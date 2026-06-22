El agro centroamericano gana peso regional, pero solo 15% de los productores accede a crédito formal

Campesinos trabajan en sus parcelas en la zona de Tierra Blanca de Cartago al este de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

El sector agropecuario centroamericano creció 17.3% entre 2016 y 2023, por encima del promedio mundial de 14.1%, y elevó la integración comercial regional: el 25% de las compras y el 29% de las exportaciones del sector se realizan dentro de Centroamérica, según detalla el informe Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas.

El documento publicado por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, destaca que Guatemala, Honduras y Nicaragua, la actividad agropecuaria representa una parte alta del producto interno bruto y del empleo.

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De acuerdo al informe, más del 80% de las explotaciones son familiares, aunque su acceso a la tierra y a servicios clave sigue siendo limitado frente a las grandes empresas del sector.

La región registra altos rendimientos en raíces, tubérculos, frutas y huevos. En raíces y tubérculos, la productividad supera en 68% la media global. Nicaragua y Guatemala sumaron aumentos de hasta 20% en sus volúmenes de producción y afianzaron su peso en la exportación de ciertos rubros.

Empleo rural, financiamiento y brechas productivas

El comercio intrarregional del agro representa una proporción alta del total de ventas y compras del sector. Eso le permite a la región amortiguar parte de los efectos de las fluctuaciones internacionales.

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Más del 80% del empleo rural se concentra en actividades de baja productividad. Los salarios siguen bajos, mientras que la migración y el envejecimiento de la población agrícola, sumados a una edad media de 55 años en la agricultura familiar, limitan la innovación y la renovación generacional.

El acceso al financiamiento formal sigue entre las principales barreras: apenas 15% de los productores obtiene crédito y las tasas de interés pueden superar el 30% anual. Esa restricción dificulta la inversión en innovación y la adopción de prácticas más sustentable, señala el documento.

Un hombre carga un costal de cebollas en la zona agrícola Tierra Blanca de Cartago, al este de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Acceso a tecnología y conectividad rural

La brecha tecnológica es marcada. Los servicios de asistencia técnica, el crédito y los sistemas modernos de riego solo llegan a una proporción minoritaria de las explotaciones familiares.

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El estudio indica que el acceso a internet en zonas rurales varía entre 25 y 39%, por debajo del promedio regional. Eso limita tanto la capacitación como la incorporación de soluciones digitales en las tareas agrícolas y reduce las oportunidades de acceder a mercados más amplios.

El gasto en investigación y desarrollo agropecuario se mantiene bajo, con excepciones como Panamá y Costa Rica, donde representa una proporción mayor del gasto sectorial.

Presión ambiental y respuestas para la sostenibilidad

El uso intensivo de recursos naturales, en especial suelos y agua, incrementó la vulnerabilidad ambiental de la región. La prevalencia de la agricultura de secano y la presión sobre ecosistemas clave expusieron a los países a sequías e inundaciones recurrentes, con impacto sobre la estabilidad productiva y los ingresos rurales.

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Agricultores atomizan un cultivo de zanahorias el 3 de septiembre de 2020, en una finca en Prusia de Cartago (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Para mitigar esos riesgos, se promueven estrategias como la diversificación productiva, la cosecha de agua y el manejo integrado de recursos, junto con incentivos por resultados y pagos por servicios ambientales.

Países como México, Costa Rica, Chile y Panamá avanzaron en la implementación de esos modelos, orientados a equilibrar productividad y cuidado ambiental.