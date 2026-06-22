Ministerio de Salud confirma 23 casos de sarampión importados hasta junio en El Salvador

El Ministerio de Salud registró 23 casos de sarampión en la red hospitalaria nacional hasta la semana epidemiológica 23. (Freepik)

El Ministerio de Salud (Minsal) ha registrado un total de 23 casos de sarampión en la red hospitalaria a nivel nacional hasta mediados de junio, según datos confirmados por el titular de Salud, Francisco Alabi, la mañana de este lunes. La última actualización del Boletín Epidemiológico del Minsal detalla que todos los casos registrados son “importados”, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 23, que comprende del 7 al 13 de junio de este año.

“Tenemos 23 casos reportados, de estos todos son importados. Esto es importante, quiero retroceder un poco en lo que estamos mencionando ya que la facilidad de no tener un incremento se debe a la estrategia de vacunación que ha sido fundamental”, declaró el titular del Minsal, Francisco Alabi, a través de la entrevista matutina de Frente a Frente.

PUBLICIDAD

Solo en los últimos dos meses, las autoridades han brindado atención médica a 10 pacientes; sin embargo, no se han dado detalles sobre la edad de los pacientes atendidos ni sobre las zonas de las cuales provienen. La enfermedad, que se encontraba erradicada en el territorio durante 30 años, registró un aumento importante de casos en la Semana Epidemiológica 12, al cierre de marzo, cuando se detectaron los primeros cinco casos confirmados mediante pruebas de laboratorio. Posteriormente, se reportó un incremento de seis casos durante el periodo vacacional de Semana Santa. El tercer pico de la enfermedad se reportó en la semana epidemiológica 19, con al menos cuatro casos más, según las autoridades.

“La estrategia de vacunación en El Salvador es muy reconocida, tiene un nivel de calidad impresionante”, aseguró Alabi.

Francisco Alabi afirmó que todos los casos de sarampión reportados por el Minsal son importados y vinculó su contención con la estrategia de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos recalcan el llamado a la vacunación

Desde los primeros meses del año, la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES) y médicos expertos en infectología ha recalcado el llamado a la población para acercarse a las unidades de salud y verificar que los niños cuenten con el esquema de vacunación completo. Un esquema completo acompaña el desarrollo del sistema inmunológico, ayudando a crear defensas de forma segura y efectiva.

PUBLICIDAD

Dosis “cero” contra el sarampión

La aplicación de la “dosis cero” contra el sarampión es una de las estrategias recientes para fortalecer la protección de la infancia ante brotes y riesgos de importación de la enfermedad. Esta dosis adicional está dirigida a niños y niñas entre 6 y 11 meses de edad, especialmente para quienes viajan a países con casos reportados o residen en zonas donde se han detectado contagios.

La dosis cero no reemplaza el esquema regular, sino que se administra como refuerzo previo a las dosis programadas a los 12 y 18 meses. Tras recibir esta dosis adicional, los menores deben cumplir el calendario estándar para asegurar una inmunización completa. La medida también se extiende a personas sin antecedentes de vacunación comprobables, viajeros y trabajadores del sector salud que no pueden certificar su inmunización.

PUBLICIDAD

ARCHIVO – La dosis cero contra el sarampión se aplica a niños de 6 a 11 meses y funciona como refuerzo para viajeros, personas sin registro de vacunación y personal de salud. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

El esquema de vacunación infantil vigente en El Salvador para 2026 contempla la aplicación de quince vacunas antes de los cinco años, con el objetivo de prevenir 28 enfermedades. Desde el nacimiento se administra la BCG contra la tuberculosis y la hepatitis B. A los dos, cuatro y seis meses, el calendario incluye la vacuna pentavalente, polio inactivada, rotavirus y neumococo conjugada. También se contempla la vacuna contra la influenza pediátrica en los primeros meses. Al cumplir un año, se aplican la triple viral (sarampión, paperas y rubéola), neumococo, varicela e influenza. Entre los quince y dieciocho meses, se suman la fiebre amarilla, hepatitis A y refuerzos de DPT y polio, completando así el esquema básico de inmunización infantil.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas de alerta?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, transmitida por el aire a través de la tos o estornudos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta sobre todo a niños no vacunados y puede propagarse rápidamente en comunidades con baja cobertura de inmunización.

PUBLICIDAD

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 díasdespués del contagio. El cuadro clínico inicia con fiebre alta, tos seca, secreción nasal y enrojecimiento ocular. Un signo característico son las manchas blancas en la cara interna de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik, que aparecen antes de la erupción cutánea. Esta erupción comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

El sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y diarrea severa, especialmente en niños pequeños y personas inmunodeprimidas. Ante fiebre alta y manchas en la piel, se recomienda buscar atención médica inmediata.

PUBLICIDAD

El sarampión se transmite por el aire, presenta fiebre alta, tos seca, manchas de Koplik y erupción cutánea, y puede causar neumonía, encefalitis y diarrea severa. EFE/ Javier Aparicio

Enfermedad febril eruptiva mantiene seis semanas a la alza

De forma paralela, las autoridades de salud mantienen un monitoreo amplio sobre otras enfermedades eruptivas que han registrado un comportamiento sostenido al alza durante las últimas seis semanas. La red nacional de salud ha registrado un total de 682 casos, sin detallar la edad de los pacientes atendidos.

Actualmente, las enfermedades eruptivas más comunes entre menores de edad son la varicela, la rubéola y el sarampión, todas prevenibles mediante la vacunación oportuna.