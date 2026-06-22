El agro centroamericano gana peso regional, pero solo 15% de los productores accede a crédito formal

El sector agropecuario centroamericano creció 17.3% entre 2016 y 2023, por encima del promedio mundial de 14.1%, y elevó la integración comercial regional: el 25% de las compras y el 29% de las exportaciones del sector se realizan dentro de Centroamérica, según detalla el informe Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas.
El documento publicado por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, destaca que Guatemala, Honduras y Nicaragua, la actividad agropecuaria representa una parte alta del producto interno bruto y del empleo.
PUBLICIDAD
De acuerdo al informe, más del 80% de las explotaciones son familiares, aunque su acceso a la tierra y a servicios clave sigue siendo limitado frente a las grandes empresas del sector.
La región registra altos rendimientos en raíces, tubérculos, frutas y huevos. En raíces y tubérculos, la productividad supera en 68% la media global. Nicaragua y Guatemala sumaron aumentos de hasta 20% en sus volúmenes de producción y afianzaron su peso en la exportación de ciertos rubros.
Empleo rural, financiamiento y brechas productivas
El comercio intrarregional del agro representa una proporción alta del total de ventas y compras del sector. Eso le permite a la región amortiguar parte de los efectos de las fluctuaciones internacionales.
PUBLICIDAD
Más del 80% del empleo rural se concentra en actividades de baja productividad. Los salarios siguen bajos, mientras que la migración y el envejecimiento de la población agrícola, sumados a una edad media de 55 años en la agricultura familiar, limitan la innovación y la renovación generacional.
El acceso al financiamiento formal sigue entre las principales barreras: apenas 15% de los productores obtiene crédito y las tasas de interés pueden superar el 30% anual. Esa restricción dificulta la inversión en innovación y la adopción de prácticas más sustentable, señala el documento.
Acceso a tecnología y conectividad rural
La brecha tecnológica es marcada. Los servicios de asistencia técnica, el crédito y los sistemas modernos de riego solo llegan a una proporción minoritaria de las explotaciones familiares.
PUBLICIDAD
El estudio indica que el acceso a internet en zonas rurales varía entre 25 y 39%, por debajo del promedio regional. Eso limita tanto la capacitación como la incorporación de soluciones digitales en las tareas agrícolas y reduce las oportunidades de acceder a mercados más amplios.
El gasto en investigación y desarrollo agropecuario se mantiene bajo, con excepciones como Panamá y Costa Rica, donde representa una proporción mayor del gasto sectorial.
Presión ambiental y respuestas para la sostenibilidad
El uso intensivo de recursos naturales, en especial suelos y agua, incrementó la vulnerabilidad ambiental de la región. La prevalencia de la agricultura de secano y la presión sobre ecosistemas clave expusieron a los países a sequías e inundaciones recurrentes, con impacto sobre la estabilidad productiva y los ingresos rurales.
PUBLICIDAD
Para mitigar esos riesgos, se promueven estrategias como la diversificación productiva, la cosecha de agua y el manejo integrado de recursos, junto con incentivos por resultados y pagos por servicios ambientales.
Países como México, Costa Rica, Chile y Panamá avanzaron en la implementación de esos modelos, orientados a equilibrar productividad y cuidado ambiental.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD