Mario Ishii criticó a las organizaciones sociales y Grabois le contestó: “Les molesta que no consiguen soldaditos para repartir falopa”

El video completo de Mario Ishii admitiendo la complicidad en la venta de drogas

Las palabras de Mario Ishii contra las organizaciones sociales un día después de que Victoria Tolosa Paz anunciara que daría de baja más de 150 mil planes del Potenciar Trabajo resonaron fuerte en una terminal clave del vínculo entre el Gobierno y los piqueteros: Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, le respondió en muy duros términos al intendente de José C. Paz y cuestionó sus críticas a la economía popular.

Durante un acto con Alberto Fernández en el que inauguraron una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, el jefe comunal peronista afirmó: “Es mentira que no hay laburo. La gente consigue trabajo, solo hay que dejar de ser parásito, hay que ponerse a laburar es la única forma de salir”.

Luego, apuntó directamente contra las organizaciones sociales: “En este país la gente no está pudiendo salir a trabajar por la cantidad de planes sociales que hay. No quieren laburar y encima cortan y piden mas beneficios de los que ya tienen. Falta mano de obra porque no se consigue gente por los planes sociales. En el norte no pueden cosechar, tampoco en Mendoza y San Juan”.

El mensaje de Grabois contra Ishii

Ante esto, desde sus redes sociales, Juan Grabois le contestó con un mensaje lapidario que recordó el hecho con el que Ishii saltó a la fama en plena pandemia: una discusión con empleados municipales a cargo del servicio de ambulancias en la que admite su complicidad en la venta de droga.

“Quizás lo que a algunos les molesta es que con la organización comunitaria y la economía popular no consiguen tantos soldaditos para regentear pasillos ni choferes para repartir falopa”, publicó Grabois.

La discusión entre Ishii y los empleados de su municipio tuvo lugar en julio de 2020. Los trabajadores reclamaban que tenían que trabajar 12 horas los siete días de la semana por salarios inferiores a los 25.000 pesos mensuales y la respuesta del jefe comunal, que trascendió a través de un video, fue un escándalo que lo tuvo en el centro de la escena varios días.

“Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, dice Ishii.

El intendente llegó al punto de reconocer que ampara el ilícito porque un empleado le recriminaba que no tenía tiempo de cuidar a la familia por la cantidad de horas de trabajo que les exigía el mandatario: “En este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando”.

Enseguida, Ishii aseguró que los estaba “calificando para la crisis que viene” y remarcó que los muertos por COVID-19 se “los van a tirar” a él. Fue en ese momento cuando admitió que venden droga en las ambulancias.

