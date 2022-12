Javier Milei: “Yo voy por algo más duro que la convertibilidad”

El político asegura tener planificado cómo llevar a cabo la dolarización de la economía

Con la mirada puesta en la carrera presidencial de 2023, la economía aparece como el principal tema que los candidatos deberán enfrentar y mostrar credenciales para resolver si esperan tener posibilidades. En ese marco, Javier Milei aseguró tener claro cómo empezar a controlar el proceso de inflación con el que convive desde hace años el país y lo esbozó sintéticamente: “Voy por algo más duro que la convertibilidad”.

Según explicó, la idea del diputado retoma, con variantes, el plan económico utilizado en la década del ‘90: “La convertibilidad se lanzó el 1 de abril de 1991, en enero de 1993 éramos el país con menos inflación del mundo. Yo propongo la libre competencia de monedas, reforma del sistema financiero. Así, lo más probable es que los argentinos elijan el dólar y ahí dolarizás”.

Para el economista, aquel proceso fue uno de los más exitosos del país para controlar las variables macroeconómicas y por lo tanto implementar condiciones similares sería la clave para cambiar el rumbo económico. “La realidad es que para parar la inflación vos tardas entre 18 y 24 meses, tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. Emitís el dinero hoy pero el precio no sube instantáneamente. Si hoy frenas la emisión monetaria no vas a poder bajar la inflación, de hecho la convertibilidad era una regla monetaria en la que vos emitías contra un dólar. Pero en realidad cuando vos le entregabas un dólar al BCRA en realidad querías demandar pesos, o sea emitías contrademanda, no había excesos de oferta de dinero”, dijo durante una entrevista televisiva en la señal Todo Noticias.

Para el economista, la convertibilidad fue uno de los más exitosos del país (REUTERS/Luis Cortes)

Te puede interesar: El ministerio de Economía apuesta a que la inflación ronde nuevamente el 5 por ciento en diciembre

“Lo primero que vamos a hacer es la reforma del sistema financiero. Voy a consulta popular si no me pasan la reforma. Y cuando el 70% u 80% de la población quiera eliminar el peso se los voy a llevar al Congreso, y aquellos que se opongan los voy a exponer frente a todos los argentinos. Acá están todos entongados, se prestan el poder pero abajo los negocios siguen siendo los mismos. Sería dejar en evidencia que el Congreso se convirtió en una oligarquía”, dijo el actual legislador nacional que aspira a competir por la presidencia.

Milei volvió a responsabilizar a la clase política por el desbarajuste macroeconómico que tiene lugar en Argentina. Se estima que el país cerrará el año con una inflación en torno al 96% Será el mayor índice después de la hiperinflación del período 1989-1990.

“La inflación es un delito donde los que roban son los políticos y los perjudicados son los seres humanos de a pie. Los políticos deberían ser penados por esto, porque se roban 5 puntos del pbi. Cuando el gobierno emite para financiar el fisco, que este gobierno de delincuentes en los dos primeros años emitió 11 puntos del PBI, eso es una estafa, un robo, se benefician los políticos”, sostuvo el economista.

Se calcula que el país cerrará el año con una inflación en torno al 96%

Te puede interesar: Javier Milei cerró su año con un acto en Neuquén: “¿Querés una YPF al servicio de los argentinos? Privatizala”

De esta manera, Javier Milei volvió a mostrarse convencido de que su espacio está listo para dar la ‘batalla’ política: “Estamos en todas las provincias, estamos en todos los distritos, somos una opción competitiva. Ahora necesitamos cuidar que no nos roben los votos, apuntamos a tener 110.000 fiscales. Estamos en un empate técnico con el kirchnerismo, estamos a punto de hacer historia. El único que puede traer de vuelta al kirchnerismo es el socialismo que muestra Juntos por el Cambio en alguna de sus expresiones”.

Seguir leyendo: