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Tres historias de fanáticos en Argentina-Austria: de los mexicanos que aman a Messi al sueño de una pareja cubana en el Mundial

Infobae dialogó con los hinchas en la previa al segundo partido de la Selección

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La emoción de un fanático en la previa del partido ante Austria

(Desde Estados Unidos) La selección argentina afrontó un nuevo desafío en su camino en la Copa del Mundo 2026 y en la previa del partido ante Austria, en Dallas, miles de fanáticos vestidos con los colores albicelestes coparon el estadio y en las inmediaciones, algunos de ellos compartieron sus historias con Infobae.

Uno de los simpatizantes que viajaron a los Estados Unidos para alentar a la Scaloneta en la búsqueda de la cuarta estrella llegó desde La Pampa y se emocionó al contarle a este medio que es su primera Copa del Mundo fuera del país, ya que estuvo presente en el torneo organizado por Argentina en 1978 y hasta presenció un partido en Córdoba.

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Pablo Fernández, tal como se presentó, no pudo ocultar su emoción y su voz se quebró al hablar sobre lo que significa ver el Mundial junto a su familia: “La verdad es que estoy muy contento. Pudimos hacer el viaje en familia. Faltó un integrante, pero bueno, estoy feliz”, comenzó. Esa persona que faltaba es su hijo, quien se quedó para hacer la pretemporada en un equipo de fútbol, por lo que debió quedarse en Argentina. De ahí las lágrimas al recordarlo.

Estos aficionados no ocultaron su pasión por Argentina y Messi en la Copa del Mundo y sienten que serán campeones otra vez

Otra pareja que se acercó a dialogar en los accesos al estadio portaba un cartel dedicado a Lionel Messi y sorprendieron al contarle a este medio que son mexicanos, pero fanáticos del capitán argentino y, por supuesto de la Selección. “Venimos desde México y venimos apoyando obviamente a Messi y a la Argentina. Es nuestra primera vez en un Mundial y nuestra primera vez viendo a Messi. Entonces estamos super emocionados y el cartel hace referencia a todas las alegrías que nos ha dado Leo a través de su carrera”, dijeron.

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“Messi ha tenido grandes noches, grandes momentos, finales épicos que ningún otro jugador del mundo nos los ha dado. Lo seguimos, pues principalmente desde el Barcelona, donde tuvo sus mayores momentos y ahora después en el PSG, en el Inter de Miami y también con la Selección. Y estamos muy emocionados, ilusionados por estar aquí, aquí en este día y esperemos lo mejor para Argentina y para Messi en este Mundial. Mi pronóstico el día de hoy para la final va a ser Argentina-España y por eso esa final en Qatar de la finalísima se suspendió. Se suspendió por algo, por las coincidencias de la vida, del destino, esa final se suspendió y para mí va a ser la final del mundo España contra Argentina”, completaron.

Por último, una pareja de cubanos reflejó su alegría de lucir la camiseta celeste y blanca y afirmaron que en la isla caribeña tienen dos amantes de Argentina. “Yo empecé a ver el fútbol por Messi. Yo soy cubano, pero soy fanático del Barça desde que tengo unos diez años, así que llevo veinte viendo a Messi. Y esta es la primera y última vez que voy a ver a Messi, así que era la oportunidad de una vez en la vida”, expresó Idonis.

“Yo en realidad creo que Argentina está top tres ahora mismo, fácilmente. Muchos lo estaban subestimando el inicio del mundial, pero cuando tú ves el primer partido y ves la forma que todavía Messi está en la cancha, muchos se piensan que está retirado. Y ese hat-trick (ante Argelia) fue un golpe encima de la mesa. Los que somos seguidores de Leo sabemos que él caminando va a ser mejor que cualquiera en su prime”, completó.

Dos cubanos viajaron al Mundial para cumplir el sueño de ver a Lionel Messi y a la Selección Argentina

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