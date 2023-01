Mauricio Macri: “Los argentinos están esperando octubre para empezar una nueva etapa”

Mauricio Macri presentó su segundo libro en Mar del Plata (Foto: Christian Heit)

El ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro “Para qué” acompañado por dirigentes del PRO, en lo que fue un acto con críticas al Gobierno y un gesto electoral en momentos en que se especula con su candidatura en los comicios de este año. Además de apuntar contra el Frente de Todos, dio precisiones sobre el desafío que tendrá Juntos por el Cambio en caso del volver al Poder Ejecutivo

En el encuentro con la Fundación Libertad y Fundación Global, Macri habló sobre cuestiones más vinculadas a la economía y el futuro en materia política e institucional. Recorrió cerca de 300 metros caminando desde el centro de eventos por Playa Grande. A su paso hubo saludos, pedidos de selfies y no se escucharon gestos de desaprobación.

En el discurso, puso como ejemplo a la Selección y propuso imitar en la competencia, el esfuerzo y la meritocracia. “La actual es una época de oscuridad que se está terminando. Se viene una era de luz, de respeto, y no en sacar ventaja. Todo eso está por pasar. Les pido que nos den una ficha más, una oportunidad para que se termine esta etapa de oscuridad y mentira”, afirmó.

Durante el encuentro moderado por el intendente de Pinamar, Martín Yeza, el ex mandatario expresó: “Estoy bien, tranquilo, en paz. Quiero estar aquí, amo este país, estoy aquí para ayudar a cambiar”. “El argentino medio no puede escuchar una mentira más. Los argentinos están esperando octubre para decir: empezamos una nueva etapa”, agregó.

“Estamos viviendo en una Argentina quebrada, con un 100 por ciento de inflación. Cuando se es líder hay que tener prioridades para ayudar a mayor cantidad de gente y salir de este momento”, agregó el ex presidente.

Mauricio Macri criticó al Gobierno durante la presentación del libro "Para qué"

En sus críticas a la economía, Macri consideró que “el país se está despertando y está advirtiendo que es el final de este gobierno oscuro, manipulador, populista y mentiroso, que nos está sometiendo y que los más damnificados son los jubilados y los asalariados”.

“La mentira se está cayendo. Ya no hay reservas en el Banco Central, el rey se ha quedado desnudo. Percibimos que el gobierno nos está dejando dos grandes bombas: la deuda del Banco Central, que no para de crecer y la emisión de pesos. No sabemos adonde nos va a llevar un gobierno que no se enfoca en los problemas de la gente”, agregó.

María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Jorge Macri

Durante la presentación de su segundo libro, también habló de la interna que vive Juntos por el Cambio: “Dentro de la coalición que tenemos estamos abiertos a una competencia para ver quién conduce. Es una competencia importante y está bien que así sea”.

“Tenemos que armar un bien equipo, ese es el sueño, es utópico pero posible. Queremos armar un equipo que funcione, con gente buena y capaz. Prefiero sacrificar un poco la capacidad pero no la calidad humana”, consideró el líder del PRO al referirse al desafío que tendrá la coalición opositora.

Diego Santilli, Humberto Schiavoni y Miguel Ángel Pichetto

En ese sentido, consideró que se “tiene que reflotar la palabra presidencial, que está tan vapuleada. Después tiene que decir la verdad las 24 horas por más dura que sea, la gente que vote a ese presidente necesita confiar”.

“Vivimos un 2020 y un 2021 muy traumáticos para nosotros y creo que no te mata te fortalece. Ahora hemos vuelto a ver con claridad para qué vinimos a la política, para qué estamos en política y que juntos es una condición necesaria pero no es suficiente. Juntos no puede ser a costa de no ser el cambio, eso sería de vuelta aliarnos con la fábrica de pobres más grande que existido en este país que es el status quo. Nosotros tenemos que romper con todo este sistema mafioso corporativo que ha dominado en Argentina”, finalizó.

Entre los presentes estuvieron el diputado nacional y precandidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli; el ministro de gobierno porteño y aspirante a convertirse en Jefe de Gobierno, Jorge Macri; el ex senador Miguel Ángel Pichetto; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y el diputado y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

También estuvieron los jefes comunales de Lanús, Néstor Grindetti, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

