Juan Grabois aseguró que será candidato a Presidente si Wado De Pedro no se presenta en las PASO del Frente de Todos

Eduardo Wado De Pedro y Juan Grabois sonríen durante un acto partidario

Juan Grabois decidió que le competirá de igual a Alberto Fernández en elecciones PASO del Frente de Todos la candidatura presidencial del Frente de Todos. La novedad no toma de sorpresa a la Casa Rosada. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) lo habló con el propio Jefe de Estado en la residencia marplatense de Chapadmalal. Así se lo confirmo de manera exclusiva a Infobae el propio referente del Frente Patria Grande. Lo hará si el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, un funcionario del gabinete nacional alineado, con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, baja su precandidatura presidencial, que aún no fue oficializada.

“En los próximos días voy a anunciar mi precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos. El candidato voy a ser yo, pero si decide presentarse otro candidato de esta generación, que acepte nuestras propuesta, nuestro programa y mide mejor que yo, me bajo”, le adelantó Grabois a este medio y aclaró que, hasta ahora, ese otro candidato sería “Wado” de Pedro.

Te puede interesar: “El hombre que pusimos en la Casa Rosada nos ilusionó y hoy tenemos más pobres”

Justamente Grabois y el ministro del Interior compartirán hoy en el Teatro Verdi de Trelew la sexta Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, una iniciativa ambos vienen llevando adelante en distintas ciudades del país desde hace varios meses. En esta ocasión, será Grabois quien coordine presencialmente la actividad, mientras De Pedro participará de forma virtual: se espera que envíe un mensaje grabado.

Sergio Massa y Alberto Fernández charlan durante un encuentro en Casa Rosada (Foto: Presidencia)

—¿Y qué sucede si en el Frente de Todos no hay elecciones PASO para la categoría de Presidente?, le preguntó este medio a Grabois.

—En ese caso el Frente Patria Grande irá por afuera del Frente de Todos. Nosotros no vamos a aceptar como candidatos del oficialismo a Alberto Fernández o a (Sergio) Massa. Si no nos dan las PASO, y yo no llegara a segunda vuelta y sí Alberto Fernández, apoyaríamos al Presidente siempre y cuando firmamos un acuerdo programático que incluya la ley de Tierra, Techo y Trabajo, el monotributo gratuito para los trabajadores informales y, entre otros puntos, la generación de un millón de lotes productivos para pequeños productores.

—¿Y esto usted ya lo habló con el Presidente, y si es así dónde?

—Sí. Lo hablé en la residencia presidencial de Chapadmalal. No voy a contar lo que me dijo él, pero sí lo que le dije yo, que es lo que te estoy diciendo. Voy a ser precandidato presidencial en la interna del Frente de Todos y estoy dispuesto a enfrentarme y en condiciones de ganarle, a cualquier otro precandidato.

—¿Habló del tema con Cristina Fernández de Kirchner?

—Sí. Lo hable con ella. Lo hablé con todo el mundo y todos, incluida Cristina, están de acuerdo.

Grabois es taxativo cuando habla. Lo hace me manera clara y sencilla para que no existan confusiones y que su mensaje llegue concreto y sin doble interpretación.

“En los próximos días voy a anunciar mi precandidatura presidencial para competir en las PASO del Frente de Todos. El candidato voy a ser yo, pero si decide presentarse otro candidato de esta generación, que acepte nuestras propuesta y mide mejor que yo, me bajo”, asegura Juan Grabois, que piensa en Wado de Pedro como alternativa

“De una vez por todas hay que debatir sin agresión. El Frente de Todos es una coalición con diferencias muy importantes. Massa, Cristina, Alberto, Grabois, somos una limitación valida contra la derecha ‘bolsonarista’ que en nuestro país expresa el macrismo. Nosotros nos oponemos a eso. El Frente de Todos debe ganarle a la derecha idiótica, para eso debemos llegar sin conflictos internos; con reglas de juego civilizadas, aunque cuesta”, afirma el dirigente del Frente Patria Grande, su espacio político que, por ejemplo, en la Cámara Baja tiene tres diputados nacionales -Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli- que por ahora siguen integrando la bancada del oficialismo.

“Si hay PASO y pierdo, cosa que no creo que suceda, apoyo al ganador, siempre y cuando, como ya lo dije antes, firme un acuerdo programático que incluya la ley de Tierra, Techo y Trabajo, que en uno de sus puntos prevé el Salario Básico Universal y ese acuerdo debe ser firmado”.

Sobre sus viajes a las principales capitales del país con el ministro De Pedro, asegura que las realiza porque ambos coinciden en planificar un “Plan Quinquenal para la Argentina”. “Hay que planificar de abajo hacia arriba el desarrollo integral del país incluyendo la experiencia y conocimiento de la comunidad organizada”, sostiene y recuerda que en cada uno de esos encuentros, “como las asambleas anteriores que se realizaron con gran participación en Tucumán, Corrientes, Gualeguaychú, Catamarca y Chaco, llevo siempre el mensaje de unidad, tierra, techo y trabajo”.

Durante la larga entrevista con Infobae el dirigente social, que a fines de diciembre realizó un acampe frente a la casa del magnate inglés Joe Lewis, en las inmediaciones del Lago Escondido, en Río Negro expresó: “Hay que cambiar el chips de las críticas. Hay que prestarle atención al papa Francisco que dijo que ‘la crítica es un derecho humano’. Y lo dijo en relación a las críticas que sobre Francisco realizó el ahora fallecido cardenal australiano George Pell. Debemos aprender de ese ejemplo”, insiste el también abogado, que agregó: “La realidad no es la que publican los medios. Hay que terminar con las internas partidarias chicas en las que el pueblo queda afuera”.

Seguir leyendo