy mala imagen, en especial entre los votantes del propio espacio. Los alfiles que responden a Santiago Caputo dicen lo mismo desde la propia Casa Rosada, aunque últimamente rige entre ambos sectores un pacto de no agresión. En el entorno karinista, en cambio, relativizan que ese factor pueda incidir en las chances de un segundo mandato del Presidente.

Karina Milei es, por lejos, la funcionaria con peor imagen del Gobierno y se ubica entre las peor rankeadas de todo el arco político. Sin embargo, en el oficialismo no existe un plan para mejorar la percepción ciudadana sobre la hermana del Presidente. Tampoco para que deje de incidir: la armadora busca salir de las sombras, subirse a los escenarios, aparecer en las fotos y recorrer el país en campaña. También empezó a tomar los micrófonos con creciente asiduidad.

PUBLICIDAD

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli

Aunque en el PRO la señalan como un problema para la imagen del Gobierno —y para la propia, en caso de prosperar un acuerdo nacional—, en Balcarce 50 relativizan el grado de imagen negativa. “No nos consta”, aseguró un funcionario nacional, que argumentó que no la miden porque “no tiene previsto ser candidata”.

Otros sostienen que en la elección sólo importan el Presidente y la economía. Un argumento que circula puertas adentro es que Karina Milei no aparecerá en ninguna boleta. “No va a competir, no es su lugar ese”, responden en su círculo íntimo.

PUBLICIDAD

Las recorridas en CABA

Por lo pronto, los libertarios armaron un cronograma de recorridas en la Ciudad sin participación del PRO, que arrancará con Luis Caputo, el funcionario nacional con mayor nivel de conocimiento y que, aseguran en su entorno, “mide muy bien” entre los porteños. “No quiere saber nada” con ser candidato, deslizan cerca del ministro, algo que avalan en todos los sectores del Gobierno.

Luis Caputo y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

Las caminatas continuarán con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y con Diego Santilli, quien recibe guiños en la Casa Rosada para que compita en el distrito donde nació su carrera política, pero que no quiere que le mencionen siquiera una candidatura porteña: apunta de lleno a la Provincia, al punto de que algunos en el Gobierno lo describen como “encaprichado” con ese objetivo.

PUBLICIDAD

En caso de encaminarse el pacto violeta-amarillo, el candidato libertario que finalmente compita en la Ciudad debería hacerlo como vice. En el entorno de Santilli, después de que aceptara “desdibujarse” en el Congreso, consideran que ese rol sería insuficiente para él.

Mientras tanto, en Balcarce cuentan los días. Saben que cada semana sin acuerdo formal es una semana en la que el desdoblamiento gana terreno en más distritos. La foto de macristas y karinistas del jueves, insisten, fue apenas el primer paso de una negociación que recién empieza.

PUBLICIDAD