Los movimientos sociales aceleran su armado electoral: sector por sector, a quién apoyarían en una PASO del peronismo

Los movimientos sociales aceleran su armado electoral

El anuncio de Juan Grabois de presentarse a una interna dentro del Frente de todos para disputarle la candidatura presidencial a Alberto Fernández abrió un fuerte debate dentro de los movimientos sociales oficialistas que hasta ahora no salió a la luz.

“En los próximos días voy a anunciar mi precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos. El candidato voy a ser yo, pero si decide presentarse otro candidato de esta generación, que acepte nuestras propuesta, nuestro programa y mide mejor que yo, me bajo”, le dijo de manera exclusiva el líder del Movimiento de trabajadores Excluidos (MTE) a Infobae y reafirmó que para él ese otro candidato es el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

De Pedro -hasta ahora- no anunció públicamente su intención de disputarle, desde el kirchnerismo, una interna a Fernández, que busca ser reelecto. Un as en la manga que es tema de debate de cara a las elecciones generales de este año.

Dentro de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la pretendida organización sindical que agrupa a la mayoría de los movimientos que abrevan en el oficialismo, las opiniones están divididas.

Las tres agrupaciones más numerosas, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Somos Barrios de Pie, apoyan sin fisuras al jefe de Estado. Dicho esto, hay que aclarar que varios dirigentes de peso del Evita observan con preocupación el desgaste de la figura presidencial. Por eso, también ven con buenos ojos la posibilidad de que algún gobernador -no adelantan nombres- surja como alternativa al primer mandatario.

En cambio, son tajantes con el espacio vinculado a La Cámpora, es decir a los hombres y mujeres más allegados a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ninguno de los tres espacios sociales nombrados apoyarían en una interna contra Alberto Fernández a Juan Grabois, también referente del Frente Patria Grande.

Tampoco jugarían sus fichas a la figura del ministro del Interior. En ambos escenarios respaldarán al Presidente o, en el hipotético caso de que no se presentara, al candidato que este designe y que los dirigentes sociales aspiran a influir para su nominación.

Alberto Fernández mantiene una excelente relación con la mayoría de los movimientos sociales. Nombró a varios de sus referentes en puestos claves de ministerios como Desarrollo Social

Fernández mantiene, al día de hoy, una relación de privilegio con los líderes sociales que son parte activa de la UTEP. De hecho, desde el comienzo de su mandato nombró, en cargos destacados en varias carteras, a referentes indiscutidos de esas organizaciones sociales. Es más, cambiaron los ministros, pero ellos siguen en sus puestos. Algunos de ellos son Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Eduardo de Petri, Ramona Fernanda Miño y Daniel Menéndez. Grabois no ingresa al círculo áulico de sus preferencia cuando convoca a reuniones en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Sí mantiene un trato discreto y que a veces se materializa en un café.

El Movimiento Evita no solo no apoya a Grabois en su apuesta interna, sino que anunciará el lanzamiento de su partido político propio: La Patria de los Comunes. En principio, la fecha es el 11 de marzo en un estadio de fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ferrocarril Oeste, Huracán o Vélez aparecen como opciones. Prometen que el acto será multitudinario y de fuerte contenido político.

Infobae ya adelantó que Pérsico, Navarro, Gildo Onorato y otros referente del Evita ajustan la arquitectura para el reconocimiento nacional La Patria de los Comunes, espacio desde el cual enfrentarán con candidatos propios a intendentes y gobernadores y harán fuerza para influir en la elección del candidato presidencial. La apuesta es un desafío también para el kirchnerismo y sobre todo para La Cámpora, con quien competirán en el territorio. También para Grabois, que ya cuenta, por ejemplo, con tres diputados nacionales que, por ahora, forman parte del bloque del Frente de Todos.

Así como la agrupación del diputado Máximo Kirchner y “Wado” de Pedro conquistaron intendencias como la de Quilmes, con Mayra Mendoza, el Evita, desde el Frente de Todos, impuso a Mariel Fernández como alcaldesa de Moreno. Ambas buscarán la reelección.

Cada uno de los dirigentes populares consultados por este medio, y que comprende a figuras de relieve de cada movimiento, aspiran, al menos, a dos posibilidades: si no hay PASO para la categoría a Presidente de la Nación, que el nombre surja por consenso entre todos los espacios para llegar fortalecidos a las elecciones. De todos modos proponen que haya internas.

Sí ven como imprescindible que se diriman el resto de las categorías, como la de intendentes y diputaciones, en internas. El Evita, desde La Patria de los Comunes, aspira a disputarle poder político a los alcaldes del conurbano bonaerense, sin importar si son peronistas u opositores. La Matanza, Vicente López, Lanús, Tres de Febrero y San Martín, son sus principales objetivos.

La ficha fuerte la jugarán en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires. La Matanza es conducida, con puño de hierro, por Fernando Espinoza, uno de los “barones del conurbano”. El Evita hará tallar a la diputada provincial del Frente de Todos Patricia “Colo” Cubría, la pareja de Emilio Pérsico. El dirigente social, además, es funcionario: ocupa la Secretaría de Economía Social en la cartera al mando de Victoria Tolosa Paz. Desde su área administra el programa más importante del ministerio, el Potenciar Trabajo.

Un encumbrado dirigente de esta organización, al ser consultado si el Evita apoyaría a Grabois ante una posible interna con Fernández, antes de decir que no, opinó desde su experiencia personal: “¡Esa interna no va a existir! Cristina nunca permitiría que alguien le quite su capital por izquierda”.

El 30 de noviembre de 2022, hace apenas dos meses, ante los primeros escarceos del líder del MTE de meterse de lleno en la carrera hacia la Casa Rosada, Pérsico celebró esa posibilidad: “Si Juan (Grabois) quiere ser presidente, yo lo apoyo. Me encanta que compañeros de organizaciones populares se metan en la política”. Y planteó: “El gran problema que tiene la política es el poder que tienen las organizaciones, que han crecido muchísimo”. En ese sentido, dijo a sus compañeros: “No militemos las diferencias, la grieta, militemos la unidad”. Si lo dijo con convicción o por compromiso, solo él lo sabe.

Lo cierto es que desde que Grabois anunció la posibilidad de jugar en la interna oficialista, el funcionario se mantiene en silencio y, desde el Evita, la cartas que muestran son otras. Y el lanzamiento de La Patria de los Comunes parece confirmarlo.

Juan Grabois anticipó que competiría en una PASO para presidente

El 14 de mayo pasado, durante la entrevista en vivo que el líder del Frente Patria Grande concedió a Infobae en el stand de la Feria del Libro, ya se había expresado sobre sus preferencias electorales para este año: “El mejor candidato para enfrentar a la derecha concentrada es ‘Wado’”.

—¿Si hoy fuesen las elecciones PASO, votarías a Alberto Fernández o a Cristina Fernández?, le pregunto este cronista.

—Votaría a Cristina. Yo no creo que haya unas PASO entre Alberto y Cristina. Aunque tengo muchas diferencias con ella. Aunque nosotros no fuimos parte de los Gobiernos de Cristina, aunque cuando nosotros definimos acompañarla en el momento dónde arreciaba la persecución contra ella, contra Lula, contra Evo, contra Correa dijimos Cristina sí, pero erradicando la corrupción y erradicando esa cierta insensibilidad y esa soberbia de pensar que todos los problemas estaban resueltos. (…) Cristina hizo muchas cosas buenas por el país, le faltaron muchas por hacer y también durante su gobierno pasaron cosas malas, pero desde luego que estamos más cerca, en el Frente Patria Grande, al que pertenezco, de Cristina que de las enunciaciones de Alberto.

Hasta ahora, la visión que no habría una interna ente el Presidente y su Vicepresidenta, fue acertada.

Así como hay espacios dentro de la UTEP que no apoyan a Grabois en una presunta interna con Alberto Fernández, hay organizaciones que sí lo hacen. Entre ellas el Frente Popular Darío Santillán, que conduce la militante feminista Dina Sánchez.

Desde un sector del Movimiento Evita creen que la interna entre Alberto Fernández y Juan Grabois "no se va a dar" porque la ex mandataria no permitirá que le quiten espacio "por izquierda" (NA)

Si bien para esta nota se expresaron los principales dirigentes de las organizaciones sociales, las bases, los militantes que las conforman, y que son cientos de miles, no necesariamente seguirán la conducta que adopten los referentes de cada espacio. De hecho, Grabois tiene un ascendente importante entre ellos. Sin ir más lejos, fue quien se presentó ante los tribunales de Comodoro Py para litigar contra el ministerio de Desarrollo Social por miles de bajas del programa Potenciar Trabajo que Tolosa Paz realizó por supuestas incompatibilidades. La mayoría de sus representados no son del MTE, sino del Evita, de Somos Barrios de Pie y hasta de la Unidad Piquetera.

Fue también Grabois quien habló con Alberto Fernández en la residencia presidencial de Chapadmalal, a principios de enero, para que se extienda el plazo de la validación virtual que deben hacer los beneficiarios del Potenciar Trabajos después de conocerse que más de ciento cincuenta y cinco mil aún no lo hicieron.

Según le confió el dirigente a Infobae, el mandatario se comprometió a que “ningún titular de Potenciar Trabajo que este en condiciones va a ser dado de baja”. Ese diálogo lo mantuvo el mismo día en que ambos hablaron de la interna presidencial y de la aspiración de Juan Grabois de enfrentarlo si el candidato del kirchnerismo no es “Wado” u otro político de su generación que sostenga un acuerdo programático que incluya la ley de Tierra Techo y Trabajo, el monotributo gratuito para los trabajadores informales y, entre otros puntos, la generación de un millón de lotes productivos para pequeños productores.