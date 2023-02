La Justicia rechazó el habeas corpus del ruso buscado por Interpol, pero seguirá en Argentina queriendo ser refugiado político

Valentin Kazantsev llegó a la Argentina el viernes

El juez Luis Armella rechazó el habeas corpus que había pedido un ciudadano ruso buscado por interpol. Para el poder Judicial, debe volver a Rusia. Sin embargo, todo quedó en manos del Ejecutivo porque el implicado pidió ser refugiado político.

La decisión del magistrado ocurrió luego de que esta mañana, junto a la fiscal Cecilia Incardona, escucharan los argumentos de Valentin Kazantsev, un ciudadano ruso que tenía alerta naranja de Interpol e intentó el viernes pasado ingresar al país en un vuelo que llegó desde Rusia. El hombre arribó junto a su mujer embarazada y su hijo. Y allí les informó a las autoridades judiciales que tenía alerta naranja de Interpol porque su pasaporte había sido denunciado como robado, pero lo adjudicó a un error. En el mismo contexto, le informó a la Justicia que acaba de pedir ser un refugiado político en la Argentina.

La abogada de Kazantsev, Liliana Borysiuk, insistió en reclamar un habeas corpus por razones humanitarias y justificó la situación del pasaporte.

Según pudo saber Infobae, la fiscal Incardona, que el viernes pasado había hecho lugar al habeas corpus de cuatro mujeres embarazadas que habían sido retenidas por Migraciones en Ezeiza, planteó en la audiencia que se trataba de un caso totalmente distinto al anterior.

En el caso de las embarazadas, Migraciones no había podido justificar por qué no se había permitido el ingreso a esas mujeres cuando en los últimos meses se permitió el acceso a más de 4 mil mujeres en la misma situación, ni tampoco se podía establecer que esas mujeres en particular estuvieran relacionadas con la causa que investiga una red que entrega documentación argentina a ciudadanos de ese país, tal como reveló Infobae el viernes.

En este caso, en cambio, sí hay un alerta de Interpol que permitía al Estado argentino rechazar el ingreso al país de Kazantsev, y en ese contexto, es que la fiscal pidió rechazar el habeas corpus.

Sin embargo, la decisión quedó de todas maneras supedita a la otra jugada que puso en marcha la abogada del ruso. Es que pidió que se le diera estatus de refugiado político, un trámite que obliga a la intervención de distintos estamentos del Poder Ejecutivo que dependen de la CONARE. El procedimiento tarda por lo menos un año. Es decir que aún si la justicia dispusiera no hacer lugar al habeas corpus, el análisis sobre su condición de refugiado frena su deportación. . Las fuentes consultadas precisaron que el planteo es que “no quiere ir a la guerra”.

Consultado al respecto, el abogado Christian Demian Rubilar Panasiuk -que representa a las embarazadas rusas que fueron habilitadas a ingresar al país a través de un habeas corpus- dijo que Valentin Kazantsev “no forma parte” de las organizaciones mafiosas que está investigando la justicia.

El juez que rechazó el ingreso de Kazantsev es el mismo que el viernes habilitó el ingreso provisorio al país de cuatro de las mujeres rusas embarazadas que había sido retenidas en Ezeiza

“Tiene a su familia acá en la Argentina. Acá está su mujer embarazada y su hijito. Apenas la retuvieron en Ezeiza se contactó con su familia en Rusia, que le envió inmediatamente toda la documentación para acreditar que el pasaporte presentado ante Migraciones es de él. Las autoridades no pueden bajo ningún punto de vista mandarlo de nuevo a Moscú, incluso teniendo dudas de la autenticidad de su pasaporte. En esos casos, a las personas se las detiene, no se las deporta”, explicó Rubilar Pansiuk a Infobae.

“Aparentemente Kazantsev perdió el pasaporte y luego lo volvió a encontrar, por eso su nombre quedó con el alerta naranja de Interpol. Hay que entender que uno al escapar de un país en guerra escapa con lo que tiene. En la situación en la que está podría viajar con un papel de apatriado. El Tratado de Palermo establece que no puede ser perseguido penalmente una víctima y el artículo 32 del Tratado de Refugiados establece que no puede ser devuelto”, indicó.

“Lo que están haciendo con este hombre es discriminatorio. Migraciones se está comportando como si Argentina fuese un Estado racial donde solamente dejan pasar a quienes cumplan ciertos requisitos raciales”, denunció el letrado.

Valentin Kazantsev llegó a la Argentina el viernes en un vuelo de Ethiopian Airlines. Al hacer los trámites migratorios las autoridades se dieron cuenta que sobre el hombre de 38 años pesaba una alerta naranja de Interpol. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo retuvo en el aeropuerto y decidió subirlo a un avión para que regrese a Rusia el sábado. Sin embargo, la presentación del habeas corpus demoró su partida. Ahora, también la frenará el pedido de refugio político.

