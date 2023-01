Rodolfo Suárez explicó por qué no recibió a Alberto Fernández en Mendoza: “Tengo mucha bronca”

“Lamento que (Rodolfo) Suárez no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca”. Estas palabras utilizó ayer el presidente Alberto Fernández para cuestionar al gobernador de Mendoza, quien decidió no participar del acto que encabezó el mandatario argentino en el departamento Lavalle. Y la respuesta del dirigente radical tardó menos de 24 horas en llegar.

“Nunca me llamó nadie de presidencia”, aseguró Suárez ante la consulta por su ausencia en la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, en la localidad de El Paramillo, a 280 kilómetros de la capital provincial.

El gobernador explicó que resolvió no participar de la actividad junto al jefe de Estado, tras la desición oficial de dictar un laudo que perjudica a Mendoza para construir la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. “La decisión del Presidente es para congraciarse con La Pampa que son del mismo espacio político. Pero esta es una obra para el país, por eso tengo mucha bronca”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: “ Los estudios están aprobados y la licitación está a punto de adjudicarse. Pero el presidente, ante un pedido de La Pampa, que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente, dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Pero someterlo al Consejo de Gobernadores, donde solamente se decide por unanimidad. Y La Pampa nunca va a decir que sí, porque es una postura histórica decir de estar en contra de cualquier obra que haga sobre sus ríos la provincia de Mendoza, como lo hace también con San Juan”.

Alberto Fernández participó de la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, en la localidad de El Paramillo (Foto Télam)

Cabe mencionar, que el pasado 30 de diciembre, el presidente Alberto Fernández ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra “Portezuelo del Viento”, de conformidad con lo dispuesto por el laudo arbitral anterior dictado el 16 de enero de 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.

Por su parte, instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, “a colaborar con el COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días”.

“Hay un destrato del Presidente, por eso mi forma de protestar fue no ir al acto. Si hubiera ido ustedes no me habrían llamado para contar todo lo que está pasando”, concluyó Suárez sobre el tema.

Asimismo, el Gobernador de Mendoza argumentó también la falta de comunicación por parte Nación, para la organización de un posible encuentro en tierras mendocinas. “Hasta el día lunes nadie me había llamado de Presidencia para avisarme de la presencia del Presidente. Solamente la secretaria de Katopodis se comunicó con nuestro ministro de Infraestructura, para decirle que venían. Con lo cual, se comunicaron el martes para pedir la infraestructura que tiene que ver con el traslado del presidente, que se le facilitó el helicóptero. Pero como representante de los mendocinos, creo que no podemos recibir este destrato”, manifestó Suárez.

El paso del Presidente por Mendoza

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de Lavalle, Roberto Righi, el presidente Alberto Fernández encabezar la inauguración de la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de El Paramillo, en el departamento Lavalle de la provincia de Mendoza.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente de Lavalle, Roberto Righi (Foto Télam)

Previamente, el mandatario dejó inaugurado en la localidad de Cacheuta, ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital mendocina, las ampliaciones de la cárcel Federal allí instalada, donde se realizó un nuevo pabellón de mujeres y otros sectores, a los que se dotó con tecnología de avanzada y con los máximos estándares en seguridad.

En sus declaraciones, Fernández le reprochó al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, su ausencia en el acto de inauguración de la ampliación de la planta, y dijo que “creo que se equivocó, tal vez alguien lo confundió, yo no vengo acá a hacer campaña electoral”, al tiempo que le agradeció el transporte que puso a su disposición que le permitió llegar junto con su comitiva hasta El Paramillo.

