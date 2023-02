Eduardo Duhalde lanzará un espacio para competir en Buenos Aires: “Los países no tienen fondo, no paran de caer”

Eduardo Duhalde (Gustavo Gavotti)

Eduardo Duhalde volvió a recorrer el espinal político con la mirada puesta en la provincia de Buenos Aires. En los próximos días lanzará “Peronismo Digital”, una agrupación que busca captar voluntades y seguidores en las redes y, para marzo, hará la presentación presencial.

En paralelo, comenzó el armado con diferentes sectores tanto del peronismo como de otras fuerzas para armar una “gran coalición” que disputará las elecciones, aunque el ex presidente no disputará ningún cargo.

“Mi idea es pacificar”, repite Duhalde en sus oficinas a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Asegura que está todo paralizado, que habló varias veces con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner y que la pelea entre la Vicepresidenta y Mauricio Macri “es una pelea entre políticos ricos”.

-¿Comenzó un nuevo armando político?

-Sí, con la mirada puesta en la provincia de Buenos Aires. Estamos llevando adelante un doble armado. Por un lado, una coalición bonaerense hablando con todos los partidos nacionales. El viernes hablé con el presidente de la UCR -Gerardo Morales-. Siempre hubo una coalición en la provincia. Desde el 1983 cuando ganaron los radicales con Alejandro Armendariz fue una coalición. En 1991 firmamos un compromiso ético de 10 puntos y la mitad de la gobernanza fue para la oposición. El control de los fondos tiene que estar en manos de la oposición.

-¿Esto es posible en medio de una grieta y una política de cancelación del oponente?

-Hoy están todos peleados y mi idea es lo que hice siempre: pacificar. La provincia es un reflejo de lo que pasa en la Nación, pero también en la región y en el mundo. Yo he sido un pacificador desde que fui intendente. Hay que conformar una gran comunidad que tenga como objetivo gobernar y construir. Enseño gobernanza en la universidad Camilo Cela, en España, esa es mi especialidad y ahí enseño la idea de la conformación de esa comunidad con la idea de pacificar. Por eso yo hablo con todos.

-¿Con Cristina Kirchner y Alberto Fernández habla?

-Sí, hablo con todos. Con Cristina Kirchner debe ser la persona con la que más desencuentros tuve en la política, pero desde que es Vicepresidenta me reuní tres veces. Hay que entender que si nos seguimos peleando vamos a seguir cayendo, y los países no tienen fondo, no paran de caer.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Franco Fafasuli)

-Ahora que está lanzando el Peronismo Digital con presencia en todas las redes, ¿cómo observa a los jóvenes?

-Los jóvenes no le prestan atención a la política y tienen razón. El problema es que ninguno puso el eje en la producción. Los partidos están desapareciendo, son viejos. Del justicialismo queda la producción, nosotros convocamos a esos y no nos peleamos con el resto.

-¿Esa frustración de la política es la que hace crecer a los sectores libertarios?

-No los tengo tan estudiados a los libertarios, pero escucho lo que proponen y no me queda claro dónde se aplica. Por ejemplo, nunca escuché al referente de ese sector -por Javier Milei- decir en qué lugar sucede lo que propone. Propone eliminar el salario mínimo y hasta en los Estados Unidos hay salario mínimo.

-¿El armado es solo bonaerense o apunta a algo nacional?

-Es para la provincia de Buenos Aires. Estuve reunido con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que viene haciendo cosas increíbles en la provincia y se lo expliqué. Y así lo hago con todos porque todos van a venir a Buenos Aires a hacer campaña. A mi no me interesa quién sea presidente, me interesa que sea una gran coalición. Hoy está todo trabado, no funcionada nada y no se respeta nada. La Constitución, a los municipios, nada.

-¿En este armado usted está pensando ser candidato a algo?

-No voy a ocupar ningún cargo nunca más. No es mi interés, pero sí pongo condiciones como siempre lo he hecho,. La primera es eliminar la corrupción y la segunda es que quien gobierna no controla

-Los dos referentes de la política nacional hoy son Mauricio Macri y Cristina Kirchner. ¿Creen que deberían competir entre ellos en la próxima elección?

-No. Ese es un enfrentamiento entre políticos ricos. Es parte de la pelea y hay que salir de la pelea. Hay que “mandelizar”. Mandela fue el último gran dirigente pacificador, por esto trayendo un busto de Mandela para colocar en Lomas de Zamora, la ciudad de la paz.

