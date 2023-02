En el kirchnerismo esperan que el llamado de Alberto Fernández permita debatir mucho más que lo electoral

Desde el kirchnerismo apoyan la convocatoria de Alberto Fernández y quieren profundizar en otros temas, además del electoral

Se lo reclamaban desde el kirchnerismo y también desde el massismo. Y el Presidente accedió. Mediante un comunicado, Alberto Fernández realizó la convocatoria para la conformación de “una mesa que diseñe las reglas electorales” del oficialismo. Este llamado fue recibido de modo positivo en el Frente de Todos.

Aunque todavía no hubo una comunicación explícita, desde el kirchnerismo acompañan la iniciativa del mandatario argentino, entendiendo la necesidad de la misma, pero subiendo la apuesta a la vez: hay mucha expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propondrá Fernández al conjunto del Frente de Todos. pero a la vez esepran que la mesa que se conforme pueda debatir de todos los temas y no se limite a lo electoral.

“Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país. Nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos”, fue el llamado que realizó el presidente.

No obstante, la estrategia electoral y definición de las candidaturas no es el eje central que plantea discutir el kirchnerismo, en el encuentro que todavía no tiene fecha ni lugar. Las políticas a desarrollar, a fin de seducir a la plataforma electoral que acompañó al Frente de Todos, es uno de los tema que llevará el movimiento político al encuentro y del que espera tener respuestas para continuar con el diálogo.

“Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria”, fueron las palabras que utilizó el mandatario para plantear la apertura al diálogo en la coalición gobernante.

El Presidente llamó a todos los integrantes del Frente de Todos ara establecer las "reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria” (Prensa Senado)

“Además de la estrategia electoral y de las candidaturas, creemos necesario discutir qué políticas se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”, dicen desde el kirchnerismo, en reacción al mensaje del Presidente. Se constata que la crisis sin fin y la decepción ante la gestión de estos tres años repercute en la base de votos del FdT, que necesita remontar esa cuesta por la que viene resbalando desde hace varios meses.

Precisiones sobre los alcances de la convocatoria

Desde el gabinete nacional, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo, en diálogo con CNN Radio que “la intención es empezar a organizar lo que significa un año electoral como éste2.

“No hay dudas que es un año importante, que define, es bisagra para muchas de las cosas que van a pasar en Argentina hacia adelante precisó-. El peronismo está gobernando, y encarar este año como lo estamos haciendo, con esta convocatoria que el Presidente está marcando, tiene como principal sentido mostrar un peronismo fuerte y un Frente de Todos que a nivel nacional va a tener una oferta electoral muy competitiva”.

El titular de Obras Públicas se hizo eco de la insistencia por parte del kirchnerismo para esta convocatoria y explicó el porqué de la demora del anuncio por parte del presidente. “Estábamos gobernando, teníamos prioridades más importantes, como encaminar las cuestiones económicas, Sergio Massa como Ministro poniéndose al frente de un ordenamiento que necesitábamos, y porque el año electoral está empezando ahora”, argumento.

“Las elecciones provinciales en dos semanas van a ir activando el calendario electoral. Pero hay que ser claro: ni las internas ni los ruidos que escuchamos en las últimas semanas ponen crisis o dan por terminado al Frente de Todos y el peronismo; ni una mesa va a hacer magia. A la par de esto, todos los días hay mesas y reuniones, y seguirá habiendo. Muchas serán públicas y muchas no, y es así porque la política es así”, aseguró Katopodis en referencia a la interna por la que atraviesa hoy el Frente de Todos.

El ministro Gabriel Katopodis apoyó la medida de Alberto Fernándezy aclaró que "tiene como principal sentido mostrar un peronismo fuerte"

“Lo que mantuvo la unidad del Frente de Todos fueron los acuerdos sobre las cosas importantes. Había cosas que eran innegociables, y si se rompían no había Frente. Hablamos de un modelo de país, como poner en orden la economía, un plan de gobierno que ponga a la industria nacional y la obra pública como palancas importantes de la recuperación, y fundamentalmente hablar de futuro. Contarle a los argentinos que sabemos lo que vamos a hacer de ahora en adelante”, agregó.

Ahora bien, el ministro subrayó la finalidad electoral de la convocatoria presidencial, un énfasis que tal vez no conforme al kirchnerismo que pretende más. “La mesa tiene como responsabilidad reafirmar nuestro contrato electoral, volver siempre a para qué nos votaron. Después, dar cuenta que estamos todos, que no se bajó nadie de los que estábamos en la foto en 2019. Y tercero, dar cuenta de que hay una responsabilidad muy clara pero también una convicción de que se puede ganar, de que la Argentina no es lo mismo gobernada por el peronismo que por otra fuerza política”, concluyó.

El texto completo del comunicado de Alberto Fernández

Como presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año.

Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país.

Nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos.

Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria.

Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos.

No queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el Gobierno de Juntos por el Cambio.

