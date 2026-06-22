El Salvador

Ocean Network Express retoma operaciones en Acajutla, El Salvador, tras cuatro años y abre una ruta directa desde Los Ángeles

La naviera, entre las seis mayores del mundo, iniciará una frecuencia semanal al puerto salvadoreño, en una conexión que elimina escalas en México o Panamá y mejora los tiempos para importadores y exportadores

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Ocean Network Express reactivó sus operaciones en Acajutla después de cuatro años de ausencia y actores del sector lo interpretan como una señal de confianza en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Ocean Network Express reactivó sus operaciones en Acajutla después de cuatro años de ausencia y actores del sector lo interpretan como una señal de confianza en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La llegada de Ocean Network Express al puerto de Acajutla marca un hito para la logística de El Salvador y señala un cambio de escala en la integración del país a las principales rutas marítimas internacionales.

La reactivación de las operaciones de esta naviera, considerada entre las seis más grandes del mundo, es interpretada por actores del sector como una muestra clara de confianza internacional en la gestión y capacidades portuarias salvadoreñas.

Así lo expuso Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico, durante una entrevista en Diálogo, al detallar el impacto de la decisión y los factores que la hicieron posible.

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Ocean Network Express, conocida por la sigla ONE, opera más de 230 barcos y conecta con 200 de los principales puertos del mundo. Su plantilla supera los 14 mil empleados y la compañía se especializa en el manejo de grandes volúmenes de contenedores, especialmente refrigerados, lo que la convierte en un actor estratégico para el comercio internacional de bienes perecederos.

El retorno de ONE a Acajutla ocurre tras cuatro años de ausencia. Canto explicó que la decisión de regresar a El Salvador responde a un conjunto de factores positivos identificados por la naviera.

En primer lugar, mencionó el crecimiento económico nacional, que ha incrementado el potencial de negocios para las grandes operadoras logísticas.

En segundo lugar, subrayó la mejora en la operatividad y seguridad del puerto, que ha sido fundamental para recuperar la confianza de las grandes empresas navieras. “Vieron que hay mayor potencial de negocios y que el puerto está funcionando bien”, detalló el gerente.

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Un aspecto destacado por Luis Canto es que la llegada de Ocean Network Express supone la apertura de una ruta directa desde Los Ángeles, California, hacia Acajutla. Esta conexión evita las escalas intermedias habituales en México o Panamá, que antes prolongaban los tiempos de tránsito y complicaban las cadenas logísticas tanto para importadores como para exportadores. “Ahora hay una conexión directa ya desde Estados Unidos con el puerto de Acajutla”, remarcó el directivo.

La ruta directa de Ocean Network Express entre Los Ángeles y Acajutla elimina escalas en México o Panamá y reduce tiempos de tránsito para importadores y exportadores. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La ruta directa de Ocean Network Express entre Los Ángeles y Acajutla elimina escalas en México o Panamá y reduce tiempos de tránsito para importadores y exportadores. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La frecuencia de la operación es semanal, con arribos programados todos los domingos a las 3:00pm. La puntualidad y regularidad son valoradas por los usuarios del sistema portuario, pues permiten planificar mejor los envíos y recepciones de carga.

Además, la especialización de ONE en contenedores refrigerados amplía las posibilidades para la exportación de alimentos, productos farmacéuticos y otros bienes sensibles a la temperatura, generando oportunidades para el sector agroindustrial y de manufactura local.

Impactos en la competitividad y conectividad comercial

La incorporación de Ocean Network Express al circuito logístico salvadoreño mejora de forma significativa las rutas estratégicas disponibles para importadores y exportadores. El acceso a una ruta directa con Estados Unidos reduce tiempos de tránsito, simplifica la operación aduanera y logística, y elimina escalas costosas y demoradas que eran frecuentes en el pasado.

Luis Canto subrayó que esta nueva conectividad fomenta la competencia en precios dentro del transporte marítimo. Esto puede traducirse en productos salvadoreños más competitivos en mercados internacionales, así como menores costos para la importación de bienes de consumo, maquinaria o insumos industriales.

La presencia de una naviera de la magnitud de ONE refuerza la imagen de El Salvador como un país abierto a la inversión y con capacidad para integrarse a las cadenas globales de suministro. La versatilidad de conexiones con grandes hubs logísticos como Los Ángeles, además de fortalecer el vínculo con Estados Unidos, abre oportunidades hacia Asia y otros mercados estratégicos.

Canto remarcó que este avance en conectividad y logística no solo responde a la modernización portuaria, sino que impulsa la competitividad de la economía salvadoreña en su conjunto. El acceso a rutas directas, la reducción de tiempos y la mejora en servicios permiten al país posicionarse mejor frente a sus vecinos y atraer a nuevos actores del comercio internacional.

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