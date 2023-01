“Tour de la libertad”: Javier Milei comienza hoy una serie de recorridas por la Costa, en tono de campaña

Javier Milei comienza una nueva recorrida por la costa (Christian Heit)

Comenzó un año que será bisagra en la vida de Javier Milei, quien durante este 2023 encarará por primera vez una campaña presidencial que desea que sea el cierre de la carrera que inició cuando decidió dejar atrás la “batalla cultural” y meterse de lleno en la política que en otro tiempo miró con recelo.

De hecho, no tiene un “plan b”, no sabe qué va a ser de él o de su bloque, La Libertad Avanza, en caso de no llegar a la Casa Rosada porque, como admirador de Carlos Salvador Bilardo, en su proyecto solo está ganar, y confía en que si llega al balotaje lo va a lograr.

Lo cierto es que, si las cosas no resultan como quiere, al diputado nacional aún le quedarán por delante dos años más en su banca y, depende del resultado de estas elecciones, una cantidad de votos en el Congreso que podría obligar al futuro oficialismo a negociar con su espacio los proyectos que pretenda impulsar.

Pero no está pensando ahora en ese escenario, sino que, muy por el contrario, ya comenzó a darle forma a su campaña con el “Tour de la libertad”, como denominó a una serie de recorridas nocturnas por la Costa Atlántica que serán sus primeras apariciones públicas del año.

En todos los casos, las caminatas comenzarán a las 20:00

Durante todo el fin de semana estará en diferentes localidades balnearias en las que hablará con los turistas y comerciantes de la zona, con el objetivo de mostrar el apoyo que las encuestas dicen que tiene y tratar de ampliar su base electoral.

El precandidato presidencial partirá este mismo viernes por la mañana junto a su hermana Karina, que es quien organiza gran parte de sus actividades, y su armador nacional, Carlos Kikuchi, quienes lo acompañarán en estas jornadas.

La primera parada será Pinamar, donde a partir de las 20:00, y partiendo desde la rotonda ubicada en la intersección de Bunge y la playa, caminará a lo largo de la avenida, conversando con las personas de los negocios y los visitantes. En este caso, también estará junto a él Alejandro Oliveros, referente de su partido en esta ciudad.

Al día siguiente partirá a otra de las ciudades de este mismo partido bonaerense, Cariló, donde la recorrida comenzará a la misma hora en la intersección de Divisadero y la Galería Vittoria, donde se encuentra un importante polo gastronómico.

El punto final del tour será el domingo 22, en Mar del Plata, donde, como siempre a partir de las 20:00, Milei se presentará en la esquina de Santiago del Estero y la peatonal, para continuar unos metros a pie por esta última. Este lugar no fue elegido al azar, sino que se optó por evitar las avenidas para no tener que cortar el tránsito, lo cual podría molestar a los automovilistas que estuvieran por la zona.

El tour finalizará en el local partidario de Mar del Plata

En esta ciudad, el diputado será recibido por los referentes locales, Alejandro Carrancio y Juliana Santillán, con quienes luego se trasladará al local de La Libertad Avanza que fue inaugurado recientemente en Mitre y Belgrano, donde hará el cierre del tour, para al día siguiente regresar a su casa.

Además de los dirigentes mencionados, el precandidato estará acompañado por algunas de las figuras de su espacio, como su armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y la santafesina Romina Diez, entre otros.

