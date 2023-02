En vez de cigüeña con bebé, pingüino con pasaporte: el llamativo marketing ruso que promueve a la Argentina como “el mejor país para dar a luz”

La empresa Baby RuaArgentina ofrece tres "paquetes" para aquellas embarazadas rusas que quieran venir a parir a la Argentina para obtener la ciudadanía

“Todo niño nacido en Argentina recibe automáticamente la ciudadanía, y sus padres la residencia permanente argentina y el derecho a un pasaporte argentino con el que pueden viajar sin visas por todo el mundo: desde Europa y el Reino Unido hasta Japón y Nueva Zelanda”, promociona la agencia Baby RuArgentina en momentos en que la justicia investiga a organizaciones que les cobran a mujeres embarazadas rusas hasta USD 35 mil para venir a parir al país y tramitarles la documentación.

A raíz de una denuncia anónima, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza Maria Romilda Servini, y la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de Policía Federal Argentina (PFA), se centró en el llamado “turismo de nacimiento” en auge en los últimos tiempos y logró identificar a los supuestos líderes de una agencia que habría gestionado de manera irregular y con suma velocidad, el otorgamiento de residencias permanentes falsas a estas mujeres.

Te puede interesar: Quiénes lideran la agencia investigada por cobrarle hasta USD 35 mil a mujeres embarazadas rusas para traerlas a parir a Argentina

Desde la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron que en 2022 ingresaron a la Argentina 10.500 embarazadas rusas, de las cuales 5.800 lo hicieron en los últimos tres meses del año. De ese modo, no solo buscan que sus recién nacidos obtengan el DNI argentino sino también un pasaporte para ellas. Aprovechan la flexibilidad en los requisitos para la obtención de la nacionalidad, fruto de nuestra historia y la tradición como país de inmigración, (recordemos el “gobernar es poblar”, de Juan Bautista Alberdi), para montar este negocio millonario.

“En ningún lugar del mundo podés obtener un pasaporte tan rápido después de dar a luz como en Argentina”, aseguran en la página web, donde además hacen hincapié en que a pesar de la burocracia oficial todo el procedimiento tiene muchos menos requisitos que en otros países.

Entrada sin Visa, medicina de alta calidad, bebé ciudadano argentino y facilidades para conseguir la residencia de sus padres. Estos son algunos de los beneficios que promociona BabyRuArgentina para que mujeres rusas vengan a parir al país

BabyRuArgentina se autodefine como una empresa “100% argentina” que fue creada en 2017. “Solo los mejores médicos y especialistas trabajan para nosotros”, aseguran, al mencionar a algunas de las clínicas más prestigiosas de la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien aclaran que el costo de esos profesionales e instituciones corre por cuenta de cada parturienta, ellos aseguran que se encargan de conseguir descuentos hasta del 50% para las pacientes a través de “convenios de cooperación”.

Los paquetes ofrecidos para fomentar el “parto en la Argentina” son tres: uno que contempla las necesidades básicas por USD 5 mil, otro que brinda prestaciones intermedias por USD 7 mil y otro para clientes vip por USD 15 mil.

El primero, llamado “clase económica” ofrece una preparación de la embarazada antes de la llegada, el recibimiento en el aeropuerto, 15 encuentros con el obstetra, servicio de conserjería, un agenda con todos los turnos programados, un chat privado para evacuar consultas sobre cómo es parir en Argentina, tramitación del DNI para el bebé y descuento para un curso de español.

El segundo, denominado “clase de negocios”, se diferencia de su antecesor en que además contempla la visita a médicos de forma ilimitada y el acompañamiento personalizado a todos los turnos. También asistencia para la preparación del viaje y la elección del alojamiento y el centro de salud.

En Baby.ruargentina.com detallan los beneficios de conseguir la ciudadanía argentina

Mientras que el servicio “de lujo” le promete a la embarazada y a su pareja la obtención de la ciudadanía argentina dentro de los 3 años posteriores al parto.

“Para dar a luz en Argentina no es necesario solicitar una Visa, y después de dar a luz puede olvidarse de las Visas para siempre”, remarcan, al ahondar en el beneficio de los argentinos de ingresar sin visados a más de 170 países.

Cómo se obtiene la ciudadanía argentina

Para ingresar a la Argentina, los rusos necesitan presentar boletos de ida y vuelta, confirmar que tienen suficiente dinero para toda la estadía y brindar detalles de su itinerario. Pueden permanecer como turistas durante 90 días y, si lo desean, pueden cambiar su estatus a migratorio en el acto. No necesitan salir del país para esto.

Los extranjeros pueden tramitar la ciudadanía de dos maneras diferentes: por opción o por naturalización.

El primer caso es para hijos de padres argentinos nacidos en el exterior que, al cumplir la mayoría de edad, pueden “optar” por la ciudadanía argenitna. El trámite puede realizarlo el titular de la patria postestad si se trata de un menor.

Pero para el caso que trata esta nota, la vía es la “naturalización”. Es decir, el extranjero que quiere adoptar nuestra nacionalidad.

Información suministrada por el sitio Argentina.gob.ar

La nacionalidad por naturalización no pasa por migraciones ni por el Ministerio del Interior: es un proceso judicial que se lleva a cabo exclusivamente ante los tribunales federales argentinos y le otorga al solicitante la Carta de Ciudadanía Argentina.

Para ello se necesita ser mayor de 18 años Y tener dos años de residencia ininterrumpida y documentada en el país, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones, y contrato de trabajo o constancia de aportes si se es autónomo.

Ahora bien, y acá está la clave de la promoción de la Argentina como “el mejor país para dar a luz”, el requisito de los dos años de residencia no es necesario si la persona contrajo matrimonio con un ciudadano argentino nativo y/o tiene un hijo nativo. En este caso, la persona puede iniciar el trámite de nacionalización de inmediato, presentando documentos de identidad, partida de nacimiento debidamente legalizada, certificado de antecedentes penales y de domicilio.

Las embarazadas rusas y la inseguridad del pasaporte argentino

La llegada de las embarazadas rusas no solo representa un negocio millonario para las agencias que funcionan como intermediarias sino que podría afectar a la seguridad del pasaporte argentino.

En ese sentido, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, advirtió: “El problema es que esta gente viene y se va con un pasaporte argentino, que es el número 19 de los más seguros del mundo y que puede entrar en 171 países sin Visa. Además, puede obtener la visa americana por 10 años”. Y agregó: “Entonces, empecemos a fijarnos a quién le damos los pasaportes, porque los perjudicados vamos a ser los argentinos cuando pasen cosas, como los espías rusos que encontraron en Eslovenia y tenían nacionalidad argentina”.

Seis embarazadas rusas fueron retenidas en Ezeiza al semana pasada al no contar con la documentación necesaria para ingresar como turistas

Desde el Ejecutivo aclararon que no existe ningún impedimento para personas de cualquier nacionalidad que vengan a residir en el país. No obstante, Carignano advirtió que los controles deberían ser más estrictos para evitar que ciudadanos que no estuvieron ni siquiera un mes en la Argentina luego tengan ciudadanía y pasaporte argentino.

“¡El pasaporte en sí es maravilloso!”, promocionan desde Baby RuArgentina con signos de exclamación para cautivar a un número cada vez mayor de parturientas y abrirles las puertas de lugares que hoy son complicados para los rusos. Los trámites ofrecidos y promovidos por este portal son en principio legales; se basan sólo en el aprovechamiento de las “ventajas comparativas” de nuestro país en la materia.

Sin embargo, en la justicia avanza una investigación que apunta a más organizaciones que ofrecen ciudadanía de forma exprés y de manera irregular, para poner coto a un inescrupuloso negocio que no persigue fines humanitarios sino económicos.

Seguir leyendo: