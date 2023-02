Mauricio Macri visitó La Pampa para apoyar al candidato del PRO y apuntó contra el Gobierno: “Es la peor versión del peronismo”

Mauricio Macri llegó a La Pampa para apoyar al candidato del PRO a gobernador Martin Maquieyra

El PRO y la UCR inaugurarán el próximo 12 de febrero una competencia interna, en el marco de la pelea que encabezan por liderar Juntos por el Cambio en los comicios de este 2023. Será en la provincia de La Pampa, donde el radical Martin Berhongaray y el referente del partido amarillo Martin Maquieyra se medirán en un elección no obligatoria para conseguir el candidato que enfrentará a Sergio Ziliotto. Es por eso que este sábado llegó Mauricio Macri a la provincia para apoyar al representante de su espacio y aprovechó para lanzar críticas al Gobierno.

“A pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, Argentina tiene un enorme futuro. Estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo, pero vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015″, expresó el ex presidente durante la recorrida que encabezó en Santa Rosa junto con Maquieyra.

Durante la caminata por el centro de la ciudad, desde la Plaza San Martín hasta el local del PRO y en el trayecto conversó con vecinos y comerciantes, Macri le pidió a pampeanos que “se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín para gobernador y Cato para intendente es exactamente eso. No van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas”.

“Es importantísima la visita de Mauricio en La Pampa. Que nos acompañe y nos dé empuje nos llena de fuerzas para que La Pampa cambie. Este 12 de febrero tenemos una gran oportunidad de que La Pampa vuelva a tener trabajo, salud y educación”, agregó Maquieyra.

Macri dijo que La Pampa "siempre ha sido una provincia que ha transmitido sensatez" pero que "tiene que animarse a un cambio profundo"

La Pampa será la provincia encargada de abrir el calendario electoral con una Primaria Abierta y Simultánea pero no obligatoria. Ese dato es el que genera una expectativa fuerte en Juntos por el Cambio, ya que se espera que participe entre un 10% y 15% del electorado y, además, no descartan que el Frente de Todos introduzca su aparato para favorecer al candidato con el que prefieren pelear en las generales del 14 de mayo.

En diciembre del año pasado seis partidos políticos presentaron sus listas para competir en las elecciones provinciales. Solo el Frente Juntos por el Cambio (JxC) irá a una competencia interna real en las PASO, ya que las otras cinco listas tienen fórmula única.

Te puede interesar: Martín Maquieyra, el candidato del PRO que busca ganar en territorio peronista: “El pampeano está cambiando su forma de votar”

Según pudo saber Infobae, además de Macri, Maquieyra espera la visita de Patricia Bullrich el próximo lunes y el martes llegará María Eugenia Vidal. De este modo, logrará la visita de todos los líderes del espacio.

Horacio Rodríguez Larreta en la última visita que hizo a La Pampa para apoyar la candidatura de Martin Maquieyra

En la última entrevista que brindó a este medio, Maquieyra se mostró esperanzado con la posibilidad de lograr un triunfo en estas elecciones: “Siempre ha gobernado el peronismo. Incluso han ganado siempre las elecciones legislativas, pero en todos estos años estamos teniendo mejores resultados. En 2017 estuvimos muy cerca de haber ganado, por 80 votos perdimos”.

“En el 2021 hicimos una elección histórica, donde yo fui de candidato a diputado e iba con un senador radical y logramos ganar la provincia por primera vez en la historia. Eso nos abre una posibilidad real de ganar, en este caso, las ejecutivas en la elección de mayo. Por eso estamos con muchas ganas, metiéndole muchos kilómetros y escucha a los pampeanos”, agregó.

Los referentes de la UCR también harán su despliegue en La Pampa. Para el cierre de campaña del próximo 9 de febrero, Berhongaray espera la llegada de las autoridades del Comité Nacional: Morales y Martín Lousteau. Además, sumó el apoyo de unos 20 intendentes de la oposición, de los candidatos a intendentes, concejales y otros correligionarios locales.

Martín Berhongaray, candidato de la UCR en La Pampa

“No tengo dudas de que el intenso trabajo que venimos desarrollando va dar sus frutos, pero fundamentalmente el trabajo que hemos realizado todos estos años, donde recorrí con intensidad la provincia. La conozco como muy pocos, conozco las problemáticas y necesidades. El pampeano me conoce bien, sabe que soy una persona honesta y comprometida, muy respetado por todos por la seriedad con que trabajo”, expresó el candidato radical en diálogo con Infobae.

Por último, Berhongaray destacó su trabajo como diputado: “Siendo legislador provincial todos los años he sido no sólo el que más proyectos ha presentado sino también el que año tras año más leyes ha conseguido que le aprueben. Eso habla de mi vocación incansable por generar los entendimientos detrás de la necesidad de resolver los graves problemas que tenemos, que es lo que le falta a la política nacional. Por ese respeto, en cada casa me reciben mucha calidez y hospitalidad”.

Seguir leyendo: