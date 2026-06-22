Nicaragua

Disparan y matan a una nicaragüense de 38 años en una balacera en Canóvanas, Puerto Rico

Donett M. Garth Durán recibió un tiro en la cabeza; en la escena hallaron 86 casquillos y la Policía investiga si fue el blanco del ataque

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Mujer tomando una selfie en un espejo, viste camiseta de béisbol "Nicaragua" y gorra azul; detrás de ella se refleja un coche de policía de Puerto Rico.
Una mujer sonriente se fotografía frente a un espejo, mostrando su camiseta de Nicaragua y reflejando en el cristal una patrulla de la policía de Puerto Rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de Donett M. Garth Durán ha dejado una estela de incertidumbre y conmoción en Puerto Rico. La mujer, de 38 años y originaria de Nicaragua, falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante una balacera en la madrugada del sábado, en el sector Monte Verde de Canóvanas, según informó el periódico 100% Noticias.

Su caso se suma a una serie de incidentes que han puesto en alerta tanto a la comunidad local como a las autoridades.

La investigación permanece abierta, ya que los agentes intentan determinar si Garth Durán era realmente el blanco del ataque o si quedó atrapada en un fuego cruzado destinado a otra persona. Este tipo de interrogantes refleja una preocupación creciente en Puerto Rico por la frecuencia de hechos violentos en los que personas ajenas a conflictos terminan perdiendo la vida.

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Durante la madrugada, una llamada al 9-1-1 alertó sobre una serie de detonaciones en la calle 17 del barrio San Isidro. Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de la víctima junto a un vehículo Hyundai Kona negro. En la escena se recuperaron 86 casquillos de bala de diferentes calibres, lo que evidencia la magnitud y violencia del tiroteo.

De acuerdo a la nota, testigos indicaron que la mujer no estaba sola. Su pareja logró esconderse y sobrevivió al ataque, por lo que fue entrevistado por la Policía como parte de las diligencias para reconstruir lo ocurrido. Datos preliminares señalan que Garth Durán no tenía antecedentes criminales, lo que fortalece la hipótesis de que fue una víctima circunstancial y no el objetivo principal de los atacantes.

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Calle residencial con un vehículo Hyundai Kona negro y la puerta del conductor abierta, acordonado por cinta policial; agentes de policía inspeccionan casquillos de bala marcados.
La policía investiga una escena de crimen con un vehículo y casquillos de bala marcados en el sector Monte Verde de Canóvanas, Puerto Rico, durante la madrugada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han planteado la posibilidad de que el incidente esté relacionado con disputas entre organizaciones rivales. “Por la escena que trabajamos entendemos que pudo haber estado operando alguna organización en el lugar. No descartamos tampoco que se esté dando por alguna guerra entre grupos rivales”, señalaron los investigadores.

Contexto de otros ataques similares en Puerto Rico

En los últimos años, Puerto Rico ha registrado varios casos en los que balaceras dejan víctimas inocentes. En enero pasado, un adolescente perdió la vida en un tiroteo en Carolina mientras se dirigía a un comercio local. El año anterior, una mujer murió en San Juan durante un enfrentamiento entre bandas, pese a no estar vinculada con los hechos.

Estos episodios reflejan un patrón en el que la violencia armada alcanza a personas que simplemente se encuentran en el lugar y momento equivocados. Las autoridades han intensificado los operativos y la recolección de testimonios para evitar que más familias sufran pérdidas similares.

En el caso de Garth Durán, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina tomaron declaraciones a familiares, incluyendo a un hermano y una sobrina, en busca de pistas que permitan esclarecer el motivo del ataque y la posible relación de la víctima con los involucrados.

Calle nocturna mojada con cinta policial amarilla, un patrullero con luces rojas y azules, varias farolas, edificios y siluetas de personas.
La imagen muestra una calle del barrio San Isidro en Puerto Rico de noche, con el asfalto mojado y el acceso bloqueado por una cinta policial amarilla delante de un patrullero con luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, no se han efectuado arrestos directamente vinculados al crimen. La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y continúa recabando pruebas para identificar a los responsables y aclarar si la mujer fue víctima colateral de una disputa entre grupos criminales.

Este hecho vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en los barrios de Puerto Rico y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección de la ciudadanía ante la escalada de violencia armada.

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