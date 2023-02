La Justicia investiga a una agencia por el otorgamiento de 70 residencias permanentes a ciudadanos rusos

La jueza federal María Servini

En diciembre pasado se abrió una investigación en el fuero federal a raíz de una denuncia de una ciudadana rusa. La mujer se presentó en Comodoro Py 2002 para explicar que había muchos conciudadanos suyos que conseguían con suma velocidad la residencia permanente, un trámite que se realiza ante la Dirección Nacional de Migraciones.

El caso le tocó por sorteo a la jueza María Servini con la intervención del fiscal Federico Delgado. La investigación comenzó en diciembre, se pausó por la feria judicial y se reactivó en los últimos días. Esta semana se produjeron dos allanamientos en los que -según explicaron a Infobae fuentes judiciales- se consiguió importante documentación para el avance de la investigación

Los investigadores, en esta fase inicial del caso, determinaron que unos 70 ciudadanos rusos, en su mayoría mujeres, consiguieron de manera exprés la residencia permanente en Migraciones. Se detectaron casos de mujeres que llegaron a Buenos Aires embarazadas y tuvieron sus hijos. A partir de ello hacen el trámite de la residencia permanente. Sin esa categoría no se puede luego tramitar la ciudadanía, algo que se hace ante la justicia en Civil y Comercial Federal. Una vez que un extranjero obtiene vía judicial la ciudadanía, está en condiciones de tramitar el pasaporte y con ello poder viajar por el mundo como argentino.

Lo detectado hasta ahora fue la celeridad en los trámites. Según las fuentes consultadas por Infobae, Migraciones respondió en los tribunales que las residencias permanentes se otorgan con la misma velocidad en todos los casos y que no hubo excepciones en los casos de los rusos bajo análisis judicial.

Dos mujeres que llegaron de Rusia y quedaron retenidas en Ezeiza

Lo cierto es que durante la incipiente investigación se determinó que se presentó documentación apócrifa para conseguir las residencias permanentes. Quienes aspiren a la residencia tienen que presentar una certificación de domicilio ya que manifiestan la decisión de vivir en país y tienen que decir dónde lo harán. Ese trámite es imprescindible para el avance del otorgamiento de la residencia permanente. Según fuentes judiciales, se detectaron que en los 70 trámites se presentaron constataciones de domicilios falsas. Los papeles se presentaron con firmas falsas de los policías que teóricamente dieron fe de la constatación.

Eso llevó a los investigadores a buscar datos sobre la agencia que contrataron los rusos para hacer ese tipo de trámite. Así llegaron a una agencia regenteada por un matrimonio ruso que lleva poco más de un año en el país. Según confirmaron las fuentes del caso, la mujer, que vive en un departamento que alquila en Puerto Madero por 3000 dólares al mes, es beneficiaria de dos AUH (Asignación Universal por Hijo). Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el expediente. La dueña de la agencia ingresó al país en noviembre de 2021 y en abril de 2022 comenzó a cobrar las AUH por sus dos hijos. Según fuentes judiciales, la jueza Servini denunciará este hecho para que sea investigado en otra causa judicial. Producto de uno de los allanamientos realizados por la Policía Federal a la dueñas de la agencia se le incautaron 70.000 dólares y 3.000 euros.

Los procedimientos realizados por orden de la jueza Servini fueron dirigidos a los que manejan la agencia y también a la gestora que se encarga de realizar los trámites ante Migraciones. La gestora, también rusa, pero con más años de residencia en la Argentina que los dueños de la agencia, también se encuentra bajo investigación judicial y sus oficinas fueron allanadas. Allí se hallaron 12.000 dólares.

La causa que maneja Servini no tiene ninguna relación con lo sucedido en las últimas horas en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se retuvieron a varias mujeres rusas con embarazos avanzados. Se las consideró “turistas falsas” porque al ser interrogadas por Migraciones dijeron que venían a hacer turismo y no sabían hacia dónde se dirigían y no tenían pasajes de regreso.

La investigación recién comienza. Todavía hay mucho por descubrir.

